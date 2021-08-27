Почему мы полнеем с возрастом: результаты исследования

Метаболизм – процесс, определяющий скорость сжигания калорий, меняется в течение жизни. Принято считать, что его изменения соответствуют основным физиологическим изменениям организма, таким как половое созревание, менопауза и др. Однако завершенное недавно исследование показало, что максимальные и минимальные значения уровня метаболизма, измеренные учеными от рождения до смерти, подчиняются иным законам.

Подробности работы

Исследователи из разных стран объединили усилия для изучения вопроса изменения метаболизма в течение жизни. Они проанализировали данные более 6600 человек, живущих в 29 странах мира. Это люди разного возраста – от первых дней жизни до 90+ лет.

Большинство более ранних крупномасштабных исследований были сконцентрированы на определении количества энергии, которое используется организмом при выполнении главных функций – перекачивание крови, дыхание, переваривание пищи, т.е. обеспечение жизнедеятельности.

На это уходит в среднем 50-70% всех ежедневно сжигаемых калорий. И эти данные не учитывают обеспечение энергией других повседневных занятий, таких как уборка, интеллектуальные и активные игры, поход за продуктами в магазин и т. д.

Это первое исследование, которое показывает, как изменяется уровень метаболизма в течение жизни. Полученные данные одинаково соответствуют людям как с низким, так и с высоким уровнем активности.

Метод исследования

Для определения общего суточного расхода энергии был использован особый метод, признанный золотым стандартом, основанный на исследовании мочи. Для этого нужно пить воду, в молекулах которой водород и кислород заменены на естественные "тяжелые" формы. При анализе определяется скорость их вымывания.

Этот метод используется уже несколько десятилетий, однако раньше исследования охватывали лишь небольшое число людей. Благодаря возможности объединиться ученые смогли создать большую базу участников и получить данные, недоступные раньше.

Результаты

Максимум

Многие результаты этой работы оказались неожиданными для исследователей. Им удалось определить, что самый высокий уровень метаболизма – у младенцев, а не у людей подросткового и молодого возраста, как считалось раньше. Резкий рост потребности в энергии отмечается на протяжении первого года жизни.

Годовалый ребенок, в сравнении со взрослыми, сжигает калории на 50% быстрее относительно размера своего тела. Это связано со многими факторами. На уровень метаболизма оказывает влияние быстрый набор веса. Но, по словам исследователей, пока все еще неясно, какие именно процессы происходят внутри клеток ребенка.

Снижение

Затем уровень метаболизма начинает постепенно снижаться до 20 лет, пока он не выровняется до новой нормы. За каждый год уменьшение составляет примерно 3%. Никаких особых резких всплесков в подростковый период, как ожидалось увидеть, не отмечается, даже во время полового созревания.

Стабильность

Период стабильности, наступающий примерно в 20 лет, сохраняется довольно долго. Т.е. в отношении уровня метаболизма у людей в возрасте 20-60 лет никаких значимых изменений не отмечается. На метаболизм не оказывает особое влияние даже беременность – в этот период потребность в калориях соответствует необходимости с учетом прибавки в объеме по мере роста ребенка.

Снижение

Постепенное замедление метаболизма начинается только после 60 лет, оно происходит со скоростью 0,7% в год. Ученые посчитали, что в 90 лет человеку в сравнении с людьми среднего возраста требуется на 26% меньше калорий в день. Это частично связывают с потерей мышечной массы, другой причиной называют изменения, происходящие в клетках.

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