Директор районной больницы наживалась на госзакупках

Применение коррупционных схем при государственных закупках лекарств - достаточно распространенная практика в медицинских учреждениях нашей страны. Некоторым чиновникам медучреждений удается разработать вполне законные, на первый взгляд, схемы по отмыванию денег, одна из которых – дробление закупок.

Во избежание публичных закупок или тендерных требований, крупную закупку разделяют на несколько меньших контрактов между "своими" фармацевтическими компаниями, получая за это "откат". Так поступила и 42-летняя директор районной больницы Ивано-Франковской области, которую уже арестовали правоохранители.

Сотрудники Следственного управления ГУНП и Управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области обнаружили, что в коррупционной схеме также задействованы три известные фармацевтические компании.

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Директор больницы заключала прямые договоры с фармкомпаниями

Следователи установили, что 42-летняя директор больницы специально дробила закупки медикаментов на меньшие части, чтобы избежать процедуры публичных закупок. Это позволяло ей заключать прямые договоры с определенными фармацевтическими компаниями, которые, в свою очередь, обеспечивали ей "откаты".

В течение года директор заключила ряд контрактов с тремя предприятиями, за что получила по меньшей мере 100 тысяч гривен. Эта сумма является частью общей выгоды, поскольку некоторые детали схемы могли остаться незамеченными.

Изъятые документы и банковские карты подтвердили коррупционную деятельность

Расследование включало в себя проведение обысков в местах проживания и работы всех фигурантов. Во время обысков правоохранители изъяли ряд документов и материалов, подтверждающих коррупционную деятельность. Среди изъятых доказательств были черновые записи, оригиналы медицинских документов, банковские карты, на которые производились незаконные перерасчеты средств, а также другие вещественные доказательства.

Эти документы указывают на четкое нарушение законодательства и подтверждают, что схема была хорошо организованной и систематической.

Подозрения и судебный процесс: меры пресечения

Следователи объявили подозрения четырем лицам. Директору больницы предъявлено обвинение по статье 368 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за получение неправомерной выгоды. Трем предпринимателям, предлагающим директору эти выгоды, предъявлено обвинение по статье 369.

Суд избрал меры пресечения для подозреваемых. Директор больницы и предприниматели будут под круглосуточным домашним арестом или под личным обязательством. Это решение призвано обеспечить процессуальную дисциплину и предотвратить возможное влияние на ход расследования.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Ивано-Франковская областная прокуратура, которая отвечает за координацию и контроль расследования и судебного разбирательства.

По мнению экспертов, злоупотребление должностными полномочиями, особенно в сфере здравоохранения, наносит большой ущерб не только финансовым ресурсам, но и доверию граждан к медицинским учреждениям. Несмотря на постоянное совершенствование системы госзакупок лекарств со стороны государства, именно эта сфера сейчас одна из наиболее коррумпированных.