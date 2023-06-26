Фото известного кардиохирурга использовали для фейковой рекламы

Осторожно, мошенники!

Интернет – едва ли не самое привлекательное пространство для сбыта товаров и услуг, чем активно пользуются мошенники. "Продается все, и у каждого товара свой покупатель", - говорят те, кто собаку съел в продажах. Яркие лендинг-страницы сомнительных товаров или услуг с использованием ложных комментариев и фото публичных людей – любимый метод аферистов.

Один из самых авторитетных кардиохирургов Украины и Европы, главный кардиохирург клиники "Добробут" Александр Бабляк столкнулся с аферой мошенников, которые использовали фото и якобы рекомендации врача, продавая в Интернете так называемый препарат для сердечно-сосудистой системы "Сердцевин".

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"Сердцевин" - препарат с непредвиденным действием

Врач возмущен мошенническими схемами поставщика и составом препарата. Мы провели расследование и обнаружили, что официальный поставщик продукта компания Zaminikan.Co.Ua реализует в сети сотни других подобных препаратов. Как действия таких сомнительных предпринимателей регулирует закон, полиция и другие контролирующие органы - неизвестно. Главный кардиохирург Украины обратился к украинцам и посоветовал опасаться необдуманных покупок "препаратов" в интернете.

Господин Бабляк случайно узнал от своих пациентов, что он, как опытный кардиохирург, якобы рекомендует препарат "Сердцевин" для поддержки сердечно-сосудистой системы. Врач выложил видеообращение в социальной сети Facebook, предостерегая пациентов не подвергаться сомнительной рекламе аферистов. Он подчеркнул, что не причастен к рекламе препарата и прокомментировал, насколько такой продукт может быть безопасным для здоровья.

"Препарат "Сердцевин" вообще не относится к лекарственным средствам. Это написано в инструкции. Результат индивидуален для каждого пациента. Правда, не понимаю, при чем здесь лечение, если он не является лекарственным средством? Но это написано настолько мелким шрифтом, что не каждый увидит."

В составе препарата есть боярышник, который снижает давление, тысячелистник – желчегонное и противослабительное средство и хвощ полевой – активный диуретик, мочегонное растение, – отмечает господин Бабляк. Врач уверен, что невозможно предположить, каким образом подобный состав продукта может повлиять на организм, поэтому не советует тратить на него деньги.

"Я хочу это отметить! Ведь 300 грн вы отдаете за 2 пластины, то есть за месяц вы тратите на этот препарат от 500 до 1000 грн. И неизвестно, каким образом он подействует на вас. Но на ваш бюджет он точно повлияет!", – предостерегает украинцев врач.

Отметим, что производитель и официальный поставщик указывает следующие действия препарата "Сердцевин":

способствует регуляции сердечного ритма;

помогает поддержать работу сердечно-сосудистой системы;

способствует стабилизации давления.

Учитывая состав продукта и профессионализм кардиохирурга, возникает немало вопросов относительно правдивости описания препарата и его безопасности. Господин Бабляк возмущен тем, что мошенники незаконно используют его авторитетное мнение как специалиста, распространяя незаконную рекламу и вводя людей в заблуждение.

Интернет-коммерция: о чем говорит закон?

В условиях современных технологий и новых возможностей, популярность интернет-торговли растет с каждым днем, однако правовая база интернет-продаж вызывает немало вопросов. В частности, в Украине они регламентируются документами общего характера и единым законом "Об электронной коммерции". Законодательство запрещает продавать в интернет магазинах лекарственные средства, алкогольные напитки и табачные изделия.

Электронной коммерцией могут заниматься как юридические, так и физические лица. При этом Закон говорит, что продавец товаров и услуг обнародует следующую информацию:

полное наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество физического лица, предпринимателя;

местонахождение, полный адрес;

электронную почту/адрес интернет-магазина;

сведения о лицензии.

Официальным поставщиком препарата "Сердцевин" выступает компания Zaminikan.Co.Ua. Сайт разработан как интернет-магазин, в котором компания продает ряд других препаратов "для профилактики и поддержания здоровья". Поставщик указывает адрес и несколько контактных номеров: г. Киев, ул. Рогозовская, 4/16, +38 (066) 639-39-17; +38 (096) 916-16-81.

В частности, во всех описаниях товаров отмечается, что товар "не является медицинским препаратом и БАД-ом, это натуральная разработка для наружного или внутреннего применения".

И далее во всех карточках товаров поставщик отмечает: "Препарат предназначен для профилактики и лечения в домашних условиях, а 100% натуральный состав позволяет приобрести это средство без рецепта врача".

Вместо выводов – вопросы

Может ли препарат, который не является лекарственным средством, лечить? - такой же риторический вопрос задает своим пациентам господин Бабляк.

Как фамилию известного кардиохирурга компания Zaminikan.Co.Ua использовала для незаконной рекламы и продвижения препарата? Насколько она соблюдает законы Украины "О защите прав потребителей" и "Электронную коммерцию"? Врач, как и тысячи украинцев, которые потратили немало денег на препараты поставщика, надеются получить ответы на эти вопросы.