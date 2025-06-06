"Доступная медицина" — продается. Недорого.
Представьте себе: вы - пациент. Вы болеете. Вы платите налоги. И однажды узнаете, что амбулаторию, которую строили для вас - продали. Как гараж. Как старый киоск. Как очередную мечту о "реформе здравоохранения".
📍 Село Большие Грибовичи, возле Львова. Здесь по бюджетной программе "Доступная медицина" возвели амбулаторию семейной медицины. За государственные деньги. Для общины. Для обеспечения первичной медицинской помощи. И все бы ничего, но...
🧾 6,8 миллиона гривен. Именно столько просит Фонд госимущества за этот объект, выставленный на Prozorro.Продажи. Нет, это не шутка и не пранк. Это официальный аукцион.
Кто виноват в этой медицинской оргии?
🎭 В главных ролях:
- Государство, которое обещало "доступную медицину для каждого". А получило доступ к Prozorro и руки, которые чешутся.
- Львовская ОВА, которая должна была передать амбулаторию на баланс общины, но, кажется, "немного забыла".
- Фонд госимущества, который не дождался передачи и решил: "А почему бы не срубить кэш?"
📦 Результат: вместо врачей - лот. Вместо медицинских услуг - коммерческий объект. Вместо заботы о пациенте - забота об аукционной ставке.
Медреформа по-украински: инструкция к использованию
- Построй амбулаторию за средства налогоплательщиков.
- Не передай ее общине.
- Выставь на продажу.
- Заработай.
- Улыбнись - ты реформатор!
Это уже не медицина. Это фарс. Это сатирический сериал, где пациент - не герой, а фон для брифинга Минздрава. И пока где-то в Фейсбуке отчитываются об "успешных изменениях", реальные учреждения становятся товаром.
А что дальше?
- ☠️ Следующая серия - возможно, про роддом, проданный под коворкинг.
- 💀 Затем - морг с дизайнерскими интерьерами. Там еще осталось немного "доступного" кислорода.
- 📉 И когда-нибудь, возможно, и Минздрав вывесят на аукцион. Стартовая цена - доверие граждан. Которого, между прочим, уже почти не осталось.
Пока вы это читаете, кто-то в кабинете готовит новый лот. Может, это будет ваша больница?