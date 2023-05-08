Как не перепутать сезонную аллергию с простудой

Весеннее солнышко греет, а ветер еще холодный, от колебания температуры воздуха не всегда можно угадать, как лучше одеться: днем – вспотел, вечером – озяб, а утром просыпаешься – насморк и чиханье. Простуда? Возможноэто проявления сезонной аллергии.

Респираторная вирусная инфекция и аллергия (поллиноз) могут сопровождаться общими симптомами: насморком, чиханьем, зудом, заложенностью носа, кашлем. Давайте разберемся, чем простуда (ОРВИ) отличается от аллергии.

Словом "простуда" в быту обычно называют респираторные заболевания вирусного характера. ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции) являются наиболее распространенной группой заболеваний в мире: в ее состав входят, в частности, грипп, коронавирусная, риновирусная, аденовирусная и другие инфекции, которые вызывают воспаление верхних дыхательных путей.

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Касаемо аллергии, то она имеет совсем другую природу. В отличие от простуды, аллергия не вызывается вирусами: ее причина – сверхчувствительность иммунной системы на какие-то внешние вещества.

В норме наш иммунитет должен реагировать только на опасные для нашего здоровья факторы – токсины, злокачественные клетки или инфекции (например, те самые вирусы). Однако иногда наша иммунная система начинает принимать за опасность якобы безвредные вещества – например, пыльцу растений, растительные или животные белки, лекарство, некоторые пищевые продукты, шерсть животных или даже обычную домашнюю пыль. Такой сбой иммунной системы может возникнуть в любом возрасте: вы можете всю жизнь спокойно гулять, например, мимо цветущих лип, но в один не очень прекрасный день такая прогулка неожиданно наградит вас зудом в носу и неугомонным чиханьем.

Обманчивая похожесть симптомов ОРВИ и аллергии

Сезонная аллергия имеет много проявлений – от чиханья, ринита (насморк), слезотечения и сыпи на коже, вплоть до затруднения дыхания и даже развития анафилактического шока.

Проблема в том, что почти такие же симптомы имеет обычная простуда. Однако различия между симптоматикой все-таки есть, и сейчас мы попробуем в них разобраться.

Основные проявления аллергии и простуды (ОРВИ)

Как видим, в отличие от аллергии, простуда чаще проявляется как общее недомогание, она вызывает усталость, боли в мышцах, высокую температуру и боли в горле. Также отличить простуду от аллергии сможет лишь врач.

Чем лечить ОРВИ и сезонную аллергию?

Поскольку это два абсолютно разных типа заболеваний, то и лечить их нужно по-разному. Острая респираторная вирусная инфекция нуждается в приеме противовирусных препаратов. Например, для детей врач может назначить детский сироп Флавовир на основе флавоноидов, который блокирует способность РНК- и ДНК-вирусов размножаться в организме и таким образом не дает вирусу нарастить силу. А чем меньше будет вирусов в организме, тем более легким будет течение болезни и организм быстрее с ней справится.

Также, чтобы облегчить неприятные симптомы простуды (насморк, чиханье, повышенную температуру, ломоту в теле) врач назначит симптоматичные средства: жаропонижающие, капли в нос, спреи или пилюли от боли в горле и т.п.

Для успешного лечения сезонной аллергии надо, прежде всего, найти ее причину. Это не так просто, как кажется. Поэтому, если вы подозреваете у себя аллергию, вам неизбежно придется обратиться к врачу-аллергологу и пройти лабораторные исследования. После определения причины врач назначит антигистаминные препараты и/или иммунную терапию.

Обратите внимание, если ваши симптомы появляются ежегодно приблизительно в один и тот же период и продолжаются длительное время, причиной может быть аллергия.

В любом случае аллергия это или ОРВИ – самостоятельно ставить себе диагноз не следует. Прежде всего, нужно обратиться к врачу, ведь и вирусная инфекция, и аллергия могут быть причиной ухудшения состояния, а именно появления вторичной бактериальной инфекции в дыхательных путях. На фоне сезонной аллергии могут ухудшаться такие симптомы астмы, как кашель и хрипы, а насморк (аллергический или вирусный) у детей часто является причиной инфекции среднего уха (средний отит) и аденоидных вегетаций.