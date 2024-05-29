Контроль качества лекарств
Контроль качества лекарств осуществляется различными государственными и международными организациями.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) - разрабатывает международные стандарты и рекомендации по качеству лекарств.
- Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) - ответственно за контроль качества лекарств на территории США.
- Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) - регулирует качество лекарств в странах Европейского союза.
- Министерства здравоохранения или национальные лекарственные агентства - в каждой стране есть своё ведомство, отвечающее за контроль качества лекарств.
- Фармакопейные комиссии - организации, которые разрабатывают стандарты и спецификации для лекарственных средств. Примером является Фармакопея США (USP) или Европейская фармакопея (Ph. Eur.).
Эти организации проводят различные виды инспекций, тестирования и сертификации, чтобы гарантировать, что лекарственные средства безопасны, эффективны и соответствуют установленным стандартам качества.
Контроль качества лекарств в Украине
В Украине контроль качества лекарственных средств осуществляется несколькими основными органами:
- Министерство здравоохранения Украины (МЗУ) - центральный орган исполнительной власти, который разрабатывает политику и стратегию в области здравоохранения, включая контроль качества лекарств.
- Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) - основной регулирующий орган, ответственный за контроль качества лекарств, их производство, реализацию и использование на территории Украины. Она осуществляет лицензирование, инспекции, мониторинг рынка и расследование случаев несоответствия стандартам качества.
- Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины (ГЭЦ МЗУ) - организация, занимающаяся экспертизой и регистрацией лекарственных средств, медицинских изделий и продукции специального назначения. Центр проводит научные исследования и экспертизу документации для подтверждения безопасности и эффективности лекарственных препаратов.
Эти учреждения работают совместно, чтобы обеспечить соответствие лекарственных средств стандартам качества и безопасности, проводят инспекции фармацевтических компаний и контролируют процесс производства, хранения и реализации медикаментов.
Как отличить подделку лекарств?
Покупка в аптеке
- Приобретайте лекарства только в лицензированных аптеках или проверенных интернет-аптеках.
- Избегайте покупок у сомнительных продавцов, на рынках или через социальные сети.
Внешний вид упаковки
- Обратите внимание на качество печати, четкость текста и изображений на упаковке.
- Проверьте наличие защитных элементов (голограммы, водяные знаки, штрих-коды).
- Сравните упаковку с той, что использовалась ранее, если вы уже покупали это лекарство.
Инструкция и маркировка
- Внимательно изучите инструкцию по применению, которая должна быть написана без ошибок и опечаток.
- Убедитесь, что на упаковке и в инструкции указаны название производителя, адрес, номер серии и дата выпуска.
- Сравните с информацией на официальном сайте производителя.
Проверка через официальные источники
- Используйте мобильные приложения и веб-сайты, предоставляемые государственными и регулирующими органами, для проверки легальности лекарств по штрих-коду или QR-коду (например, реестры Гослекслужбы в Украине).
Качество продукта
- Проверьте цвет, запах и консистенцию таблеток или жидкости. Любые отклонения от нормы могут указывать на подделку.
- Обратите внимание на целостность упаковки и герметичность блистеров.
Цена
- Слишком низкая цена по сравнению с рыночной может указывать на фальсификат. Лекарства, предлагаемые со значительными скидками, часто бывают поддельными.
Документация и сертификаты
- Запрашивайте у продавца сертификаты качества и соответствия, особенно если покупаете лекарство впервые.
Поддельные лекарства в аптеке?
- Немедленно прекратите прием подозрительного препарата, чтобы избежать возможных негативных последствий для здоровья.
- Сохраните упаковку, инструкцию, чек и сам препарат. Эти материалы могут понадобиться для проведения расследования и подтверждения ваших подозрений.
- Сообщите о своих подозрениях в аптеку, где вы купили лекарство. Попросите объяснений и возможности обмена или возврата.
- Напишите жалобу в Государственную службу Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба). Они ответственны за контроль качества лекарств и могут начать расследование по вашему случаю.
- В некоторых случаях имеет смысл обратиться в полицию, особенно если речь идет о систематической продаже поддельных лекарств.
- Сообщите своему врачу о приеме поддельного лекарства. Врач может назначить обследование или альтернативное лечение, чтобы минимизировать возможные риски для вашего здоровья.
- Сообщите о своем опыте другим людям, чтобы предупредить их о возможной опасности. Это можно сделать через социальные сети, форумы или специализированные сайты.
Эти шаги помогут не только защитить ваше здоровье, но и могут способствовать выявлению и пресечению продажи поддельных лекарств.