"Финансовая "температура" аптечного бизнеса - 36,6°C, но уже под капельницей. Потому что даже незначительное "нарушение отчетности" - это экономический термометр системной температуры на грани сепсиса".

Оборотные средства vs штрафы: дайте калькулятор, но желательно без НДС

В среднем, сеть аптек с 50 точками имеет месячный оборот от 30 до 50 млн грн , в зависимости от региона.

Уточняем: прибыль - это не оборот .

. Маржинальность колеблется от 3 до 7 %, а в условиях НСЗУшного "экономинга" - еще меньше.

Штраф в 100 тыс. грн - это:

0,2-0,3 % от месячного оборота одной средней сети;

прибыль от продажи ~10 тыс. упаковок парацетамола (если без бонусов от дистрибьютора);

(если без бонусов от дистрибьютора); зарплата 4 провизоров в месяц или полмесяца аренды аптеки в ТЦ на Позняках.

Мораль: штраф — не критичен. Но для фармсети — это сигнал: "Кто-то за вами следит. И это не Супрун".

Экономика аптечной "информационной слепоты"

То, что "Мед-Сервис Днепр" опоздал с информацией на 7 дней - это не случайность. Это - системная бизнес-модель.

У вас есть данные о взаимозаменяемых препаратах? Вы их держите до последнего, потому что:

Это коммерческое преимущество : чем меньше знают конкуренты, тем лучше для вашей скидки от производителя.

: чем меньше знают конкуренты, тем лучше для вашей скидки от производителя. Это манипуляция рынком: когда вы "не в курсе", то можете продвигать свое как "единственное эффективное" для кашля, диареи, рака и похмелья одновременно.

Удержание данных - это информационная рента, которая капает, пока конкурент не догадался, что у тебя "кашка с допингом".

"Если вас поймали - это не грех. Грех - не занести вовремя бумаги в АМКУ".

Фарм-рынок в Украине - это Тур де Франс без шлемов:

Все едут на стероидах,

У кого-то - педали отвалились,

А кто-то платит арбитрам, чтобы финиш перенесли.

Конкуренция между аптечными сетями - это:

Закупка "в ноль" у дистрибьютора с кэшбэком в виде псевдорекламы;

Навязывание врачам "откатных" схем с бонусами за назначение;

Выбивание условных "донатов" под видом благотворительности - а на самом деле это "за стойку в поликлинике".

Поэтому когда АМКУ говорит: "Дайте нам данные", фарма говорит: "Мы еще подумаем. А вы пока выпейте анальгин - нервы успокоите".

Фарма не плачет - фарма считает

"Штраф - это не наказание. Это просто напоминание: или играешь честно, или плати, чтобы молчали". А пока АМКУ охотится на 100 тысяч штрафа - следующая сеть уже готовит "диджитал-объяснение", почему на сайте нет более дешевых аналогов - потому что "не обновился скрипт". Это и есть украинский фармбизнес.