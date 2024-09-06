Распространение новых штаммов COVID, в частности Omicron KP.2, побудило Управление по контролю за продуктами и лекарствами FDA одобрить две новые вакцины от компаний Pfizer и Moderna для сезона простуды и гриппа 2024-2025 годов. Эксперты надеятся, что вакцины от COVID не вызовут новые побочные эффекты и рекомендуют их в возрасте от шести месяцев и старше.

Одобрение новых вакцин в этом году произошло раньше по сравнению с прошлым. Такое ускоренное связывают с тем, что они аналогичны тем, которые предлагались в прошлом году: менялась не формула, а последовательности РНК в вакцине. Прививка может уменьшить тяжесть заболевания и риск развития длительного COVID.

Обновленные вакцины прежде всего направлены на Omicron KP.2

Агентство FDA утвердило обновленные версии вакцин от COVID от компаний Pfizer и Moderna. Это решение открывает путь к внедрению новых прививок в ближайшие недели. В своем заявлении FDA указало, что новые вакцины будут нацелены на штамм Omicron KP.2, который является потомком штамма JN.1 с высокой зараженностью.

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Доктор медицины Отто Янг отмечает: "FDA потребовало, чтобы вакцины на 2024-2025 годы были нацелены на один вариант вируса. Вакцины, одобренные сегодня, включают версию Omicron KP.2, который сейчас является доминирующим".

В этом году одобрение обновленных вакцин произошло раньше, чем в прошлом: в 2023 году прививки одобрили в середине сентября. Эксперты связывают это ускорение с тем, что новые вакцины аналогичны предыдущим, за исключением обновленной последовательности РНК. "Формулы остались прежними, поэтому процесс одобрения был относительно быстрым", - говорит Янг.

Опасения и побочные эффекты: кому следует сделать прививку?

Эксперты не ожидают появления новых побочных эффектов от обновленных вакцин. Доктор медицины Томас Руссо из Университета Буффало отмечает: "Пока не предполагается, что новые вакцины вызовут какие-то необычные побочные эффекты, но наблюдение за ними будет продолжаться".

Обновленные вакцины рекомендуется получать всем, кто старше шести месяцев. Несмотря на снижение опасности вируса, доктор медицины Уильям Шаффнер из Медицинского центра Университета Вандербильта считает, что всем подходящим группам стоит задуматься о вакцинации:

"Оба вируса - грипп и COVID могут приводить к серьезным заболеваниям даже у здоровых людей", - поясняет Руссо.

Вакцина может уменьшить тяжесть заболевания и риск развития длительного COVID. Доктор медицины Джозеф Хаббаза из клиники Кливленда добавляет: "Я лично вакцинируюсь, чтобы минимизировать риск заболевания во время тренировок".

Продолжительность защиты

По прогнозам, новые вакцины будут обеспечивать защиту на срок от четырех до шести месяцев, как и предыдущие версии. Эксперты рекомендуют планировать вакцинацию в зависимости от вашего состояния здоровья и предстоящих мероприятий. "Если вы собираетесь на мероприятие с высоким риском заражения, возможно, стоит сделать прививку раньше, чтобы обеспечить защиту", - рекомендует доктор Шаффнер.

Тем не менее, по мнению экспертов, большинству людей лучше подождать, чтобы прививка действовала дольше в сезон простуды и гриппа. Люди из группы высокого риска должны рассмотреть возможность вакцинации, если они не болели COVID в последние четыре месяца или не делали прививку в последние два месяца.

Новые вакцины можно будет получить в аптеках или у врачей, но точные сроки их доступности пока неизвестны. Ныне отмечают рост числа случаев COVID, называя его "летним всплеском". Эксперты подчеркивают, что необходимо усилить вакцинацию, разрабатывая новые стратегии, поскольку в прошлом году прививок было недостаточно.