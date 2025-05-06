''Химия биомолекул'': как в Украине запускают образование, которое может изменить будущее науки и фармы

Место действия - Украина. Время - сейчас. На фоне войны, экономической турбулентности и потери человеческого капитала группа ученых, предпринимателей и педагогов запускает нечто, что звучит почти как научная фантастика: образовательную программу, которая не только не имеет аналогов в стране, но и способна вывести нас из сырьевой зависимости в будущее с высокой добавленной стоимостью. Название программы - "Химия биомолекул". Но за этим названием скрывается целая научная революция.

🧬 Почему биомолекулы - это новая ІТ?

В Украине мало индустрий, которые генерируют что-то большее, чем налоги с кофе. ІТ уже пробило себе путь - от полулегального фриланса до национального экспорта. Но что дальше?

В мире биотехнологии дают около 3% ВВП. Это - не только вакцины и противораковые препараты. Это - искусственные ткани, редактирование генома, моделирование клеток. Украина же пока только нащупывает первые шаги. Именно поэтому создание программы "Химия биомолекул" - это фактически попытка пересадить в Украину модель образовательной и научной экосистемы, которая уже успешно работает в США, Германии, Сингапуре или Израиле.

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"Мы решили заняться образованием, потому что это единственный путь, чтобы запустить биотехнологическую индустрию в Украине. С чего-то надо начинать, и мы начинаем с кадров", - объясняет один из инициаторов проекта, биотехнологический предприниматель, CEO компании Biopharma и соучредитель компании Preci Константин Ефименко.

🌍 А как это работает в мире?

В США существует более 100 бакалаврских программ по биоинженерии, большинство из которых имеют партнерства с фармкомпаниями типа Pfizer, Moderna или Roche. Например, в UC Berkeley студенты работают над реальными кейсами по генетической инженерии с первого курса.

В Германии, где действует система дуального образования, студенты биотехнологий часто совмещают обучение с оплачиваемой практикой в таких компаниях как BioNTech, Merck или Bayer. А в Сингапуре правительство напрямую финансирует стартапы, которые возникают из университетских лабораторий.

Тренд очевиден: современное образование по биологии уже давно перестало быть только "о микроскопах". Это - симбиоз биохимии, математики, информатики, инженерии. И именно такой формат теперь приходит в Украину.

🎓 Что за программа?

"Химия биомолекул" - это бакалаврская программа, созданная в партнерстве с Институтом высоких технологий КНУ, а также двумя компаниями, которые уже сегодня задают тон украинской науке - Biopharma и Preci.

🔬 Кто они?

Biopharma - это украинский фармацевтический лидер с более чем 125-летней историей. Она специализируется на препаратах из плазмы крови, которые спасают жизни пациентов с тяжелыми иммунными или генетическими заболеваниями. Компания работает по международным стандартам GMP и развивает собственный завод по фракционированию плазмы - один из немногих в Восточной Европе.

Preci - это молодая, но уже глобально узнаваемая украинская компания, которая занимается разработкой высокоточных моделей на основе человеческих клеток. Ее решения позволяют фармкомпаниям тестировать новые препараты еще до клинических исследований. Preci работает на пересечении биологии, аналитической химии и искусственного интеллекта.

Эти компании не просто поддерживают программу - они оплачивают обучение лучших студентов, привлекают их в свои лаборатории, дают реальные задачи и карьерные треки уже во время обучения.

👩‍🏫 Как устроена программа?

"Химия биомолекул" - это 4 года интенсивного обучения:

первые 2 года - фундаментальные курсы: органическая химия, биофизика, программирование, матанализ;

далее - углубленная биохимия, генетика, фармакология;

15 лабораторных интенсивов, 2 командных проекта по R&D;

модули по биоинженерии, моделированию процессов и AI-инструментов;

обязательное привлечение к реальным научным исследованиям в Biopharma и Preci.

Это не академический подход в вакууме, а система, где студент уже с первого курса видит, как знания трансформируются в реальные продукты. "Мы подобрали лучших преподавателей по каждой дисциплине, которые будут вкладывать много усилий, чтобы дать знания, актуальные в 2025 году. Преподаватели этой образовательной программы уже работают на реальных научных проектах вместе с учеными со всего мира и имеют публикации в самых рейтинговых научных изданиях. Уверен, что человек после такого обучения найдет себя в любом научном учреждении мира. Но мы очень хотим, чтобы люди оставались в Украине. Во время обучения каждый мотивированный студент будет иметь возможность работать в реальных научных проектах и сможет публиковать статьи и патенты по своим исследованиям", - отмечает Ефименко.

💰 Как попасть?

Программа - внебюджетная, но с возможностью получить полный или частичный грант:

по результатам предыдущих достижений;

по мотивационному письму и собеседованию;

через участие в научных проектах - с оплатой труда.

Контакты и подача - iht.knu.ua

🚀 А дальше?

После завершения программы выпускники могут:

остаться работать в Biopharma или Preci ;

или ; создать собственные биотехстартапы;

поступить в магистратуру ведущих университетов мира;

подаваться на гранты Horizon Europe, Marie Skłodowska-Curie, NIH, BMGF.

📌 Почему это важно - и что это дает всем?

🇺🇦 Для Украины

Научная независимость. Мы привыкли покупать инновации за рубежом. Пора научиться создавать их здесь.

Мы привыкли покупать инновации за рубежом. Пора научиться создавать их здесь. Экономика знаний. Биотехнологии - это шанс вырваться из роли "аграрной надстройки" и начать производить интеллектуальный продукт.

Биотехнологии - это шанс вырваться из роли "аграрной надстройки" и начать производить интеллектуальный продукт. Остановка оттока мозгов. Программа дает молодежи повод остаться и строить - а не бежать и адаптироваться.

🧬 Для медицины

Собственные разработки. Больше не надо ждать пока что-то "созреет" в Европе или США - мы можем создавать инновации сами.

Больше не надо ждать пока что-то "созреет" в Европе или США - мы можем создавать инновации сами. Кадровое обновление. Врачи, исследователи, инженеры - не по диплому, а по сути, с практикой с первого курса.

Врачи, исследователи, инженеры - не по диплому, а по сути, с практикой с первого курса. Интеграция в глобальные исследования. Программа подключает Украину к мировой сети биомедицинских R&D.

🎓 Для студентов

Образование, которое имеет смысл. Без лишней "воды", с реальными проектами, зарплатами и возможностями.

Карьера в науке - здесь и сейчас. Не в теории, не "после диплома", а с первого курса, рядом со специалистами из Biopharma и Preci.

Не в теории, не "после диплома", а с первого курса, рядом со специалистами из Biopharma и Preci. Международная конкурентоспособность. Диплом, за которым не стыдно - и который признается не только на словах.

📣 "Химия биомолекул" - это не о модном курсе. Это о новой роли Украины в мире науки. И шанс - для каждого студента - стать ее частью.