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Контроль качества лекарств

Виктор Литвиненко
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Новости медицины / Мнения
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Контроль качества лекарств

Контроль качества лекарств осуществляется различными государственными и международными организациями.

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Эти организации проводят различные виды инспекций, тестирования и сертификации, чтобы гарантировать, что лекарственные средства безопасны, эффективны и соответствуют установленным стандартам качества.

Контроль качества лекарств в Украине

В Украине контроль качества лекарственных средств осуществляется несколькими основными органами:

  1. Министерство здравоохранения Украины (МЗУ) - центральный орган исполнительной власти, который разрабатывает политику и стратегию в области здравоохранения, включая контроль качества лекарств.
  2. Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) - основной регулирующий орган, ответственный за контроль качества лекарств, их производство, реализацию и использование на территории Украины. Она осуществляет лицензирование, инспекции, мониторинг рынка и расследование случаев несоответствия стандартам качества.
  3. Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины (ГЭЦ МЗУ) - организация, занимающаяся экспертизой и регистрацией лекарственных средств, медицинских изделий и продукции специального назначения. Центр проводит научные исследования и экспертизу документации для подтверждения безопасности и эффективности лекарственных препаратов.

Эти учреждения работают совместно, чтобы обеспечить соответствие лекарственных средств стандартам качества и безопасности, проводят инспекции фармацевтических компаний и контролируют процесс производства, хранения и реализации медикаментов.

Как отличить подделку лекарств​?

Покупка в ​аптеке

  • Приобретайте лекарства только в лицензированных аптеках или проверенных интернет-аптеках.
  • Избегайте покупок у сомнительных продавцов, на рынках или через социальные сети.

Внешний вид упаковки

  • Обратите внимание на качество печати, четкость текста и изображений на упаковке.
  • Проверьте наличие защитных элементов (голограммы, водяные знаки, штрих-коды).
  • Сравните упаковку с той, что использовалась ранее, если вы уже покупали это лекарство.

Инструкция и маркировка

  • Внимательно изучите инструкцию по применению, которая должна быть написана без ошибок и опечаток.
  • Убедитесь, что на упаковке и в инструкции указаны название производителя, адрес, номер серии и дата выпуска.
  • Сравните с информацией на официальном сайте производителя.

Проверка через официальные источники

  • Используйте мобильные приложения и веб-сайты, предоставляемые государственными и регулирующими органами, для проверки легальности лекарств по штрих-коду или QR-коду (например, реестры Гослекслужбы в Украине).

Качество продукта

  • Проверьте цвет, запах и консистенцию таблеток или жидкости. Любые отклонения от нормы могут указывать на подделку.
  • Обратите внимание на целостность упаковки и герметичность блистеров.

Цена

  • Слишком низкая цена по сравнению с рыночной может указывать на фальсификат. Лекарства, предлагаемые со значительными скидками, часто бывают поддельными.

Документация и сертификаты

  • Запрашивайте у продавца сертификаты качества и соответствия, особенно если покупаете лекарство впервые.

Поддельные лекарства в аптеке​?

  1. Немедленно прекратите прием подозрительного препарата, чтобы избежать возможных негативных последствий для здоровья.
  2. Сохраните упаковку, инструкцию, чек и сам препарат. Эти материалы могут понадобиться для проведения расследования и подтверждения ваших подозрений.
  3. Сообщите о своих подозрениях в аптеку, где вы купили лекарство. Попросите объяснений и возможности обмена или возврата.
  4. Напишите жалобу в Государственную службу Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба). Они ответственны за контроль качества лекарств и могут начать расследование по вашему случаю.
  5. В некоторых случаях имеет смысл обратиться в полицию, особенно если речь идет о систематической продаже поддельных лекарств.
  6. Сообщите своему врачу о приеме поддельного лекарства. Врач может назначить обследование или альтернативное лечение, чтобы минимизировать возможные риски для вашего здоровья.
  7. Сообщите о своем опыте другим людям, чтобы предупредить их о возможной опасности. Это можно сделать через социальные сети, форумы или специализированные сайты.

Эти шаги помогут не только защитить ваше здоровье, но и могут способствовать выявлению и пресечению продажи поддельных лекарств.

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