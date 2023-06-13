Холера как вызов: что делать в экстремальных случаях?

Когда вода из крана становится опасной

Тяжелые металлы, химические вещества, опасные инфекции с кладбищ и мусорных свалок - в поверхностных водоемах территорий, пострадавших после подрыва Каховской ГЭС, ученые уже зафиксировали превышение микробиологических показателей.

Пока Минздрав призывает украинцев воздерживаться от потребления воды из акватории Днепра в красных зонах, мы исследовали известную инфекционную болезнь – холеру. Одна из самых опасных инфекций, которую легко подхватить через воду – именно так описывают холеру американские ученые CDC. Чем опасна болезнь? Можно ли ее лечить в домашних условиях? Какой риск заболеть холерой в Украине?

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О чем молчит вода? Стихийные бедствия и эпидемии

Ученые Центра по контролю и профилактике заболеваний в США CDC издали медицинское руководство Waterborne Disease, посвященное опасным инфекционным заболеваниям, которые передаются через воду. Ученые проанализировали ряд инфекционных заболеваний, которые распространяются из-за зараженной воды, поражая жертв стихийных бедствий и войн.

Холера – одно из самых распространенных диарейных заболеваний, которое чаще всего связывают с загрязнением источников воды опасными выбросами, мусором, органическими и химическими веществами. Использование общих емкостей воды несколькими лицами, отсутствие качественной гигиены, употребление зараженной воды – основные пути заражения инфекцией.

Ученые доказывают: во время стихийных бедствий бактериальные заболевания, передающиеся через воду, преобладают над инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем, переносчиками и инфекциями, вызванными травмами.

Холера: риск обезвоживания и шока

Холера – это острое диарейное заболевание, возбудителями которого являются бактерии Vibrio cholerae. Пациенты с таким диагнозом часто имеют легкие симптомы. Даже бывают случаи, когда болезнь протекает бессимптомно. Холера может иметь также тяжелые, опасные симптомы, такие как диарея, рвота, судороги, которые приводят к обезвоживанию организма и шоку.

Без медицинской помощи в таких случаях человек может умереть в течение нескольких часов. Инкубационный период холеры составляет от 2 часов до 5 дней. Основные признаки осложненной холеры таковы:

рвота, головокружение;

водянистая диарея;

обезвоживание, судороги в конечностях.

Чтобы точно идентифицировать холеру у пациентов с водянистой диареей, врачи определяют ее с помощью исследования кала на бактерию Vibrio cholerae.

Как помочь в экстремальных условиях?

Холера чревата тем, что пациенты быстро теряют массу тела. Оперативная медицинская помощь может предотвратить смерть и остановить процесс обезвоживания организма. Выбор жидкости для регидратации зависит от состояния пациента.

Людям с легким и умеренным обезвоживанием назначают раствор для пероральной регидратации РПР, рекомендованный ВОЗ. В сложных условиях врачи советуют заменить его раствором с 1 л чистой воды, смешанной с половиной чайной ложки соли и 6 чайных ложек сахара.

Пациентам с тяжелым обезвоживанием вводят внутривенно раствор лактата Рингера. Для восстановления кровообращения можно использовать физиологический раствор или 5% глюкозу.

Лучшее, что можно сделать для больного – позаботиться об употреблении достаточного количества жидкости, – говорят медики. Врачи выделяют умеренный и сильный уровень обезвоживания. При умеренном обезвоживании у пациента тревожное состояние, учащенный пульс, жажда, запавшие глаза.

В случае сильного обезвоживания у пациента могут быть следующие проявления:

слабость, обморок;

отсутствует или слабый пульс, впалые глаза;

не может пить или пьет плохо;

складка кожи расправляется очень медленно.

В обеих случаях взрослым и детям врачи рекомендуют принимать 100 мл раствора для регидратации каждые 5 минут до улучшения состояния пациента. Приблизительное количество жидкости, рассчитанной на 4 часа, можно рассчитать, умножив вес пациента в кг на 75.

Для быстрого восстановления пациента, медики советуют возвращаться к нормальному питанию после прекращения рвоты. Врачи вводят терапию антибиотиками пациентам с сильным или умеренным обезвоживанием.

Медики отмечают: антибиотики нельзя использовать для профилактики холеры. Вакцина от инфекции существует в ограниченном доступе, но имеет непродолжительный эффект.

Как уберечься от холеры? Профилактика

По мнению исследователей, пока рано делать какие-либо прогнозы относительно эпидемий инфекционных заболеваний на территориях, пострадавших после подрыва Каховской ГЭС. Но риск распространения холеры достаточно велик. Поэтому ученые предоставляют простые и действенные рекомендации для украинцев, которые находятся в красных зонах:

употребляйте только чистую бутилированную воду;

не используйте сырую воду из крана или колодца;

мойте руки, овощи и фрукты кипяченой, очищенной водой;

хорошо прожаривайте мясо и рыбу;

ни в коем случае не собирайте полуживую рыбу в водоемах;

пейте воду и употребляйте пищу в отдельной посуде;

избегайте купания в водоемах;

заботьтесь о личной гигиене.

Если вы или ваши близкие подхватили холеру, не стоит беспокоиться. В большинстве случаев пациенты лечатся дома под наблюдением врача, употребляя достаточное количество жидкости и раствора для регидратации. В сложных ситуациях следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Лечение антибиотиками и внутривенная терапия в этом случае неизбежны.