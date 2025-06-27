Украинская фарма: конкуренция без правил, но с деньгами
"Финансовая "температура" аптечного бизнеса - 36,6°C, но уже под капельницей. Потому что даже незначительное "нарушение отчетности" - это экономический термометр системной температуры на грани сепсиса".
Оборотные средства vs штрафы: дайте калькулятор, но желательно без НДС
- В среднем, сеть аптек с 50 точками имеет месячный оборот от 30 до 50 млн грн, в зависимости от региона.
- Уточняем: прибыль - это не оборот.
- Маржинальность колеблется от 3 до 7 %, а в условиях НСЗУшного "экономинга" - еще меньше.
Штраф в 100 тыс. грн - это:
- 0,2-0,3 % от месячного оборота одной средней сети;
- прибыль от продажи ~10 тыс. упаковок парацетамола (если без бонусов от дистрибьютора);
- зарплата 4 провизоров в месяц или полмесяца аренды аптеки в ТЦ на Позняках.
Мораль: штраф — не критичен. Но для фармсети — это сигнал: "Кто-то за вами следит. И это не Супрун".
Экономика аптечной "информационной слепоты"
То, что "Мед-Сервис Днепр" опоздал с информацией на 7 дней - это не случайность. Это - системная бизнес-модель.
У вас есть данные о взаимозаменяемых препаратах? Вы их держите до последнего, потому что:
- Это коммерческое преимущество: чем меньше знают конкуренты, тем лучше для вашей скидки от производителя.
- Это манипуляция рынком: когда вы "не в курсе", то можете продвигать свое как "единственное эффективное" для кашля, диареи, рака и похмелья одновременно.
Удержание данных - это информационная рента, которая капает, пока конкурент не догадался, что у тебя "кашка с допингом".
"Если вас поймали - это не грех. Грех - не занести вовремя бумаги в АМКУ".
Фарм-рынок в Украине - это Тур де Франс без шлемов:
- Все едут на стероидах,
- У кого-то - педали отвалились,
- А кто-то платит арбитрам, чтобы финиш перенесли.
Конкуренция между аптечными сетями - это:
- Закупка "в ноль" у дистрибьютора с кэшбэком в виде псевдорекламы;
- Навязывание врачам "откатных" схем с бонусами за назначение;
- Выбивание условных "донатов" под видом благотворительности - а на самом деле это "за стойку в поликлинике".
Поэтому когда АМКУ говорит: "Дайте нам данные", фарма говорит: "Мы еще подумаем. А вы пока выпейте анальгин - нервы успокоите".
Источники
- Решение АМКУ от 12.06.2025: https://amcu.gov.ua/news/amku-oshtrafuvav-aptechnu-merezhu-za-informatsiine-porushennia
- Данные по рынку аптечной торговли: Proxima Research, 2024-2025, аналитика рынка по объему продаж и маржинальности
- Отчеты сетей "Аптека Доброго Дня", "АНЦ", "Подорожник" - открытые коммерческие презентации и публикации в "Фармацевтическом обзоре"
- Аналитика АМКУ по фармсектору: ежегодные отчеты 2022-2024 годов
- Закон "О защите экономической конкуренции", статья 22
Фарма не плачет - фарма считает
- "Штраф - это не наказание. Это просто напоминание: или играешь честно, или плати, чтобы молчали".
- А пока АМКУ охотится на 100 тысяч штрафа - следующая сеть уже готовит "диджитал-объяснение", почему на сайте нет более дешевых аналогов - потому что "не обновился скрипт".
- Это и есть украинский фармбизнес.