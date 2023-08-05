Холодное, светлое 0,5 жарким летом... Если у вас минимальные шансы сесть сразу же за руль, - можете себе позволить. Ведь допустимая доза алкоголя в крови для водителей в Украине составляет всего лишь 0,2 промилле. Но даже если вы вовсе не употребляете алкоголь - вас могут лишить водительских прав. Обезболивающий ингалятор метоксифлуран от украинского производителя "Юрія-Фарм" может подвести в тот самый неловкий момент, когда вы проходите проверку на алкотестер.

Обезболивающее с градусом

Многие украинские водители попадают впросак после использования обезболивающего ингалятора Метоксифлурана от торговой марки "Юрія-Фарм". Основное показание к применению препарата - оперативное купирование выраженных болей различного характера. Как пишут в инструкции, для достижения обезболивающего эффекта необходимо сделать около 10 вдохов.

Как показывает практика, этого достаточно, чтобы алкотестер показал положительный результат на алкоголь. Отметим, что в самой инструкции препарата производитель не предупреждает пациентов о подобном действии лекарственного средства. Но торговая марка уже официально прокомментировала ситуацию, назвав результаты алкотестера после применения Метоксифлурана "ложно-положительными".

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Оправдание или аргумент

Как пишет в официальном разъяснении компания "Юрия-Фарм", действующее вещество метоксифлуран содержит в своей структуре остаток метилового спирта. Лекарственное средство применяется ингаляционно в виде паров, и попадая в легкие, оно быстро транспортируется в кровь и метаболизируется в печени.

Производитель отмечает: приблизительно 60% метоксифлурана выводится с мочой, остаток выдыхается в неизмененном виде или в виде углекислого газа. Таким образом, среди продуктов метаболизма отсутствуют спирты, которые могут вызывать состояние алкогольного опьянения, аналогичное употреблению алкоголя.

Как утверждают в "Юрия-Фарм", наличие паров метоксифлурана в выдыхаемом воздухе в неизмененном виде может вызывать получение ложно-положительного результата алкоголя при проведении дыхательного теста.

Производитель считает, что технические характеристики большинства алкометров не позволяют точно определить, какое именно вещество показывает положительный результат.

Что говорит закон?

Согласно указу Минюста "О порядке обнаружения у водителей транспортных средств признаков алкогольного, наркотического опьянения", при установлении состояния алкогольного опьянения в медучреждениях в первую очередь используются моча, слюна или смывы из кожных или слизистых покровов.

Компания "Юрия-Фарм" готова проводить анализ содержания мочи водителей после применения Метоксифлурана. Производитель уверен: это докажет, что показания алкотестера - ложно-положительные. Стоит отметить, компания не отрицает, что препарат может влиять на концентрацию внимания, но каких-либо конкретных предостережений для водителей в самой инструкции мы не нашли.