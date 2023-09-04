12 октября 2023 г. по адресу Крещатик, 25

будет проходить конференция"Диетические добавки: стратегии развития"

Компания Афорум не останавливается и продолжает поддерживать украинский бизнес, поэтому собирает производителей и дистрибьюторов диетических добавок, поставщиков сырья, оборудования и упаковки, а также логистические компании, чтобы рассмотреть актуальную повестку дня программы, отражающей текущее состояние рынка, а также получить уникальные практические кейсы.

Видео дня

Среди ключевых тем в программе конференции будут рассмотрены следующие вопросы:

Аналитика рынка ДД Украины.

Анализ поведения потребителя.

Тренды и новинки в сырьевой составляющей.

Новинки оснащения предприятий.

Вопросы экспорта и выхода на рынок ЕС

Продажа на международных маркетплейсах.

Спикеры – ведущие специалисты индустрии, которые помогут выявить болевые точки производства и вывести бизнес на новый уровень.

Приглашаем всех желающих присоединиться к конференции, услышать мнения экспертов и виделить важную для себя информацию, которая поможет в развитии Вашего бизнеса, а также познакомиться с украинскими производителями и дистрибьюторами диетических добавок или познакомить производителей со своей продукцией, приобретя стенд на выставке.

Ознакомиться с программой конференции и спикерами, а также купить билет можно на сайте.