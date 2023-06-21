Как уберечься от лямблиоза после разрушения Каховской ГЭС

Учитывая трагические события на территории Каховской ГЭС, мы продолжаем цикл материалов об инфекционных заболеваниях, которые передаются через воду. Пока все еще существует высокий риск возникновения эпидемий опасных заболеваний, поэтому Минздрав Украины предостерегает не употреблять воду из колодцев, источников и каптажей на территориях красной зоны Каховской ГЭС.

Поскольку "высокая вода" смывала почву с возбудителями кишечных инфекций, фекалий животных и людей, употребление зараженной воды может вызвать инфекционное заболевание лямблиоз. Болезнь опасна тем, что поражает организм большим количеством паразитов, которые при ненадлежащем лечении могут вызвать анорексию и нарушение усвоения питательных веществ.

Незваные гости: пути заражения паразитами

Лямблиоз чаще всего распространен среди детей, поскольку малыши не брезгуют немытыми фруктами, часто тянут руки в рот, контактируют с животными, почвой и т. д. Диарейное заболевание вызывает паразит Giardia duodenalis, который может жить месяцами в зараженной воде, в организме и фекалиях людей и животных. После заражения человека или животного лямблии живут в кишечнике и с течением времени могут выводиться с калом. Даже вне организма паразиты могут жить длительное время, снова заражая людей или животных.

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Самые распространенные пути заражения лямблиозом таковы:

потребление пищи или воды, зараженной лямблиями;

контакт с больным лямблиозом;

нахождение в местах с плохими санитарными условиями;

любые зараженные поверхности, через которые паразиты могут попасть в рот;

контакт с больными животными;

среда (водоем, почва), загрязненная калом зараженных животных или людей.

Враг не дремлет: острый и хронический лямблиоз

Симптомы острого лямблиоза начинаются через 1-2 недели после заражения, характеризуются появлением тяжелой диареи до 5 опорожнений жидкого стула, нарастающей усталости и слабости. При первой, острой форме заболевание может иметь следующую симптоматику:

тошнота, выраженные боли в области живота;

вздутие кишечника;

диарея с содержанием жировых включений;

высокая температура;

сыпь на коже, зуд;

отсутствие аппетита.

Даже без лечения эти симптомы могут исчезать самостоятельно в течение нескольких недель. В таком случае лямблиоз переходит в хроническую форму и имеет следующие симптомы:

периодическое вздутие кишечника;

чередование диареи и запоров;

снижение аппетита;

постоянное чувство усталости, истощение;

боли в животе и в правом подреберье;

аллергические проявления;

тусклый цвет кожи, выпадение волос;

раздражительность, пассивность.

Хронический лямблиоз опасен тем, что паразиты начинают поражать весь организм. Человек резко худеет, не может набрать вес, поскольку заболевание препятствует усвоению питательных веществ – витаминов, минералов, жира, лактозы. Хронический лямблиоз может привести к таким осложнениям, как дисбактериоз и увеличение печени, которые могут вызвать сопутствующие заболевания.

Диагностика и лечение

Самый доступный метод диагностики лямблиоза – это копрологическое исследование, то есть комплексный анализ кала на наличие паразитов и их цист, который проводят в микробиологических лабораториях. Для лечения острого лямблиоза используют противомикробные и антипротозойные препараты, устраняющие диарею и разрушающие ДНК паразитов, выводя их из организма. Врачи обычно используют тинидазол, нитазоксанид, метронидазол, паромомицин.

Как не стать жертвой лямблий?

Поскольку сейчас все еще высокий риск вспышки инфекционных заболеваний в Украине из-за зараженной воды, медики советуют соблюдать простейшие правила гигиены:

не употреблять воду из колодцев и источников на территориях, которые подвергались разрушениям после подрыва Каховской ГЭС;

опасную воду нельзя использовать даже для технических целей;

употреблять исключительно бутилированную воду;

с осторожностью контактировать с животными, после чего тщательно мыть руки мылом;

соблюдать правила личной гигиены;

тщательно мыть овощи, фрукты и зелень;

избегать нахождения в местах с плохими санитарными условиями.

Если вы наблюдаете симптомы лямблиоза у себя или близких, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение, поскольку хроническая форма заболевания может нанести вред всему организму. Соблюдение правил личной гигиены, употребление чистой, проверенной воды и свежих продуктов снизят риски заражения заболеваний, которые передаются через воду.