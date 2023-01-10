Как бороться с похмельем

От похмелья помогают средства с витаминами, электролитами и аминокислотами

Среди чудодейственных сил, приписываемых алкоголю, значатся и расширение сосудов, и утоление головной боли, и снижение давления, и даже безумные эндорфины в придачу. Все это – истинная правда! Однако проблема в том, что такие эффекты непродолжительны и заканчиваются вскоре после последней рюмки. Далее – только свинцовые веки, пустыня во рту, а сосуды сужаются настолько, что голова раскалывается в "тисках".

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Почему утром так плохо?

Часто можно услышать, что надо опрокинуть рюмочку в качестве "лечения". Но почему же алкоголь помогает, например, от головной боли? Когда этиловый спирт "попадает" в кровеносные сосуды, артериальное давление снижается, утихает головная боль и самочувствие становится лучше. Но алкоголь очень коварный!

Эйфорийный эффект настолько непродолжителен, что сосуды после выпитого начинают сужаться уже за считанные минуты. И если не планируется принимать алкоголь круглосуточно, расплата приходит быстро. Всем известные основные симптомы похмелья обычно начинаются, когда уровень алкоголя в крови снижается – на следующее утро после выпивки. Но мало кто знает, почему утренний синдром выражается именно так: провалами в памяти, дрожащими руками, налитыми кровью глазами и страшной сухостью во рту.

Итак, разъясняем причины появления симптомов похмелья:

Провалы в памяти и головная боль. Утром кровеносные сосуды сильно сужаются, что препятствует доступу кислорода к головному мозгу. В результате некоторые его клетки погибают. Также нарушается активность гиппокампа – структуры, отвечающей за переход воспоминаний в долговременную память. Отсюда – провалы в воспоминаниях после "вчерашнего". Люди с похмелья испытывают вину, панику и страх – это тоже результаты воздействия на мозг.

Ускоренный пульс, сердцебиение и потоотделение. В процессе распада этанола образуется ацетальдегид – токсичное вещество, действующее на организм как яд, влияет на все органы, особенно – на сердечно-сосудистую систему. Организм под влиянием ацетальдегида работает, так сказать, в усиленном режиме.

Сухость во рту и страшная жажда. Алкоголь вызывает обезвоживание, поскольку обладает мочегонным эффектом. К тому же усиленное потоотделение, рвота и диарея, вызванные токсичными составляющими алкоголя, могут повысить жажду до критического уровня – банки рассола залпом.

Неприятное амбре, оно же перегар. Алкоголь действует в нескольких направлениях: вызывает ожог слизистой желудочно-кишечного тракта, избыток слюны – гиперсаливацию и неприятный запах изо рта – галитоз. Все это может привести к тошноте, рвоте, и еще одному неприятному симптому – сильному запаху изо рта, который исчезнет только тогда, когда организм покинут последние токсины.

Тремор рук. Вызывается сразу несколькими факторами – снижением уровня сахара в крови и проводимости импульсов между нейронами, что нарушает активность мышц верхних конечностей.

Что помогает от похмелья?

Как быстро выйти из похмелья – часто это единственный вопрос, который остается на утро после того, как довелось "перебрать". К сожалению, чудодейственной таблетки от похмелья до сих пор не существует. И вряд ли ее можно придумать, учитывая, что пока организм не "очистится" от токсинов выпитого накануне, улучшения не наступит. Но все-таки обезвреживание алкоголя можно ускорить, принимая средства, богатые витаминами, минералами и аминокислотами с антиоксидантным эффектом. Итак, что надо делать с похмельем?

Вот некоторые из рекомендаций:

Финские ученые считают, что аминокислота L-цистеин может облегчить симптомы похмелья: тошноту, головную боль, стресс и беспокойство. Эта аминокислота не только обезвреживает влияние ацетальдегида, но и увеличивает влияние антиоксидантов и помогает защитить печень. Другое исследование показывает, что экстракты некоторых растений могут стать средством против похмелья. Речь идет о растениях, способных восстановить уровень электролитов – электрически заряженных минералов, которые поддерживают уровень воды и кислоты в организме. Это экстракты барбадосской вишни, опунции, корня имбиря, ивы и гинкго билоба, содержащие магний, калий, бикарбонат натрия, цинк, рибофлавин, тиамин и фолиевую кислоту. Богатые электролитами растения действительно помогают лечить похмелье. Защитить и поддержать печень помогает еще одна аминокислота – аргинин. Согласно исследованию, аргинин повышает активность ферментов, отвечающих за расщепление этанола. Аргинин является антиоксидантом, снижает образование вредных для клеток печени свободных радикалов, уменьшает гипоксию, воспаление и восстанавливает клетки этого органа.

Поэтому специалисты советуют использовать аргинин для защиты от алкогольного влияния на печень и от похмелья. Аргинин входит в состав диетической добавки ВИТАРГИН и вместе с липотропным веществом бетаином выполняет детоксицирующую функцию, улучшает кровообращение периферических сосудов и доставку кислорода во все ткани организма, активизирует процессы печеночной микроциркуляции, тем самым уменьшается гипоксия печени. Кроме того, ВИТАРГИН предотвращает возникновение и уменьшает жировую дистрофию печени. К тому же, ионы цитрата, содержащиеся в ВИТАРГИНе, помогают устранить тошноту, ощущение тяжести в желудке и метеоризм.

В процессе употребления алкоголя человек теряет множество микроэлементов, поскольку этанол вступает с ними в различные реакции. Помочь организму может обычный рассол из-под консервации. Этот питательный напиток недаром притягивает к себе утром своим кисловатым вкусом и помогает снять похмелье. Ведь в рассоле есть калий, натрий и магний – все микроэлементы, которые нормализуют артериальное давление. Также опытные хозяйки добавляют в рассол укроп – это растение издавна известно тем, что снимает спазмы в желудке и кишечнике. Итак, насыщенный рассол лучше помогает от похмелья и тошноты.

Есть определенные бонусы в зависимости от вида рассола. Например, в капустном рассоле содержится янтарная кислота, которая имеет антиоксидантные свойства и стимулирует дыхание клеток. А в утреннее время все клетки организма страдают от недостатка кислорода. Огуречный рассол богатый соединениями меди, помогает выводить токсины и снимает головную боль. Помидорный рассол поддерживает иммунитет и помогает обновлять микроэлементы.

Запас соответствующих средств на утро и употребление большого количества воды, как во время застолья, так и после него утром помогут улучшить самочувствие. Борьба с похмельем – нелегкое дело, но выигрывает тот, кто лучше позаботится о себе заранее.