Как избавиться от лишних килограммов и высокого давления?

Люди с избыточным весом часто страдают от высокого давления. Например, в США, где 70% американцев имеют ожирение разной степени, у 47% населения наблюдается гипертония. Но, похоже, что решить две проблемы можно одной терапией. Результаты двух новых исследований показали эффективность процедур снижения веса и в нормализации высокого давления.

Эксперты уже называют итоги исследований "новой эрой" лечения гипертонии. Они обнаружили, что инъекции для похудения и бариатрическая хиругия более эффективно снижают давление, нежели препараты от гипертонии. Как одновременно избавиться от лишних килограммов и высокого давления и насколько это доступно в наших реалиях?

Ожирение и высокое давление: прочная связь

Гипертония и ожирение тесно связаны между собой, поскольку избыточный вес провоцирует скачки давления, которые со временем перерастают в болезнь. По мнению экспертов AHA, основная причина 75% высокого давления кроется в ожирении. А гипертония в свою очередь провоцирует риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца и инсульт.

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"Излечивая одно заболевание - ожирение, мы потенциально можем смягчить сотни других состояний, связанных с избыточным весом, включая гипертонию", - отмечает директор Йельского исследовательского центра ожирения, доктор Аня Ястребофф.

Несмотря эффективность лекарств от артериального давления, лишь четверть пациентов с гипертонией могут контролировать артериальное давление, поскольку люди не хотят принимать препараты. Поиск способа упростить и объединить лечение этих заболеваний значительно облегчит жизнь как пациентам, так и врачам, - уверены эксперты.

Результаты двух новых исследований показали значительное снижение артериального давления у пациентов, которые прошли процедуры снижения веса. В одном из них применялись инъекции тирзепатида, во втором - бариатрическую операцию.

Обе процедуры значительно улучшили контроль артериального давления даже через пять лет по сравнению с теми, кто принимал лишь лекарства от давления. По мнению экспертов, терапия ожирения может быть ключом к улучшению общего состояния сердечно-сосудистой системы.

"Хоть это и не новое открытие, однако теперь у нас есть инструменты - лекарства от ожирения и хирургическое вмешательство, которые могут принести огромную пользу", - подчеркивает кардиолог из Йельского университета Харлан Крумхольц.

Инъекции тирзепатида превосходят препараты от гипертонии

Как показало первое исследование, препарат для лечения ожирения и сахарного диабета тирзепатид значительно снижает кровяное давление у людей с избыточным весом, которые принимали его в течение 9 месяцев. В исследовании участвовали 600 пациентов с индексом массы тела более 27, без сахарного диабета, но с высоким давлением.

Результаты показали значительное снижение систолического кровяного давления участников, что является основным предиктором сердечно-сосудистых заболеваний:

у пациентов, которые принимали 5 мг тирзепатида еженедельно, среднее снижение систолического артериального давления составило 7,4 мм рт. ст.;

у тех, кто принимал 10 мг, давление снизилось в среднем на 10,6 мм рт. ст.;

у участников, принимавших 15 мг, давление снизилось на 8,0 мм рт. ст.

"Разница в 8 мм рт. ст. - это действительно впечатляющий результат, который конкурирует или превосходит многие лекарства от артериального давления", - утверждает кардиолог Крумхольц.

Когда уровень сахара в крови повышается после еды, тирзепатид стимулирует организм вырабатывать больше инсулина, что снижает уровень сахара в крови. Он также замедляет движение пищи из желудка, что продлевает ощущение сытости.

"В целом, эти данные обнадеживают, что новые препараты для снижения веса эффективны также для облегчения многих осложнений ожирения, включая гипертонию, диабет 2-го типа и повышение холестерина в крови", - утверждает доктор Холл.

Бариатрическая хирургия полезна для гипертоников

По данным второго исследования, бариатрическая операция также полезна для снижения высокого давления. Результаты анализа показали: гипертоники с ожирением, перенесшие процедуру, имели более низкий индекс массы тела, и через пять лет принимали меньше лекарств от артериального давления.

Результаты исследования показали: более 80% пациентов, перенесших бариатрическую операцию, смогли сократить количество лекарств от гипертонии, по сравнению с 14% тех, кто принимал лишь лекарства. И 50%, перенесших операцию, достигли ремиссии гипертонии без лекарств.

"Это очень впечатляет, поскольку бариатрическая операция позволяет людям с ожирением снижать кровяное давление, а также отказываться от лекарств от гипертонии", - подчеркнул директор отделения профилактической кардиологии, доктор Дэвид Марон.

Хотя известно, что бариатрическая хирургия эффективна при лечении ожирения и диабета, многие люди не знают о ее преимуществах и не решаются пройти такое инвазивное лечение, - добавил доктор Марон.

Потеря лишнего веса позволяет пациентам меньше есть, вести более активный образ жизни и заниматься физическими нагрузками. Эти факторы, по мнению экспертов, наилучшим образом влияют на сердечно-сосудистую систему, снижая давление и улучшая здоровье сердца. Единственной преградой для лечения ожирения и гипертонии может стать цена и недостаточное страховое покрытие, - отмечают эксперты.