Как работает ваш иммунитет: просто о сложных механизмах защиты

Иммунитет (от латинского "immunitas" - "освобождение") - это сложная система защиты организма от инфекций, болезней и других внешних воздействий. ​Представляет собой совокупность биологических механизмов, которые способны распознавать и бороться с патогенами, такими как бактерии, вирусы, грибы, паразиты, и даже аномальными ​(раковыми) клетками внутри организма.​

Иммунитет может быть природным (врожденным) и адаптивным (приобретенным).

История открытия иммунной системы

Уже в древних медицинских текстах, таких как "Эберсов папирус" (около 1550 г. до н.э.), упоминаются методы для предотвращения и лечения инфекций. Однако концепции иммунитета, как мы их понимаем сегодня, не были разработаны.

В начале 18 века английский врач Эдвард Дженнер впервые представил идею вакцинации как способа предотвращения инфекций. Он создал вакцину против оспы, используя вакцинированный материал от коровы (коровья оспа)​, и это было первым в истории применением искусственной иммунизации.

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Клеточный и гуморальный иммунитет, в 19 веке ученые Илья Мечников и Луи Пастер внесли вклад в изучение иммунитета. Мечников разработал концепцию фагоцитоза (процесс поглощения бактерий и других частиц клетками иммунной системы), а Пастер предложил теорию о гуморальном иммунитете, указывая на роль антител в борьбе с инфекциями.

В начале 20 века немецкий иммунолог Пауль Эрлих внес существенный вклад в исследование антител. Он предложил термин "антитела" и разработал идею о специфичности антител в борьбе с инфекциями.

Открытие Т- и В-лимфоцитов​, американские ученые Макфарланд Бернет и Питер Медоуарс выдвинули концепцию клеточного и гуморального иммунитета, а также предложили идею о сосуществовании клеток Т-лимфоцитов и клеток B-лимфоцитов, которые взаимодействуют для обеспечения адаптивной иммунной защиты.

Во второй половине 20 века с развитием молекулярной биологии и генетики были обнаружены и описаны молекулы и гены, ответственные за функционирование иммунной системы, включая гены, кодирующие антитела и клетки иммунной системы.

Врожденный иммунитет (или иннатный иммунитет) - это первичная система защиты организма от инфекций и других внешних угроз, наследуется генетически и присутствует у организма с момента его рождения. Врожденный иммунитет не специфичен к конкретным патогенам и действует на широкий спектр микроорганизмов, обнаруживая общие молекулы, характерные для бактерий и вирусов.

Компоненты врожденного иммунитета включают:

Кожа и слизистые оболочки органов представляют собой физические барьеры, которые предотвращают проникновение микроорганизмов в организм.

Фагоциты, такие как нейтрофилы и макрофаги, являются белыми кровяными клетками, способными поглощать и уничтожать патогены.

Воспаление - это реакция организма на инфекцию или травму, которая включает в себя увеличение проницаемости сосудов и миграцию фагоцитов к месту воспаления.

Белки-комплемента​, белки могут активироваться в ответ на инфекцию и способствуют разрушению микроорганизмов.

Интерфероны - молекулы, которые помогают ограничивать распространение вирусов в организме.

Врожденный иммунитет быстро реагирует на патогены, но его действие не специфично, и он не создает иммунологической памяти. Это означает, что он не может предоставить долгосрочной защиты от конкретных инфекций, как это делает адаптивный иммунитет. Однако врожденный и адаптивный иммунитет работают в тесном взаимодействии для обеспечения полноценной защиты организма.

Адаптивный иммунитет развивается в ответ на конкретные патогены и позволяет организму "помнить​ их" и более эффективно бороться с ними в будущем.​ Приобретенный иммунитет (или адаптивный иммунитет) - это второй уровень защиты организма от инфекций и других внешних угроз. Адаптивный иммунитет развивается в ответ на конкретные патогены и обладает специфичностью, что означает, что он атакует определенные микроорганизмы и антигены (характерные молекулы патогенов).

​Характеристики адаптивного иммунитета:

Адаптивный иммунитет может распознавать и атаковать конкретные патогены или антигены. Он создает антитела и Т-лимфоциты, которые направлены против определенных микроорганизмов.

Иммунологическая память​ - имеет способность "запоминать" патогены, с которыми организм сталкивался ранее. Это означает, что при повторном контакте с тем же патогеном он способен быстрее и эффективнее реагировать, предоставляя более сильную защиту.

Обеспечивает долгосрочную защиту от определенных инфекций.

