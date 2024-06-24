Делиться жизнью: заработала выставка, посвященная донорам

К Всемирному дню донора крови, который отмечают 14 июня, в вестибюле станции метро "Золотые ворота" открылась выставка "Делиться жизнью". Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".

Цель художественного проекта – привлечь внимание к теме донорства. Особенно сейчас, когда потребность в донорской крови очень высока, ведь с началом полномасштабного вторжения увеличилось количество людей, нуждающихся в срочных донациях.

Фотовыставка рассказывает трогательные истории ставших донорами людей, а также тех, кто смог преодолеть тяжелые болезни благодаря бесценным донациям. Тематически выставка поделена на две секции: "Делящиеся жизнью" и "Портреты благодарности". Каждый баннер содержит фотографии и истории человека.

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Среди историй и фотографий также работник метрополитена – Евгений Гольдич. Около 30 лет Евгений работает в службе сигнализации столичного метро. В первый раз стал донором крови в 2000 году. С тех пор регулярно сдает кровь и уже совершил 112 донаций.

В общей сложности более 100 работников Киевского метрополитена периодически сдают кровь.

Фотовыставка продлится до 30 июня 2024 года.