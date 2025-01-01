Е-каталог Prozorro Market: МЗУ провели обучение для больниц

Медицинские закупки Украины (МЗУ) в ноябре-декабре провели практические семинары по электронному каталогу Prozorro Market для учреждений здравоохранения из 14 регионов.

Мероприятие охватило более 500 участников из Одессы, Житомира, Чернигова, Тернополя, Ивано-Франковска, Черновцов, Луцка, Ровно, Львова, Хмельницкого, Винницы, Черкасс, Кропивницкого и Киева.

Основная цель проведения семинаров – улучшить навыки использования электронного каталога заказчиками, учитывая сложности, возникающие в процессе пользования, в частности из-за того, что во многих учреждениях здравоохранения отсутствует должность "закупщик" и его обязанности возлагаются на сотрудников, не имеющих предварительной профессиональной подготовки.

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"Практические семинары стали важным шагом для повышения навыков работы с электронным каталогом в медицинских учреждениях. Участники получили возможность лучше усвоить процессы закупок, а также получили понимание работы каналов связи, через которые можно доносить потребности больниц в определенных медицинских изделиях и лекарственных средствах до администратора электронного каталога, что дает возможность динамически его улучшать и расширять. семинары очень ценны, ведь благодаря живой обратной связи мы совершенствуем свои сервисы, знакомимся с потребностями и болями, с которыми сталкиваются заказчики в своей ежедневной работе, что дает нам возможность быстрее и лучше на них реагировать. советы, но и путь к усовершенствованию", – отметила руководитель отдела администрирования е-каталога МЗУ Оксана Коваль.

Публичные закупки с использованием е-каталога – один из наиболее комфортных и быстрых для заказчиков способов проведения закупки необходимых им медицинских товаров. Именно поэтому в прошлом году Правительство сделало эти закупки обязательными для больниц и расширило этот перечень в этом году.

Вместе с площадками PLAYTENDER, Smarttender, E-Tender и Zakupivli.Pro мы рассказали, как закупать медицинские товары через электронный каталог. Слушатели узнали о:

нормативную базу и архитектуру каталога,

этапы проведения закупок через е-каталог;

работу с договорами;

распределение ролей между администраторами каталога и заказчиком.

По окончании обучения все участники прошли тестирование и получили соответствующие сертификаты, подтверждающие прослушивание семинара.

"Для меня обучение было актуально, ведь я услышала новую информацию и получила ответы на интересующие вопросы. Я работаю с каталогом уже давно, мне нравится этот инструмент. Это быстрая процедура, где не нужно готовить тендерную документацию, а только проект договора. Много чего мы купили именно из-за каталога. Киеве, специалист по государственным закупкам больницы Киевской области.

Благодарим нашего постоянного партнера – проекта "Безопасное, доступное и эффективное лекарство для украинцев" SAFEMed, который финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) за поддержку в организации семинаров.

Напомним, что стоимость медицинских товаров, приобретенных в январе-октябре 2024 года через электронный каталог Prozorro Market, составила 13 млрд грн, что в 13 раз больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Электронный каталог Prozorro Market – это маркетплейс, где публичные заказчики могут легко, эффективно и экономно покупать необходимые товары, а поставщики – реализовывать свою продукцию.

Медицинскую часть каталога администрируют медицинские закупки Украины.