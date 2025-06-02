Как стать главным врачом в Украине?
Когда появляется объявление об "открытом конкурсе" на должность главного врача, многие надеются на прозрачность и честную конкуренцию. Но на практике бывает по-разному. Иногда возникает впечатление, что результаты такого "отбора" были известны еще до подачи документов, а сам процесс больше напоминает хорошо срежиссированный спектакль, чем настоящую борьбу профессиональных кандидатов.
Кто руководит медицинскими учреждениями?
В идеале - опытный менеджер с медицинским образованием, управленческой компетенцией, безупречной репутацией и четким видением развития клиники.
В реальности - чаще всего тот, кто:
- имеет связи в местной администрации или облгосадминистрации,
- договорился с депутатами или "решалами",
- пообещал не трогать существующие схемы,
- или просто передал деньги "кому надо".
Конкурс или фарс?
Публичный конкурс по процедуре должен выглядеть честно: объявление, прием документов, заслушивание, оценка, решение. Но в реальности:
- сильных конкурентов снимают "из-за мелких неточностей в документах";
- комиссия слушает, но голосует "за своего";
- единственный допущенный кандидат побеждает с единогласным "ура".
📌 Кейс из Нововолынска (2018): одну из кандидаток не допустили к конкурсу по формальным причинам. Победил единственный участник. Суд признал это нарушением.
Взятки за должность
Иногда процедуры вообще лишние - если вопрос решен за наличные. Потому что должность главного врача - это не просто кресло, а контроль над:
- многомиллионным бюджетом,
- закупками,
- подрядными работами,
- благотворительными взносами,
- "дружественными" тендерами.
📌 Кейс из Фастова (2025): главного врача задержали при получении $5000 взятки за фальшивую справку о непригодности к службе.
Системная болезнь
По данным НАПК (Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции), здравоохранение стабильно входит в ТОП-10 самых коррумпированных отраслей в Украине.
📌 Отчет НАПК (2021): системные проблемы включают:
- отсутствие независимых конкурсных комиссий,
- непрозрачные критерии оценки,
- конфликт интересов в составе комиссий,
- манипуляции с доступом кандидатов.
Вывод
- Если вам кажется, что главным врачом стал не самый лучший, а самый "удобный" - вам не кажется.
- В системе, где "порешать" важнее профессионализма, а "свой" - лучше компетентного, врачи с принципами либо вынуждены молчать, либо выезжают за границу.
- И пока пациенты ждут честной медицины - система рождает очередного "главного по откатам".
- Следите, кто руководит вашим медицинским учреждением. Это вопрос не только менеджмента. Это - вопрос жизни.