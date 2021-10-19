Депрессия в период COVID-19: кто наиболее уязвим

Согласно опубликованным недавно данным, доля взрослого населения США, сообщающего о симптомах повышенной депрессии, спустя год после начала распространения COVID-19 увеличилась более чем в три раза в сравнении с уровнем до пандемии. Значительные ухудшения связывают с введением ограничений и изоляции. Данные опубликованы в Lancet Regional Health – Americas.

Также исследование показало, что в течение первого года пандемии наиболее уязвимы для повышенного уровня депрессии были молодые люди, люди с низкими доходами и сбережениями, не состоящие в браке и подверженные множественным стрессовым факторам.

По словам Кэтрин Эттман, ведущего автора, кандидата наук из Университета Брауна, пандемия нанесла ущерб жизни и экономическому благополучию, что отражается на состоянии психического здоровья.

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Опрос одной группы людей проходил дважды – в марте и апреле 2020 года, затем через год. Участники заполнили PHQ-9 (Анкету о здоровье пациента-9) и были включены в исследование влияния COVID-19 и жизненных стрессов на психическое здоровье и благополучие.

Как сообщают авторы работы, в 2021 году 32,8% опрошенных взрослых имели повышенные депрессивные симптомы по сравнению с 27,8% в первые месяцы исследования. Эти данные сопоставили с показателем 8,5% до пандемии – уровнем, основанный на допандемической выборке из 5065 пациентов из Национального обследования здоровья и питания.

Эттман и соавторы сообщают, что пандемия COVID-19 и ее экономические последствия вытеснили социальные контакты, создали постоянные факторы стресса и ограничили доступ к ресурсам, которые защищают психическое здоровье.

Как показывает исследование, обострение депрессивных симптомов наиболее распространено в четырех группах:

Более молодые пациенты: у 43,9% пациентов в возрасте 18-39 лет, которые сообщили о повышенных депрессивных симптомах, в сравнении с 32,4% пациентов в возрасте 40–59 лет и 19,1% пациентов в возрасте 60 лет и старше.

Люди с низкими доходами.

Люди с низким уровнем семейных сбережений.

Люди, никогда не состоявшие в браке.

Исследование также выявило корреляцию между количеством стрессоров – потерей работы, трудностей с поиском возможностей ухода за детьми, оплатой жилья, были связаны с большей депрессией через 12 месяцев после начала пандемии COVID-19 и усилением симптомов депрессии:

51,1% у людей с четырьмя и более стрессорами;

25,8% – с двумя или тремя стрессорами;

17% – с одним стрессором или без него.

По словам доктора медицины Сандро Галеа, еще одним объяснением значительного роста депрессивных симптомов является продолжительность пандемии. COVID-19 отличается от других травмирующих событий своей продолжительностью, широким распространением и неравенством.

Исследователи считают, что клиницисты, представители общественного здравоохранения и политики должны знать о влиянии COVID-19 на психическое здоровье. Это поможет своевременно предпринять шаги для лечения и предотвращения депрессии и создания условий, которые позволят людям избавиться от симптомов болезни.

Одно из ограничений исследования, по словам доктора медицины Дэвида Пудера, состоит в охвате людей в возрасте от 18 лет. Поэтому нет данных относительно учащихся младшего возраста, которые не могли посещать школу и быть со своими друзьями во время COVID-19. Также он отметил, что PHQ-9 часто является инструментом для выявления депрессии, и его не следует использовать для контроля изменений психического здоровья с течением времени.

Одновременно с этим одной из сильных сторон исследования было выявление связи усиления депрессивных симптомов и изоляции. Это показывает, что определенные группы подвержены более высокому риску, включая группы с меньшими финансовыми ресурсами и группы с большим стрессом.