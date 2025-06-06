'Доступная медицина' — продается. Недорого.

Представьте себе: вы - пациент. Вы болеете. Вы платите налоги. И однажды узнаете, что амбулаторию, которую строили для вас - продали. Как гараж. Как старый киоск. Как очередную мечту о "реформе здравоохранения".

📍 Село Большие Грибовичи, возле Львова. Здесь по бюджетной программе "Доступная медицина" возвели амбулаторию семейной медицины. За государственные деньги. Для общины. Для обеспечения первичной медицинской помощи. И все бы ничего, но...

🧾 6,8 миллиона гривен. Именно столько просит Фонд госимущества за этот объект, выставленный на Prozorro.Продажи. Нет, это не шутка и не пранк. Это официальный аукцион.

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🔗 Источник - Zaxid.net

Кто виноват в этой медицинской оргии?

🎭 В главных ролях:

Государство , которое обещало "доступную медицину для каждого". А получило доступ к Prozorro и руки, которые чешутся.

, которое обещало "доступную медицину для каждого". А получило доступ к Prozorro и руки, которые чешутся. Львовская ОВА , которая должна была передать амбулаторию на баланс общины, но, кажется, "немного забыла".

, которая должна была передать амбулаторию на баланс общины, но, кажется, "немного забыла". Фонд госимущества, который не дождался передачи и решил: "А почему бы не срубить кэш?"

📦 Результат: вместо врачей - лот. Вместо медицинских услуг - коммерческий объект. Вместо заботы о пациенте - забота об аукционной ставке.

Медреформа по-украински: инструкция к использованию

Построй амбулаторию за средства налогоплательщиков. Не передай ее общине. Выставь на продажу. Заработай. Улыбнись - ты реформатор!

Это уже не медицина. Это фарс. Это сатирический сериал, где пациент - не герой, а фон для брифинга Минздрава. И пока где-то в Фейсбуке отчитываются об "успешных изменениях", реальные учреждения становятся товаром.

А что дальше?

☠️ Следующая серия - возможно, про роддом, проданный под коворкинг.

💀 Затем - морг с дизайнерскими интерьерами. Там еще осталось немного "доступного" кислорода.

📉 И когда-нибудь, возможно, и Минздрав вывесят на аукцион. Стартовая цена - доверие граждан. Которого, между прочим, уже почти не осталось.

Пока вы это читаете, кто-то в кабинете готовит новый лот. Может, это будет ваша больница?