​Развивается в результате воздействия на организм инфекций, вакцинации или контакта с антигенами. Он включает в себя клетки, которые производят антитела, и Т-лимфоциты, которые играют роль в клеточном иммунном ответе.

​Является более медленным и специфичным по сравнению с врожденным иммунитетом, но он представляет собой мощное средство защиты от конкретных инфекций и играет ключевую роль в долгосрочной защите организма от болезней.

​Клеточный иммунитет - это одна из основных компонентов адаптивного иммунитета, который зависит от действия различных клеток иммунной системы, особенно Т-лимфоцитов. Клеточный иммунитет направлен на уничтожение зараженных клеток, опухолевых клеток и других аномальных клеток в организме.

Основные элементы клеточного иммунитета:

Т-лимфоциты

Это клетки иммунной системы, которые специфически распознают антигены на поверхности зараженных или измененных клеток.​ Могут атаковать и уничтожать такие клетки, играя важную роль в защите организма от вирусных инфекций, опухолей и других угроз.

Цитотоксические Т-лимфоциты (киллеры)

ЦТЛ - это подтип Т-лимфоцитов, которые способны наносить прямой ущерб зараженным клеткам, уничтожая их.

Т-помощники (хелперы)

Т-лимфоциты играют роль в регулировании и активации других клеток иммунной системы, помогая им бороться с инфекциями.

Т-регуляторы (супрессоры)

Т-регуляторы контролируют иммунный ответ и предотвращают аутоиммунные реакции, когда иммунная система атакует собственные ткани организма.

Клеточный иммунитет эффективен в борьбе с вирусами, бактериями, грибковыми инфекциями​ и некоторыми видами опухолей,​ принимает участие в процессах регенерации и восстановления тканей. Этот вид иммунитета совместно работает с гуморальным иммунитетом, который включает в себя антитела и клетки В-лимфоцитов. Оба компонента адаптивного иммунитета взаимодействуют для обеспечения полноценной и специфической защиты организма от различных угроз.​

Гуморальный иммунитет - это один из двух основных компонентов адаптивного (приобретенного) иммунитета имеет дело с антителами и клетками В-лимфоцитов, которые циркулируют в жидкостях организма, таких как кровь, лимфа и слизистые оболочки.

​Характеристики гуморального иммунитета:

Антитела (иммуноглобулины) - это белки, которые производятся клетками В-лимфоцитов в ответ на антигены (характерные молекулы патогенов). Антитела способны связываться с антигенами и блокировать их действие, а также усиливать уничтожение патогенов.

Клетки В-лимфоцитов играют роль в производстве и выделении антител. Они проходят процесс активации и дифференциации, чтобы стать плазматическими клетками, которые ​выделяют антитела в кровеносное русло.

Гуморальный иммунитет участвует в регулировании воспалительного процесса и адаптирует иммунный ответ в зависимости от типа инфекции.

Эффективен в борьбе с различными инфекциями, особенно с бактериальными. Антитела, производимые этой системой, могут прикрепляться к бактериям, что делает их легкодоступными для фагоцитов (макрофагов), которые их уничтожают.

Гуморальный иммунитет работает в тесном взаимодействии с клеточным иммунитетом, предоставляя организму комплексную и специфичную защиту от инфекций.

Иммунитет - это не функция одного конкретного органа, а сложная система, включающая в себя множество органов, тканей, клеток и молекул. ​

Компоненты иммунной системы:

Костный мозг

Это место, где происходит производство клеток иммунной системы, таких как лейкоциты (белые кровяные клетки), которые играют ключевую роль в борьбе с инфекциями.

Тимус или вилочковая железа

Тимус играет важную роль в развитии и созревании Т-лимфоцитов, одного из типов белых кровяных клеток, ответственных за адаптивный иммунитет.

Селезенка

​Выполняет функции фильтрации крови и участвует в уничтожении устаревших кровяных клеток и борьбе с инфекциями.

Лимфа​тическая система

​Включает лимфатические узлы, лимфатические сосуды и лимфу​, играет роль в циркуляции лимфоцитов и других клеток иммунной системы.

Органы и ткани

Множество органов и тканей организма содержат клетки иммунной системы, которые выполняют защитные функции, такие как макрофаги и дендритные клетки.

Лимфоциты

Эти клетки являются ключевыми компонентами адаптивного иммунитета и циркулируют в организме, чтобы бороться с конкретными инфекциями.

Иммунная система функционирует как единое целое, и различные компоненты взаимодействуют, чтобы защищать организм от инфекций. Нет одного конкретного органа, который можно назвать "органом иммунитета", но вместо этого иммунная система состоит из множества частей, которые взаимодействуют для обеспечения защиты организма​.