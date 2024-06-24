MedOboz

Делиться жизнью: заработала выставка, посвященная донорам

Виктор Литвиненко
Новости медицины
132
Делиться жизнью: заработала выставка, посвященная донорам

К Всемирному дню донора крови, который отмечают 14 июня, в вестибюле станции метро "Золотые ворота" открылась выставка "Делиться жизнью". Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".

Цель художественного проекта – привлечь внимание к теме донорства. Особенно сейчас, когда потребность в донорской крови очень высока, ведь с началом полномасштабного вторжения увеличилось количество людей, нуждающихся в срочных донациях.

Фотовыставка рассказывает трогательные истории ставших донорами людей, а также тех, кто смог преодолеть тяжелые болезни благодаря бесценным донациям. Тематически выставка поделена на две секции: "Делящиеся жизнью" и "Портреты благодарности". Каждый баннер содержит фотографии и истории человека.

Видео дня
Делиться жизнью: заработала выставка, посвященная донорам
Делиться жизнью: заработала выставка, посвященная донорам
Делиться жизнью: заработала выставка, посвященная донорам

Среди историй и фотографий также работник метрополитена – Евгений Гольдич. Около 30 лет Евгений работает в службе сигнализации столичного метро. В первый раз стал донором крови в 2000 году. С тех пор регулярно сдает кровь и уже совершил 112 донаций.

В общей сложности более 100 работников Киевского метрополитена периодически сдают кровь.

Фотовыставка продлится до 30 июня 2024 года.

disclaimer_icon

Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты MedOboz гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.

Медицинские нововведения в Украиневрачимедицинадонор

Популярные врачи

Лекарства