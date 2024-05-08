AstraZeneca, J&J, Merck, Pfizer - крупнейшие фармацевтические компании мира пытаются овладеть частью рынка препаратов для похудения, безусловными лидерами которой являются Novo Nordisk и Eli Lilly. По оценками экспертов, рынок средств для похудения, в котором особое место занимает семаглутид, к концу 2030 года составит 100 млрд долларов.

Конкуренты пытаются догнать его новыми разработками и испытаниями. Хоть топ-менеджеры крупных компаний уже делятся данными о новых, многообещающих разработках, но пока в нише препаратов от ожирения лидируют Novo Nordisk и Eli Lilly. В последние годы инъекционные препараты для снижения веса данных производителей превзошли рейтинги самых востребованных и популярных препаратов.

AstraZeneca

Англо-шведский производитель лицензировал экспериментальный препарат для похудения в таблетках китайской компании Eccogene, которая, по ее мнению, может вызвать меньше побочных эффектов, чем нынешние инъекционные методы снижения веса. Сделка обошлась в 2 млрд. долларов.

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"AstraZeneca отстала на несколько лет от безудержного успеха препаратов Novo и Lilly и работала над следующей волной", - отмечает генеральный директор компании Паскаль Сорио. Компания фокусируется на населении с избыточным весом и такими факторами риска, как гипертония и заболевания почек, а не на косметическом рынке.

Johnson & Johnson

Американский производитель пока присматривается к рынку средств для похудения. Компания может рассмотреть возможность выхода на рынок новых лекарств от ожирения, если появится "действительно дифференцированная и дополняющая" возможность, - говорит генеральный директор Хоакин Дуато. По мнению топ-менеджера J&J, компания рассмотрит "возможность выхода на сцену в будущем", если найдет альтернативные механизмы или подходы, которые имеют смысл.

Merck

Экспериментальный препарат компании Merck, эфинопегдутид, который разрабатывается для лечения жировой болезни печени - неалкогольного стеатогепатита, также продемонстрировал "убедительную" эффективность в снижении веса.

"Эфинопегдутид также способствует снижению веса примерно на 10-12%. Я думаю, что в нашем распоряжении целая кардиометаболическая программа. И я считаю, что наше внимание здесь сосредоточено на жировой болезни печени как на якоре, вокруг которого мы строим другие вещи", - отмечает генеральный директор компании Элиав Барр.

Roche

Чтобы конкурировать на рынке препаратов от ожирения, швейцарская фармацевтическая компания приобрела разработчика лекарств для похудения Carmot Therapeutics за 2,7 млрд долларов.

Самый многообещающий препарат Carmot под названием CT-388 - это инъекционное средство, которое нужно вводить 1 раз в неделю, принадлежит к тому же классу, что и Mounjaro от Lilly, или Zepbound.

Глава фармацевтического подразделения Roche Тереза ​​Грэм рассказала, что у компании есть амбиции, которые выходят за рамки создания недорогой альтернативы лидерам рынка. "CT-388 может стать лучшим лекарством от ожирения в классе GLP-1, как отдельно, так и в сочетании с другими соединениями", - считает Грэм.

Pfizer

Пероральный препарат для похудения дануглипрон от компании Pfizer потерпел неудачу в поздней стадии испытаний, поскольку у большинства пациентов наблюдался высокий уровень побочных эффектов. Но производителя это не остановило, Pfizer разрабтывает новую версию дануглипрона для приема один раз в день.

"На больших рынках будут существовать определенные ниши и потребности пациентов. И то, как мы будем играть на этом рынке, еще предстоит определить", - заявил финансовый директор Дэвид Дентон.

Regeneron Pharmaceuticals

Производитель разрабатывает комбинированное лечение ожирения, клинические испытания которого планируется начать в нынешнем году. "Я думаю, что партнерство может иметь смысл. Мы определенно не прочь сотрудничать с лидерами в этой области. Наша цель состоит в том, чтобы выяснить, есть ли применение у этих антител в категории ожирения", - заявил исполнительный директор Райан Кроу.

Популярность таких препаратов для похудения, как Ozempic, Wegovy и Mounjaro эксперты объясняют их высокой эффективностью снижать массу тела за короткий промежуток времени и способностью регулировать уровень сахара в крови. Лидеры фармацевтического рынка учитывают это, пытаясь разработать не просто очередной препарат для похудения, а эффективное кардиометаболическое средство.