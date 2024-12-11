Гормонозаместительная терапия: за и против

С возрастом уровень гормонов у женщин и мужчин постепенно снижается. Данный процесс начинается примерно с 45 лет и может привести к различным физиологическим и психологическим изменениям, которые негативно сказываются на качестве жизни.

Гормонозаместительная терапия (ГЗТ) может стать эффективным решением, позволяющим компенсировать дефицит гормонов и улучшить общее состояние здоровья – повысить активность и либидо, наладить сон, поддерживать здоровье.

ГЗТ используется для нормализации гормонального фона и предотвращения множества проблем, связанных с гормональным дисбалансом. Важно помнить, что назначение ГЗТ должно быть индивидуальным и проводиться лишь под контролем врачей.

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ГЗТ для мужчин 45+: показания и формы терапии

Снижение уровня тестостерона – одного из ключевых мужских гормонов, может существенно повлиять на самочувствие мужчины. Если результаты анализов показывают, что уровень тестостерона в крови ниже нормы, это может стать причиной множества симптомов: усталости, пониженной работоспособности, снижения либидо, потери мышечной массы и плотности костей, набора лишнего веса.

Эти признаки могут значительно ухудшить качество жизни, что делает ГЗТ важной частью лечения возрастного андрогенного дефицита. Для повышения уровня тестостерона существует несколько форм ГЗТ:

Инъекционные препараты: наиболее распространенная форма ГЗТ. Инъекции тестостерона могут быть краткосрочными и долгосрочными. Препараты тестостерона, такие как энантат или ципионат, требуют введения каждые 2-3 недели. Для удобства пациентов существует также препарат Небидо, который вводится каждые 10-14 недель. Трансдермальные гели и пластыри: удобный способ поддержания стабильного уровня тестостерона в организме. Такие препараты как Андрогель или Тестим, наносятся на кожу и обеспечивают постепенное поступление гормона. Таблетки: хотя это наиболее удобная форма, таблетки, такие как Андриол или ТестоКапс, редко назначаются из-за риска для печени. Имплантаты: маленькие капсулы с тестостероном, которые имплантируются под кожу и обеспечивают длительный эффект на несколько месяцев.

Преимущества ГЗТ для мужчин

Гормонозаместительная терапия помогает мужчинам улучшить качество жизни:

Увеличение энергии и работоспособности

Улучшение настроения и когнитивных функций

Повышение плотности костей и мышечной массы

Нормализация либидо и улучшение эректильной функции

Риски и противопоказания ГЗТ для мужчин 45+

Как и любое лечение, гормонозаместительная терапия имеет свои риски. Перед тем как решится на гзт, мужчинам 45+ важно учесть ряд факторов и рисков:

Увеличение простаты: у мужчин с аденомой или раком простаты уровень тестостерона может способствовать их росту, что является противопоказанием.

у мужчин с аденомой или раком простаты уровень тестостерона может способствовать их росту, что является противопоказанием. Сердечно-сосудистые риски: при наличии проблем с сердцем или сосудами необходимо тщательно контролировать терапию.

при наличии проблем с сердцем или сосудами необходимо тщательно контролировать терапию. Снижение собственного тестостерона: при длительном применении ГЗТ организм может снизить собственную выработку тестостерона, что может создать зависимость от внешнего источника гормона.

На протяжении курса ГЗТ мужчинам важно контролировать уровень тестостерона, гематокрита (hematocrit) а также проводить анализ на PSA (prostate-specific antigen) чтобы снизить риски развития заболеваний предстательной железы.

Регулярные визиты к эндокринологу или урологу помогут корректировать дозировку и общее состояние здоровья.

ГЗТ для женщин 45+: показания и формы терапии

Заместительная терапия гормонами у женщин 45+ применяется для коррекции гормонального дисбаланса, который возникает на фоне перименопаузы и менопаузы. Из-за снижения уровня эстрогенов и прогестерона у женщин могут возникнуть приливы, ночная потливость, раздражительность, депрессия, нарушения сна, снижение либидо и т. д.

Возрастные гормональные изменения у женщин также могут привести к остеопорозу и сердечно-сосудистым заболеваниям.

ГЗТ может значительно улучшить качество жизни женщин за 40, однако стоит учесть и риски.

Формы терапии:

Комбинированная терапия (эстрогены и прогестерон) Монотерапия эстрогенами Локальные препараты: вагинальные кремы или свечи (Овестин, Вагифем).

Какие преимущества ГЗТ для женщин 45+?

ГЗТ у женщин 45+ может значительно улучшить общее самочувствие и качество жизни. К основным преимуществам относятся:

Снижение выраженности приливов и других симптомов менопаузы: ГЗТ помогает уменьшить такие симптомы, как горячие приливы, ночная потливость и перепады настроения.

Улучшение состояния костей и кожи: эстроген способствует укреплению костной ткани, снижая риск переломов, а также улучшает состояние кожи, волос и слизистых оболочек.

эстроген способствует укреплению костной ткани, снижая риск переломов, а также улучшает состояние кожи, волос и слизистых оболочек. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: эстроген помогает снижать уровень "плохого" холестерина и улучшать кровообращение, что способствует снижению риска заболеваний сердца и сосудов.

эстроген помогает снижать уровень "плохого" холестерина и улучшать кровообращение, что способствует снижению риска заболеваний сердца и сосудов. Улучшение сексуальной функции: ГЗТ способствует повышению либидо и уменьшению сухости во влагалище.

Риски и противопоказания ГЗТ для женщин

Терапия гормонами не лишена рисков для большинства женщин. К ним относятся:

Риск тромбозов: особенно при использовании таблеток, которые могут увеличивать риск венозных тромбозов.

особенно при использовании таблеток, которые могут увеличивать риск венозных тромбозов. Повышение риска рака молочной железы : длительное применение ГЗТ может повысить риск возникновения рака молочной железы, особенно при комбинированной терапии.

: длительное применение ГЗТ может повысить риск возникновения рака молочной железы, особенно при комбинированной терапии. Риск роста эндометрия: при недостаточной дозировке прогестерона могут возникнуть проблемы с эндометрием, такие как гиперплазия или рак.

ГЗТ противопоказана при раке молочной железы, тромбоэмболии, тяжелых заболеваниях печени и неконтролируемой гипертензии.

Важным аспектом при ГЗТ женщин является регулярный мониторинг: маммография, УЗИ органов малого таза, анализы на гормоны и липиды, а также контроль функции печени и свертываемости крови. Это поможет снизить риски и скорректировать терапию при необходимости.

Какие врачи могут назначать ГЗТ?

Для мужчин это может быть эндокринолог, который проводит диагностику и назначает лечение, а также уролог-андролог. Для женщин основными специалистами являются гинеколог-эндокринолог, который диагностирует и назначает ГЗТ, а также эндокринолог, назначающий ГЗТ при сопутствующих эндокринных заболеваниях.

ГЗТ – это современный и эффективный способ коррекции гормонального дисбаланса у мужчин и женщин старше 45 лет. Однако терапия требует тщательной диагностики, выбора оптимальных препаратов и постоянного мониторинга для минимизации рисков. Консультация с врачом и регулярные обследования – залог безопасности и эффективности гормонозаместительного лечения.