Интеграция SAP Ariba с Prozorro: как это повлияет на систему медицинских поставок Украины

Медицинские закупки Украины (МЗУ), SAP, Prozorro и Zakúpivli.pro интегрировали две закупочные платформы: Prozorro и SAP Ariba.

Интеграция осуществляется через одну из крупнейших электронных площадок Zakupivli.pro – официального участника системы государственных закупок Prozorro.

SAP Ariba является ведущей мировой платформой для управления закупками, позволяющей компаниям эффективно управлять своими закупочными потребностями с момента их обнаружения до заключения и управления контрактом.

Сеть SAP Business Network объединяет более 8 миллионов компаний со всего мира. Интеграция с SAP откроет украинским предприятиям доступ к поставщикам и закупщикам из разных стран мира и будет способствовать увеличению конкуренции в закупках.

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"Мы рады приветствовать эту интеграцию, которая расширяет возможности для компаний участвовать в тендерах и уверены, что это сотрудничество предоставит новые возможности для оптимизации и автоматизации закупочных процессов в государственном секторе Украины и откроет новую страницу в истории управления государственными закупками в Украине", – подчеркивает Анна Микулицкая, управляющий директор SAP Ukraine.

Эта интеграция является результатом целенаправленной стратегии Prozorro к открытости и сотрудничеству с другими системами, а SAP к объединению с публичными электронными торговыми площадками. Партнерство значительно усилит прозрачность и эффективность публичных закупок в Украине, а также предоставит новые возможности для оптимизации процессов и уменьшения расходов для государственных компаний.

Цель интеграции – автоматизировать процесс подготовки МЗУ закупочной документации, выйти на новый уровень управления данными и оптимизировать цепь поставок медицинских товаров, а также устранить барьеры между украинским и международным рынком.

Интеграция позволяет сделать плавным процесс взаимодействия IT-ландшафта Медзакупки Украины с национальной системой Prozorro: накапливать подробную информацию о закупках внутри МЗУ и принимать решения по закупкам на основе данных.

Подобная интеграция систем, как сейчас сделано из SAP Ariba, упрощает работу и поставщиков и заказчиков. в свою очередь, может обеспечить и лучшие цены в тендере, учитывая, что туда заложены расходы на персонал, вовлеченный в подготовку предложения. Также снижение влияния человеческого фактора в большинстве случаев способствует улучшению качества результата".

По словам Игоря Лысенко, руководителя управления цифровой трансформации Медзакупок Украины, команда МЗУ использует SAP Ariba как единую платформу коммуникаций с поставщиками, проведение рыночных консультаций, опросов, заключение договоров и т.д.

Таким образом, с помощью Prozorro и SAP МЗУ смогут обеспечивать прозрачность закупок и соблюдение законодательных требований.

"Вместе эти два инструмента объединяют синергическую и постоянную цепочку процессов и данных для оперирования наиболее точной real time информации и накопления экспертизы и институциональности для государства при проведении закупок. Это первый кейс, когда государство интегрировало решение мирового уровня для автоматизации закупок (SAP Ariba) с национальной платформой (Prozorro), обладающей высоким уровнем доверия общества", – подчеркивает Игорь Лысенко.

Интеграция SAP Ariba и Prozorro через площадку Nákupivli.pro открывает возможности для других украинских компаний использовать интегрированные сервисы Ariba-Prozorro.

Проект интеграции реализован совместно с EBRD и Deloitte.

"Интеграция Prozorro и SAP Ariba – это значительный шаг к совершенствованию закупочных процессов в Украине. Благодаря оптимизации, автоматизации и повышению прозрачности ожидается существенная экономия средств и рост эффективности. Уверен, что интеграция будет иметь всестороннее положительное влияние как на государственный сектор, так и на украинский бизнес в целом", - комментирует Егор Григоренко, партнер "Делойт" в Украине, руководитель департаментов консалтинга и управления рисками.

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