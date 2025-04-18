Фармкомпании, которые громко "уходят" из России, но тихо считают прибыль
Они плакали, но продолжали поставлять препараты. Осуждали войну, но не выводили активы. "Временно приостановили инвестиции", но сохранили офисы, логистику, налоговые обязательства — всё, что поддерживает не только рынок, но и систему. Это не просто бизнес. Это — фармацевтический цинизм.
ТОП фармбрендов, которые "ушли", но продолжают зарабатывать:
1. Sanofi (Франция)
Факты:
- Более 1 000 сотрудников в РФ
- Завод в городе Орёл продолжает работу
- Дочерняя компания АО "Санофи Россия" участвует в госзакупках, в том числе для аптек Минобороны РФ
- 2023 год: свыше €200 млн дохода только в России
Налоги: По данным Global Justice Now, Sanofi уплатила не менее €9 млн налогов в бюджет РФ после 2022 года.
2. STADA (Германия)
Факты:
- Два завода в РФ
- Более 2300 сотрудников, полный цикл: производство, упаковка, маркетинг
- Формально работает через АО "Хемофарм" — полностью подконтрольную "дочку"
- Участвует в госзакупках, включая контракты с ФСБ, Минобороны и пенитенциарной системой
Цитата из отчёта:
"Россия входит в ТОП-3 рынков для STADA по объему доходов"
Налоги: В 2023 году STADA заплатила в РФ свыше €12 млн налогов, согласно официальным данным из российского налогового реестра.
3. KRKA (Словения)
Факты:
- Представлена через ООО "КРКА-РУС"
- В годовом отчёте за 2023 год: продажи в РФ выросли на 13%
- Прямая цитата из отчёта: "Россия — стратегический рынок"
Налоги: По аналитике финансовых реестров РФ, в 2023 году KRKA уплатила около €10 млн налогов в бюджет России.
4. Berlin-Chemie / Menarini (Германия/Италия)
Факты:
- Продолжает деятельность через ООО "Берлин-Хеми"
- Вакансии, сайты, реклама — всё работает
- Препараты в наличии в аптеках, часть — по госзаказу
Отчетность: Официальные данные о налогах не раскрываются, но по объёму продаж оценка — не менее €4–5 млн в год в российский бюджет.
5. Abbott (США)
Факты:
- Работает как ООО "Abbott Laboratories"
- Поставляет: детское питание, медтехнику, тесты, в том числе на COVID-19
- Сайт активен, служба поддержки работает
- Продукция участвует в госзакупках Минздрава РФ
Налоги: По данным российской базы "СПАРК-Интерфакс", в 2023 году компания уплатила более 700 млн руб. налогов (около €7 млн).
6. Pfizer (США)
Факты:
- Официально "вышли"
- Препараты продолжают поставляться через дистрибьюторов, участвующих в гостендерах
- Среди заказчиков — аптеки МО РФ и госпитали, связанные с Минобороны
Схема: Pfizer "не получает прибыль", потому что формально не имеет юрлица в РФ. Но продукция продаётся, а прибыль оседает в "партнёрских" структурах.
ТОП-5 фраз классического фармацевтического PR-обмана:
- "Мы свернули маркетинг" → Но не производство, не логистику, не участие в тендерах. И, конечно же, не налоги.
- "Мы не можем бросить пациентов" → А почему-то пациенты в Украине — не повод приостановить работу в стране, которая их убивает.
- "Мы работаем в гуманитарных целях" → По официальной отчётности, эти "гуманитарные цели" приносят десятки миллионов евро чистой прибыли.
- "Мы вывели бренд" → А дочерняя структура осталась и даже укрепилась. Классическая фармацевтическая матрёшка.
- "Мы за мир" → Но поставляем лекарства тем, кто планирует наступление на Харьков.
Мораль ушла — бухгалтерия осталась
Фармкомпании не просто остались в России — они реинкарнировались в новых формах: платят налоги, заключают госконтракты, поддерживают военную медицину агрессора.
Они превратили фарму в боевую логистику в белых халатах, а новые доходы — в отчетность для акционеров.
Что на самом деле означает "финансовая мораль" большой фармы?
Если препараты компании оказываются у российских солдат, обстреливающих Николаев или Харьков, — это не считается проблемой. Главное, чтобы в Excel сошлись колонки: затраты, прибыль, бонусы.
Когда компания говорит: "Мы вне политики", но платит налоги в бюджет России, из которого финансируется война, — она становится частью этой войны.
Потому что налоги — это не просто цифры. Это реальные деньги на ракеты, танки и зарплаты тем, кто уничтожает наши города.
- Нейтральность — это не молчание.
- Нейтральность — это отказ от участия.
- А если вы платите и поставляете — вы участвуете.