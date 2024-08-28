Фармацевтическая компания инвестирует в науку: планы ''БиоШколы'' на ближайшие годы

Ученики нового уникального образовательного проекта "БиоШкола", созданного на базе фармацевтической компании "Биофарма", закончили свои практические занятия. Большинство школьников, призеров Всеукраинских и международных олимпиад по биологии, уже определились, в каких направлениях хотят развиваться в дальнейшем. В частности, это – иммунология, микробиология, онкология, кардиохирургия, педагогика.

Вскоре участники проекта смогут учиться в формате онлайн-обучения, а в январе организаторы снова планируют очные занятия в "БиоШколе". Инвестор образовательного проекта, главный спонсор всеукраинских олимпиад по биологии и президент компании "Биофарма" Константин Ефименко поддержал учеников словами благодарности и отметил, что готов поддержать выпускников "БиоШколы" грантами для поступления в лучшие университеты Украины.

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"БиоШкола" готовит успешных ученых

По словам руководительницы "БиоШколы" Надежды Осипчук, с сентября для учеников будут проводиться бесплатные лекции. Каждую неделю они будут встречаться и изучать разные направления биологии и в течение 10 месяцев готовиться теоретически.

"Мы также планируем провести второй этап для учеников "Биошколы" в январе, на котором будет осуществлен запуск биотехнологического процесса, чтобы наши ученики поняли все нюансы, начиная со стартовой точки", - отметила Осипчук.

Инвестор нового образовательного проекта "БиоШкола", главный спонсор всеукраинских олимпиад по биологии и президент компании "Биофарма" Константин Ефименко вдохновил учеников словами поддержки и верой в их успехи в жизни:

"Я рад, что мы познакомились, что вы нашли время к нам приехать, что родители отпустили вас, что вы все эти три недели провели у нас. Мне понравились ваши презентации, и я уверен, что каждый из вас создаст свой уникальный успешный проект. Я верю в успех каждого из вас и с уважением к этому отношусь!", - подчеркнул Ефименко.

Свободная наука

Комментируя успехи учеников, Ефименко отметил, что все представленные презентации участников заслуживают высокой оценки. Есть люди, которые глубоко понимают свои идеи, и им нужно развивать свои проекты. Есть и те, которым нужно подтянуть теоретическую часть, – подчеркнул он. Господин Ефименко также отметил, что готов поддержать любые предпочтения учеников относительно исследований:

"Например, вы хотите изучать Антарктиду, - это, конечно, не та отрасль, которой мы занимаемся, однако мы будем счастливы, если там поднимут украинский флаг. Мы еще попросим поднять флаг Белой Церкви – нашего родного города", - отметил он.

Президент Биофармы также обратился к тем, кто планирует глубоко исследовать биологию и биотехнологии:

"Хочу подчеркнуть, что все в ваших руках! Для того чтобы быть успешными, вам нужно углубиться в математику, химию и физику и обязательно не отодвигать на задний план какие-то вещи, не связанные с академическим образованием!", - сказал Ефименко.

Инвестиция в научное будущее Украины

По мнению Константина Ефименко, ученики, которые глубоко изучают науку, обязательно должны не забывать и о своих любимых увлечениях. "Кто-то любит рисовать, кто-то играет в теннис, кто-то - собирать гербарий, есть также те, кто интересуется кулинарией. Это не важно! Однако это должна быть отрасль, совершенно не связанная с глубокими академическими вещами", - отметил он.

Ефименко также подчеркнул, что планирует и дальше развивать "БиоШколу", инвестируя средства в проект. Он отметил, что уже инвестировано более 2,5 млн. долл. В дальнейшем планируется расширять профильное, специализированное оборудование. Президент Биофармы также поделился планами на ближайшее будущее:

"Ближайший проект, который мы планируем реализовать, будет длиться 9 месяцев. Вместе с издательством "Наш формат" мы намерены перевести на украинский язык легендарный учебник по биологии. Это будет трехтомник с яркими фотографиями, рисунками и схемами.

Ефименко также подчеркнул, что готов поддержать грантами выпускников "БиоШколы", которые планируют поступать в украинские университеты, подчеркнув важность поддержки одаренной молодежи для развития науки и биотехнологий именно в Украине. "Конечно, мы бы хотели, чтобы это было в Украине. Кто будет вступать в Украине, мы обязательно будем помогать грантами."