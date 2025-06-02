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Как стать главным врачом в Украине?

Виктор Литвиненко
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Новости медицины / Мнения
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Как стать главным врачом в Украине?

Когда появляется объявление об "открытом конкурсе" на должность главного врача, многие надеются на прозрачность и честную конкуренцию. Но на практике бывает по-разному. Иногда возникает впечатление, что результаты такого "отбора" были известны еще до подачи документов, а сам процесс больше напоминает хорошо срежиссированный спектакль, чем настоящую борьбу профессиональных кандидатов.

Кто руководит медицинскими учреждениями?

В идеале - опытный менеджер с медицинским образованием, управленческой компетенцией, безупречной репутацией и четким видением развития клиники.

В реальности - чаще всего тот, кто:

  • имеет связи в местной администрации или облгосадминистрации,
  • договорился с депутатами или "решалами",
  • пообещал не трогать существующие схемы,
  • или просто передал деньги "кому надо".

Конкурс или фарс?

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Публичный конкурс по процедуре должен выглядеть честно: объявление, прием документов, заслушивание, оценка, решение. Но в реальности:

  • сильных конкурентов снимают "из-за мелких неточностей в документах";
  • комиссия слушает, но голосует "за своего";
  • единственный допущенный кандидат побеждает с единогласным "ура".

📌 Кейс из Нововолынска (2018): одну из кандидаток не допустили к конкурсу по формальным причинам. Победил единственный участник. Суд признал это нарушением.

Взятки за должность

Иногда процедуры вообще лишние - если вопрос решен за наличные. Потому что должность главного врача - это не просто кресло, а контроль над:

  • многомиллионным бюджетом,
  • закупками,
  • подрядными работами,
  • благотворительными взносами,
  • "дружественными" тендерами.

📌 Кейс из Фастова (2025): главного врача задержали при получении $5000 взятки за фальшивую справку о непригодности к службе.

Системная болезнь

По данным НАПК (Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции), здравоохранение стабильно входит в ТОП-10 самых коррумпированных отраслей в Украине.

📌 Отчет НАПК (2021): системные проблемы включают:

  • отсутствие независимых конкурсных комиссий,
  • непрозрачные критерии оценки,
  • конфликт интересов в составе комиссий,
  • манипуляции с доступом кандидатов.

Вывод

  • Если вам кажется, что главным врачом стал не самый лучший, а самый "удобный" - вам не кажется.
  • В системе, где "порешать" важнее профессионализма, а "свой" - лучше компетентного, врачи с принципами либо вынуждены молчать, либо выезжают за границу.
  • И пока пациенты ждут честной медицины - система рождает очередного "главного по откатам".
  • Следите, кто руководит вашим медицинским учреждением. Это вопрос не только менеджмента. Это - вопрос жизни.
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