Экспресс-тесты:​ действительно ли дают точные результаты?

За последние годы экспресс-тесты (Point-of-Care) стали такими же привычными, как фитнес-браслеты и умные часы. Теперь любой человек может за пару минут получить предварительный результат анализа, не выходя из дома. Но стоит ли полностью полагаться на эти приборы?

Что такое POC-тест?

Экспресс​-тесты – это анализы, которые можно провести в любом месте без сложного оборудования. Например, измерение сахара в крови при диабете или экспресс-тест на стрептококковую инфекцию при боли в горле. Это удобно: не нужно идти в лабораторию и ждать результата.

Но важно помнить: экспресс-диагностика – это не полноценный лабораторный анализ. Точность зависит от соблюдения инструкции, условий хранения тестов и правильности проведения процедуры.

Доказательная база: насколько они точны?

Медицинские исследования подтверждают: сертифицированные POC-тесты могут быть точными при строгом соблюдении правил использования. Например, современные глюкометры после калибровки дают результаты, близкие к лабораторным. Но если тест-полоски хранятся в жарком месте или руки перед анализом не вымыты, точность резко снижается.

Кому они особенно полезны?

Экспресс-тесты незаменимы:

Пациентам с хроническими заболеваниями , которым нужно регулярно контролировать показатели (например, уровень глюкозы при диабете).

, которым нужно регулярно контролировать показатели (например, уровень глюкозы при диабете). Жителям удаленных регионов , где доступ к лабораториям ограничен.

, где доступ к лабораториям ограничен. В экстренных ситуациях , когда время критически важно (на скорой помощи, в полевых условиях).

, когда время критически важно (на скорой помощи, в полевых условиях). Для быстрого скрининга, например, на рабочем месте или в учебных заведениях.

В чем подвох?

Несмотря на удобство, POC-тесты имеют погрешность. Они менее точны, чем лабораторные исследования, а ошибки при использовании могут привести к неверным результатам. Например, неправильно взятый мазок или использование просроченных тестов может дать ложноположительный или ложноотрицательный результат.

Стоит ли их покупать?

Да, если понимать их ограничения. Экспресс-тесты – это не замена лаборатории, а дополнение. Они помогают контролировать здоровье, но при сомнительных результатах всегда нужно обращаться к врачу.

Главное правило

Используйте POC-тесты строго по инструкции и не забывайте о здравом смысле. Доказательная медицина учит нас быть критичными к обещаниям "100% точности за 5 минут" и всегда подтверждать результаты в медицинских учреждениях. В сложных случаях доверяйте специалистам и полноценной лабораторной диагностике.

​Экспресс-тесты – это полезный инструмент, если применять его грамотно. Они могут помочь вовремя заметить проблему, но не должны заменять визит к врачу. Берегите здоровье, сочетая технологии и разумный подход!