Фармкомпания выпустила бюджетный вариант Ozempic

Фармацевтическая компания Eli Lilly разработала более дешевую версию популярного препарата для похудения Zepbound. Теперь лекарство будет продаваться в одноразовых флаконах. В комплектацию также будет входить специальный шприц, с помощью которого пациенты будут набирать и вводить препарат.

Эксперты утверждают, что флаконы являются более дешевой альтернативой для людей без медицинской страховки. Препарат стоит вдвое дешевле аналогичных препаратов для снижения веса. Однако максимальная дозировка Zepbound составляет всего лишь 5 мг, поэтому для увеличения дозировок придется платить больше.

Одноразовые флаконы могут решить проблему с передозировкой GLP-1

Новые одноразовые флаконы Zepbound - это то же лекарство, упакованное во флаконы, а не в предварительно наполненные ручки для удобства инъекции.

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"С флаконами пациенту нужно будет набирать лекарство отдельным шприцем и делать инъекцию иглой", - отмечает доктор медицины, доцент кафедры эндокринологии, диабета и обмена веществ, а также руководитель программы по снижению веса в Mount Sinai Morningside Илана Рамер Басс.

Zepbound - это торговая марка тирзепатида: препарата, который относится к агонистам глюкагоноподобного пептида GLP-1, как и более популярные лекарства для контроля веса и сахара в крови Ozempic и Wegovy.

Препарат был одобрен Агентством FDA для контроля веса в 2023 году, после чего спрос на него резко возрос. Это привело к дефициту лекарства и выходу на рынок комбинированных версий, которые в свою очередь вызвали массовые передозировки из-за ошибок дозировки.

"Эти новые флаконы не только помогают нам удовлетворить высокий спрос на наши лекарства от ожирения, но и расширяют доступ для пациентов, ищущих безопасный и эффективный вариант лечения", - говорит президент Lilly Cardiometabolic Health и Lilly USA Патрик Йонссон.

Кому доступен новый препарат: показания, цена

Как и наполненные шприц-ручки Zepbound, новые флаконы будут продаваться по рецепту. "Новая форма Zepbound будет доступна медработникам. Показания включают людей с ожирением и индексом массы тела 30 или выше", - подчеркивает доктор медицины, директор Центра диабета Гонда в Калифорнийском университете Мэтью Фриби.

По словам Фриби, флаконы также будут доступны людям с избыточным весом с ИМТ 27 и выше, а также тем, у кого наблюдаются проблемы со здоровьем, связанные с весом:

сердечно-сосудистые заболевания;

гипертония;

высокий уровень холестерина;

диабет 2 типа;

обструктивное апноэ во сне.

По данным Eli Lilly, четырехнедельный курс Zepbound с дозировкой 2,5 мг обойдется в $399 или $99,75 за флакон. Такой же запас флаконов с дозировкой 5 мг стоит $549 или $137,25 каждый флакон. Как отмечает производитель, это менее половины цены аналогичных препаратов для снижения веса.

Новый препарат Lilly дешевле, чем шприц-ручки, из-за способа его изготовления: "Это менее трудоемко и требует меньше материалов для упаковки раствора во флакон и продажи шприцов и игл отдельно", - отмечает Басс. По словам эксперта, это позволяет фармацевтической компании взимать меньшую плату и производить больше лекарств.

Кому может быть полезен новый Zepbound?

Лекарство может быть полезным и выгодным людям с ожирением, у которые вынуждены оплачивать терапию исключительно из своего кармана. Однако максимальная дозировка препарата составляет 5 мг, что может привести к тому, что в конечном итоге придется платить больше за более высокую дозировку.

"Существуют опасения, что это может быть способом привлечь больше пациентов к приему Zepbound в минимальных дозах. Затем увеличить вероятность того, что они будут платить за более высокие дозы, как только у них начнется процесс снижения веса", - отмечает Басс.

Пациенты обычно увеличивают дозировку Zepbound каждые четыре недели на 2,5 мг и доходят до 15 мг в неделю, в зависимости от переносимости. Однако многие люди добились существенной потери веса даже при приеме 5 мг:

По данным клинических исследований, люди с ожирением теряли в среднем 15% веса при еженедельном приеме 5 мг Zepbound.

Несмотря на то, что новый препарат выходит в одноразовой дозировке, эксперты все же опасаются передозировок. Поэтому производитель предусмотрел канал самостоятельной оплаты LillyDirect, который поможет приобрести продукт, предоставив обучающие материалы для корректного введения препарата. Однако лекарство будет доступно пациентам исключительно по рецепту и с конкретной рекомендацией дозировки от врача.