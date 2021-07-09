Как стресс влияет на поседение волос

Поседение волос является повсеместным, видимым и ранним признаком биологического старения человека. Время начала поседения волос варьирует между людьми, а также между отдельными волосяными фолликулами в зависимости от генетических и других биоповеденческих факторов.

Исследователи говорят о возможности измерения процесса, при котором волосы становятся седыми, и предоставить ранние доказательства того, что иногда это можно обратить вспять. Результаты работы были опубликованы в журнале eLife.

Причины поседения

Цвет волос теряется, а пряди становятся седыми по мере уменьшения количества меланина – пигмента, содержащегося в коже, глазах и волосах. Прежде чем волосы появятся из кожи головы, они прорастают под кожей в фолликулах, которые получают от тела химические и электрические сигналы, в том числе гормоны стресса. Как только волосы появляются, они затвердевают, а их молекулярная структура сохраняется и отражается в их пигментации.

У большинства людей с третьего десятилетия жизни наблюдается депигментация все большего количества стержней волос. Считается, что возрастное поседение связано с истощением стволовых клеток меланоцитов луковицы и наружной корневой оболочки, нейроэндокринными изменениями и другими факторами, включая окислительные повреждения пигментной единицы волосяного фолликула, что вероятно, является доминирующим исходным драйвером.

Хотя потеря пигментации является наиболее заметным изменением среди седеющих волос, депигментированные волосы также отличаются от своих пигментированных аналогов, в том числе скоростью роста.

Ход исследования

Ученые, используя сканеры с высоким разрешением, обнаружили небольшие изменения цвета в отдельных прядях человеческих волос. Они измерили потерю цвета отдельных прядей человеческих волос у 14 добровольцев, которые вели дневники, чтобы документировать еженедельные уровни стресса.

Руководитель исследования – доцент кафедры поведенческой медицины Колледжа врачей и хирургов Вагелоса Колумбийского университета в Нью-Йорке, Мартин Пикард, говорит, что результаты оказались неожиданными. По мере того как добровольцы испытывали больший стресс, их волосы теряли пигмент. Но когда стресс уменьшался, их волосы снова приобрели цвет.

Был использован метод, позволяющий захватывать изображения крошечных фрагментов волос (рост за 1 час). Оказалось, что волос человека сохраняет информацию о биологической и психологической истории, подобно кольцам ствола дерева. Изучение позволило исследователям оценить потерю пигмента. Помимо изменения цвета волос также наблюдались изменения в 300 белках.

Для исследования была разработана математическая модель, позволяющая предсказать, что может произойти с человеческими волосами с течением времени, и предположить, что в жизни человека есть момент, когда стресс может временно вызвать потерю цвета, но это можно исправить, если напряжение ослабнет.

Таким образом исследователям удалось установить связь между динамикой поседения и обратного окрашивания волос с психосоциальным воздействием и биоповеденческими факторами.

Использованный подход к оптической оцифровке расширяет предыдущие попытки извлечь временную информацию из человеческих волос и иллюстрирует полезность профилирования поседения в качестве поучительной и чувствительной модели психобиологического исследования. Для подтверждения полученных данных необходимы дополнительные проспективные исследования с более крупными размерами выборки.

Результат исследования

Исследование дополняет растущее количество доказательств, указывающих на то, что старение не является линейным, фиксированным биологическим процессом и его можно замедлять.

Если удастся достичь еще более глубокого понимания биологической основы потери пигментации волос, возможно, что однажды раннюю седину можно будет обратить вспять, посетив вместо парикмахерской кабинет врача.

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