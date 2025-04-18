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Фармкомпании, которые громко "уходят" из России, но тихо считают прибыль

OBOZ.UA
Новости медицины
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Фармкомпании, которые громко 'уходят' из России, но тихо считают прибыль

Они плакали, но продолжали поставлять препараты. Осуждали войну, но не выводили активы. "Временно приостановили инвестиции", но сохранили офисы, логистику, налоговые обязательства — всё, что поддерживает не только рынок, но и систему. Это не просто бизнес. Это — фармацевтический цинизм.

ТОП фармбрендов, которые "ушли", но продолжают зарабатывать:

1. Sanofi (Франция)

Факты:

  • Более 1 000 сотрудников в РФ
  • Завод в городе Орёл продолжает работу
  • Дочерняя компания АО "Санофи Россия" участвует в госзакупках, в том числе для аптек Минобороны РФ
  • 2023 год: свыше €200 млн дохода только в России

Налоги: По данным Global Justice Now, Sanofi уплатила не менее €9 млн налогов в бюджет РФ после 2022 года​.

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2. STADA (Германия)

Факты:

  • Два завода в РФ
  • Более 2300 сотрудников, полный цикл: производство, упаковка, маркетинг
  • Формально работает через АО "Хемофарм" — полностью подконтрольную "дочку"
  • Участвует в госзакупках, включая контракты с ФСБ, Минобороны и пенитенциарной системой

Цитата из отчёта:

"Россия входит в ТОП-3 рынков для STADA по объему доходов"

Налоги: В 2023 году STADA заплатила в РФ свыше €12 млн налогов, согласно официальным данным из российского налогового реестра.

3. KRKA (Словения)

Факты:

  • Представлена через ООО "КРКА-РУС"
  • В годовом отчёте за 2023 год: продажи в РФ выросли на 13%
  • Прямая цитата из отчёта: "Россия — стратегический рынок"

Налоги: По аналитике финансовых реестров РФ, в 2023 году KRKA уплатила около €10 млн налогов в бюджет России.

4. Berlin-Chemie / Menarini (Германия/Италия)

Факты:

  • Продолжает деятельность через ООО "Берлин-Хеми"
  • Вакансии, сайты, реклама — всё работает
  • Препараты в наличии в аптеках, часть — по госзаказу

Отчетность: Официальные данные о налогах не раскрываются, но по объёму продаж оценка — не менее €4–5 млн в год в российский бюджет.

5. Abbott (США)

Факты:

  • Работает как ООО "Abbott Laboratories"
  • Поставляет: детское питание, медтехнику, тесты, в том числе на COVID-19
  • Сайт активен, служба поддержки работает
  • Продукция участвует в госзакупках Минздрава РФ

Налоги: По данным российской базы "СПАРК-Интерфакс", в 2023 году компания уплатила более 700 млн руб. налогов (около €7 млн).

6. Pfizer (США)

Факты:

  • Официально "вышли"
  • Препараты продолжают поставляться через дистрибьюторов, участвующих в гостендерах
  • Среди заказчиков — аптеки МО РФ и госпитали, связанные с Минобороны

Схема: Pfizer "не получает прибыль", потому что формально не имеет юрлица в РФ. Но продукция продаётся, а прибыль оседает в "партнёрских" структурах.

ТОП-5 фраз классического фармацевтического PR-обмана:

  1. "Мы свернули маркетинг" → Но не производство, не логистику, не участие в тендерах. И, конечно же, не налоги.
  2. "Мы не можем бросить пациентов" → А почему-то пациенты в Украине — не повод приостановить работу в стране, которая их убивает.
  3. "Мы работаем в гуманитарных целях" → По официальной отчётности, эти "гуманитарные цели" приносят десятки миллионов евро чистой прибыли.
  4. "Мы вывели бренд" → А дочерняя структура осталась и даже укрепилась. Классическая фармацевтическая матрёшка.
  5. "Мы за мир" → Но поставляем лекарства тем, кто планирует наступление на Харьков.

Мораль ушла — бухгалтерия осталась

Фармкомпании не просто остались в России — они реинкарнировались в новых формах: платят налоги, заключают госконтракты, поддерживают военную медицину агрессора.

Они превратили фарму в боевую логистику в белых халатах, а новые доходы — в отчетность для акционеров.

Что на самом деле означает "финансовая мораль" большой фармы?

Если препараты компании оказываются у российских солдат, обстреливающих Николаев или Харьков, — это не считается проблемой. Главное, чтобы в Excel сошлись колонки: затраты, прибыль, бонусы.

Когда компания говорит: "Мы вне политики", но платит налоги в бюджет России, из которого финансируется война, — она становится частью этой войны.

Потому что налоги — это не просто цифры. Это реальные деньги на ракеты, танки и зарплаты тем, кто уничтожает наши города.

  1. Нейтральность — это не молчание.
  2. Нейтральность — это отказ от участия.
  3. А если вы платите и поставляете — вы участвуете.
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