Когда появляется объявление об "открытом конкурсе" на должность главного врача, многие надеются на прозрачность и честную конкуренцию. Но на практике бывает по-разному. Иногда возникает впечатление, что результаты такого "отбора" были известны еще до подачи документов, а сам процесс больше напоминает хорошо срежиссированный спектакль, чем настоящую борьбу профессиональных кандидатов.

Кто руководит медицинскими учреждениями?

В идеале - опытный менеджер с медицинским образованием, управленческой компетенцией, безупречной репутацией и четким видением развития клиники.

В реальности - чаще всего тот, кто:

имеет связи в местной администрации или облгосадминистрации,

договорился с депутатами или "решалами",

пообещал не трогать существующие схемы,

или просто передал деньги "кому надо".

Конкурс или фарс?

Видео дня

Публичный конкурс по процедуре должен выглядеть честно: объявление, прием документов, заслушивание, оценка, решение. Но в реальности:

сильных конкурентов снимают "из-за мелких неточностей в документах";

комиссия слушает, но голосует "за своего";

единственный допущенный кандидат побеждает с единогласным "ура".

📌 Кейс из Нововолынска (2018): одну из кандидаток не допустили к конкурсу по формальным причинам. Победил единственный участник. Суд признал это нарушением.

Взятки за должность

Иногда процедуры вообще лишние - если вопрос решен за наличные. Потому что должность главного врача - это не просто кресло, а контроль над:

многомиллионным бюджетом,

закупками,

подрядными работами,

благотворительными взносами,

"дружественными" тендерами.

📌 Кейс из Фастова (2025): главного врача задержали при получении $5000 взятки за фальшивую справку о непригодности к службе.

Системная болезнь

По данным НАПК (Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции), здравоохранение стабильно входит в ТОП-10 самых коррумпированных отраслей в Украине.

📌 Отчет НАПК (2021): системные проблемы включают:

отсутствие независимых конкурсных комиссий,

непрозрачные критерии оценки,

конфликт интересов в составе комиссий,

манипуляции с доступом кандидатов.

Вывод

Если вам кажется, что главным врачом стал не самый лучший, а самый "удобный" - вам не кажется.

В системе, где "порешать" важнее профессионализма, а "свой" - лучше компетентного, врачи с принципами либо вынуждены молчать, либо выезжают за границу.

И пока пациенты ждут честной медицины - система рождает очередного "главного по откатам".

Следите, кто руководит вашим медицинским учреждением. Это вопрос не только менеджмента. Это - вопрос жизни.