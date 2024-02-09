Электронная сигарета поможет отказаться от курения сигарет за полгода

Большинство курильщиков хотели бы навсегда избавиться от курения, однако сделать это без вспомогательных средств почти невозможно. Новые методы лечения от никотиновой зависимости включают медикаментозную терапию, применение специальных пластырей и жвачки, а также использование электронных сигарет и других бездымных никотиносодержащих продуктов.

По данным нового исследования, электронная сигарета более эффективно помогает курильщикам бросить курить или употреблять никотин в меньшем количестве и более безопасной форме. Как утверждают ученые, участникам исследования удалось отказаться от курения с помощью электронных сигарет в течение полугода.

Электронные сигареты, варениклин или никотиновая жвачка?

По данным нового рандомизированного исследования китайских исследователей, которую возглавила доктор философии из Больницы китайско-японской дружбы в Пекине Чжао Лю, электронные сигареты могут помочь более эффективно бросить курить, чем никотиновая жевательная резинка и варениклин.

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В исследовании приняли участие 1068 участников из Китая, которые ежедневно курили более 10 сигарет. Участников разделили на 3 группы для 12-недельной терапии электронной сигаретой, варениклином и никотиновой жевательной резинкой.

После проведения биохимического анализа через 6 месяцев, ученые выяснили, что уровень отказа от курения составлял 15,7% у тех, кто применял электронные сигареты; 14,2% у участников, принимавших варениклин; и 8,8% у курильщиков, которые жевали никотиновую жвачку.

Эффективность умеренного подхода к курению

Хотя варениклин показал примерно такую ​​же эффективность, как и электронные сигареты, однако через 6 месяцев 62,8% участников из группы электронных сигарет все еще использовали устройства, тогда как участники других групп прекратили лечение, вернувшись к курению.

Эксперты отметили, что 7-8% участников исследования имели незначительные побочные эффекты от электронных сигарет и никотиновой жвачки, которые характеризовались раздражением горла и полости рта. При этом 8,8% участников из группы варениклина испытывали тошноту.

Учитывая результаты исследования, доктор философии из Университета Миннесоты Дороти К. Хацуками отметила:

"Умеренный подход состоит в том, чтобы в первую очередь рекомендовать одобренные лекарства. Если это не помогает, то информировать пациента о доказательной эффективности использования электронных сигарет, признавая все его предостережения", - утверждает эксперт.

Исследователи, которые не участвовали в исследовании, предполагают, что сочетание нескольких форм никотинзаместительной терапии, таких как жевательная резинка, пластырь и электронная сигарета, могут быть более эффективными, чем одна форма. При этом авторы исследования отмечают: необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить роль комбинированной терапии, а также пользу и вред дальнейшего использования электронных сигарет.