'День позора' в Великобритании: стали известны детали скандала

"День позора в Великобритании", - именно так назвал премьер-министр Великобритании Риши Сунак день, когда стали известны детали доклада о катастрофе в сфере здравоохранения. С 1970-х по начало 1990-х годов более 30 000 британцев были инфицированы такими вирусами, как ВИЧ и гепатит, после переливания зараженной крови заключенных и потребителей наркотиков.

Среди жертв были те, кто нуждался в переливании крови после несчастных случаев и операций, а также люди с такими заболеваниями, как гемофилия. Несмотря на огромное количество жертв и учащающиеся случаи заражения ВИЧ и гепатита среди детей и взрослых, власти не реагировали на ситуацию, отрицая обвинения в небезопасности процедур.

Детали правительственного расследования

20 мая в Великобритании опубликовали итоги расследования инцидента с зараженной донорской кровью. Оно касается периода 1970-1980-х годов, когда в стране начали использовать препараты для помощи пациентам с нарушениями свертываемости крови.

Видео дня

По итогам правительственного расследования, которое длилось 5 лет, в результате инцидента были заражены около 30 тысяч человек гепатитом С и ВИЧ, из них 3 тысячи погибли.

Британские власти и служба общественного здравоохранения сознательно подвергали десятки тысяч пациентов смертельным инфекциям через зараженную кровь и продукты крови, скрывая правду о катастрофе на протяжении десятилетий. Нынешние британские политики называют инцидент "крупнейшей катастрофой в истории Национальной службы здравоохранения Соединенного Королевства".

Премьер-министр Риши Сунак заявил, что это "день позора для британского государства": "Результат этого расследования должен потрясти нашу нацию до глубины души", - сказал он, добавив, что министры и учреждения потерпели неудачу самым "мучительным и разрушительным образом".

"Я хочу принести искренние и недвусмысленные извинения за эту ужасную несправедливость", - заявил Сунак парламенту и пообещал полную компенсацию пострадавшим.

Что известно об инциденте: детали расследования

Препараты, которые импортировала Великобритания из США для помощи больным, брали от доноров из группы высокого риска - заключенных и потребителей наркотиков. При этом часть крови не проверяли на вирусы. Также известно, что до середины 80-х годов препараты вообще не подвергались термической обработке, которая могла эти вирусы убить. Пациентам более 20 лет переливали зараженную кровь и ее препараты.

В ноябре 1983 года правительство утверждало, что нет "убедительных доказательств" того, что ВИЧ может передаваться через кровь. Бывший министр здравоохранения Кен Кларк защищал эту позицию, когда давал показания перед комиссией.

В своих показаниях экс-министр здравоохранения Энди Бернем предположил, что существуют предпосылки для предъявления обвинений в корпоративном убийстве по неосторожности.

Некоторые выводы доклада:

Те, кто занимал высокие должности, "пренебрегли приоритетом безопасности пациентов" и "намеренно" подвергли людей риску заражения.

Правительство и Национальная служба здравоохранения десятилетиями скрывали масштабы катастрофы, не выплачивали компенсации пострадавшим и отказывались от расследования.

Пациенты подвергались неприемлемым рискам, трансфузии часто проводились без необходимости, а продукты крови из США были низкого качества и не должны были использоваться для терапии.

Власть обещает рекордные компенсации пострадавшим

В 2022 году британские власти обещали компенсации в размере 100 тысяч фунтов стерлингов (около 5 млн грн) для примерно 4 тыс. пострадавших. После публикации доклада Риши Сунак отметил, что на выплату пострадавшим и членам их семей из бюджета выделят 10 млрд. фунтов стерлингов.

Среди жертв были те, кто нуждался в переливании крови в результате несчастных случаев и во время хирургических операций. Также были те, кто страдал от заболеваний крови, таких как гемофилия, и которых лечили донорскими продуктами плазмы крови. Помимо 3000 погибших, у многих остались проблемы со здоровьем на всю жизнь.