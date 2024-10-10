Фармкомпании на службе агрессора: кто продолжает зарабатывать в рф

Полномасштабная война в Украине хоть и способствовала значительному давлению на международные компании, которые ведут бизнес в рф, но большинство из них продолжает свою деятельность в стране-агрессоре. Известно, что россия является одним из самых крупных фармацевтических рынков с высоким спросом на лекарства, и уход с него означает потерю значительных прибылей.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину, в нашей стране активно внедряется кампания, направленная на прекращение торговли с агрессором. Однако иностранные компании продолжают зарабатывать на российском рынке. Особенно это касается фармацевтического сектора, включая международные корпорации и некоторые украинские компании. Какие известные фармацевтические компании фактически спонсируют войну рф против Украины? И почему украинцы до сих пор покупают лекарства производителей, которые платят баснословные налоги, обогащая казну страны-агрессора?

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Законодательные инициативы не останавливают фармбизнес

В мае 2022 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №7313, который вводит ограничения на оборот лекарственных средств, которые были произведены в России или Беларуси. Закон позволит Украине аннулировать регистрацию медикаментов, если хотя бы один этап их производства осуществляется в этих странах.

Авторы документа, в том числе глава комитета здравоохранения Михаил Радуцкий, полагают, что данный шаг может стать примером для других стран и компаний, которые ведут бизнес в рф.

Минздрав Украины уже запретил экспорт лекарств из россии и беларуси, хотя запрет на импорт был введен ранее. Однако многие фармацевтические компании продолжают производить лекарства в рф под своими мировыми брендами, уплачивая налоги, которые идут на финансирование войны.

Какие компании продолжают бизнес с россией?

KRKA (Словения)

Детище наших ближайших соседей Словении - фармацевтическая компания KRKA продолжает активно вести бизнес в рф. Она занимает 16-е место на российском фармацевтическом рынке с годовым объемом продаж в 383 млн долларов. KRKA предоставляет работу 2100 россиянам через свой филиал "KRKA-Фарма", а также завод "KRKA-Рус", который был построен в городе Истра.

В 2021 году словенская компания KRKA внесла в российский бюджет 35 млн долларов, что, по оценкам экспертов, эквивалентно покупке вооружения для российской армии - например, 35 тысяч снарядов для артиллерийских орудий.

Итальянская компания Menarini Group

Среди итальянских фармацевтических компаний, продолжающих свою деятельность в России, особенно выделяется Menarini Group. Это одна из крупнейших компаний, которая остаётся на российском рынке, несмотря на войну в Украине.

За 2021 год Menarini Group внесла в российский бюджет 32 млн долларов. Она обеспечивает работой более 1300 человек в России.

В Украине Menarini Group представлена такими препаратами, как "Нимесил", "Дексалгин", "Диклоберл". Примечательно, что эти лекарства легко можно заменить на аналоги украинского производства.

Servier (Франция)

Французская фармацевтическая компания Servier, в сотрудничестве с венгерской Egis, также продолжает работу на российском рынке, занимая 12-е место по объему продаж в России, с годовым оборотом 425 млн долларов. Общая численность сотрудников этих компаний в России составляет около 2200 человек.

В 2022 году общие налоги, уплаченные компаниями в бюджет России, составили около 38 млн долларов. В Украине они производят такие популярные препараты, как "Трипликсам", "Детралекс", "Нолипрел", которые также можно заменить на аналоги украинского производства.

Лидеры рынка рф: фармкомпании США, Европы и Индии

Johnson & Johnson, Eli Lilly и Pfizer (США) - эти американские фармацевтические гиганты продолжают работу в россии, несмотря на поддержку Украины со стороны правительства США. Всего на российском рынке работает 15 американских фармацевтических компаний, что делает США лидером по количеству фармкомпаний, которые продолжают бизнес в россии.

Bayer (Германия) - немецкая компания Bayer также не покинула российский рынок. Германия занимает второе место после США по числу компаний, продолжающих работу в России: всего на российском рынке остается 9 немецких компаний.

Dr. Reddy's Laboratories, Sun Pharma, Glenmark (Индия) - индийские фармацевтические компании продолжают активно работать на российском рынке, внося значительный вклад в бюджет россии. Индия занимает третье место по количеству фармацевтических компаний, оставшихся в россии.

Компании из Франции, Швейцарии, Италии, Японии, Чехии, Великобритании, Израиля, Латвии, Болгарии, Венгрии и Канады - все они продолжают вести бизнес в рф, несмотря на международные призывы прекратить сотрудничество с государством-агрессором.

В списке Центра противодействия дезинформации насчитывается более 100 фармацевтических компаний, которые выплачивают налоги и тем самым способствуют финансированию войны.

Российские ракеты за счет украинских компаний

Примечательно, что на украинском рынке присутствуют дистрибьюторы, которые продолжают сотрудничество с компаниями, работающими в россии. В частности, крупнейший дистрибьютор медицинских препаратов "БаДм", покрывающий около 41% рынка, сотрудничает с компаниями, которые не покинули российский рынок. Среди них такие гиганты, как: Sanofi, Berlin-Chemie, Reckitt Benckiser и другие.

Второй по величине дистрибьютор, компания "Оптима-фарм" также продолжает сотрудничество с международными фармацевтическими компаниями, несмотря на их присутствие в рф. Третий по величине дистрибьютор - компания "Вента" из Днепра также работает с иностранными компаниями, поддерживающими российский рынок.

Присутствие иностранных фармацевтических компаний на российском рынке способствует финансированию российской военной машины, несмотря на международные санкции и призывы прекратить любые экономические связи с рф. В условиях войны с россией сотрудничество с государством-агрессором в любой форме является недопустимым.

Наше государство активно выступает за прекращение всех бизнес-отношений с врагом. Но, несмотря на призывы и усилия, многие международные и украинские компании продолжают работать в стране-террористе, внося свой вклад в войну против Украины.