В последние годы препараты Ozempic и Wegovy стали настоящими лидерами мировых продаж в нише препаратов для похудения и лечения диабета 2-го типа. Оба лекарства разработаны на основе семаглутида – активного вещества, которое стало революцией в области контроля веса и уровня сахара в крови.

Препараты Ozempic и Wegovy были первоначально разработаны для лечения диабета 2-го типа, но во время клинических испытаний исследователи обнаружили, что они также помогают значительно снизить вес пациентов. Оба средства стимулируют выработку инсулина, снижают аппетит и ускоряют обмен веществ.

Несмотря на общие механизмы действия, у Ozempic и Wegovy есть значительные различия, которые важно учитывать при выборе препарата для лечения. Рассмотрим их основные цели, сходства и различия, а также эффективность и риски.

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Ozempic и Wegovy: основные цели применения

Препарат Ozempic был разработан для лечения диабета 2-го типа, а также для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Основная его задача – контроль уровня сахара в крови и снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт.

Ozempic помогает стабилизировать уровень глюкозы, улучшая общее состояние здоровья у пациентов с диабетом.

В некоторых случаях врачи назначают препарат и для снижения веса, хотя это не его основное назначение.

Wegovy изначально был создан как средство для борьбы с ожирением. Препарат одобрен для использования взрослыми и подростками старше 12 лет, страдающими ожирением или имеющими избыточный вес. Основная цель лекарства – помочь пациентам снизить массу тела и улучшить метаболическое здоровье.

В 2024 году Wegovy получил одобрение FDA для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний у людей с историей сердечных проблем, что делает его более универсальным средством для лечения ожирения и его последствий.

Как действуют Ozempic и Wegovy?

Оба препарата содержат семаглутид, который имитирует действие гормона GLP-1. Этот гормон активизирует выработку инсулина, тем самым помогая естественным образом снизить уровень сахара в крови. GLP-1 также воздействует на мозг, посылая сигналы о насыщении, что способствует уменьшению аппетита и позволяет контролировать вес.

Дополнительно семаглутид замедляет процесс переваривания пищи, создавая ощущение сытости на более длительное время. Однако, несмотря на одинаковое действующее вещество, препараты имеют различные цели применения.

Ozempic рекомендуется применять для контроля уровня сахара в крови у диабетиков, в то время как Wegovy разработан для более выраженной потери веса у людей с ожирением. Это различие делает каждый препарат уникальным в зависимости от медицинских потребностей пациента.

Насколько эффективны Ozempic и Wegovy?

Оба препарата доказали свою эффективность в клинических испытаниях. Ozempic показал хорошие результаты в снижении уровня сахара в крови и массы тела у людей с диабетом 2 типа. В одном исследовании пациенты, принимающие 1 мг Ozempic один раз в неделю, потеряли в среднем около 4,5 кг за 30 недель.

В то же время Wegovy продемонстрировал более выраженные результаты в снижении веса у людей с ожирением. Согласно клиническому исследованию, около 50% взрослых без диабета, которые принимали 2,4 мг Wegovy один раз в неделю, снизили массу тела на 15% за год, что составляет около 15,4 кг за 68 недель.

Таким образом, оба препарата эффективны для потери веса, но Wegovy показал более впечатляющие результаты среди пациентов с ожирением, тогда как Ozempic более эффективен для пациентов с диабетом 2 типа.

В чём разница между препаратами?

Основное различие между Ozempic и Wegovy заключается в их показаниях и назначении. Ozempic был создан для людей с диабетом 2 типа, чтобы помочь им контролировать уровень сахара в крови и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Wegovy, напротив, был специально разработан для снижения веса у людей с ожирением или избыточным весом.

Ещё одно отличие заключается в дозировках:

Ozempic доступен в четырёх вариантах дозировки: 0,25 мг, 0,5 мг, 1,0 мг и 2,0 мг.

Wegovy же выпускается в пяти дозировках: 0,25 мг, 0,5 мг, 1 мг, 1,7 мг и 2,4 мг, что делает препарат более гибким для лечения ожирения, позволяя постепенно увеличивать дозу для достижения максимальной эффективности.

Риски и побочные эффекты

Побочные эффекты у этих препаратов в основном включают тошноту, рвоту, боли в животе, запоры или диарею. Однако у Wegovy они могут проявляться более часто и быть более выраженными. К другим возможным побочным эффектам относятся панкреатит, камни в желчном пузыре, низкий уровень сахара в крови, а также повреждение почек и глаз. Пациенты, принимающие Wegovy, также могут заметить учащённое сердцебиение и, в редких случаях, мысли о самоубийстве.

Не стоит принимать Ozempic и Wegovy одновременно или в сочетании с другими препаратами для снижения веса без консультации с врачом. Это может повысить риск серьезных побочных эффектов.

Доступность и стоимость

В США один месяц приёма Ozempic стоит около $900 без страховки, а Wegovy – около $1350. Стоимость может варьироваться в зависимости от дозировки и наличия медицинской страховки. Из-за высокой популярности препаратов на рынке наблюдаются перебои с поставками, и пациенты могут столкнуться с задержками при получении лекарств. Важно покупать препараты только из проверенных источников, чтобы избежать подделок.

Как выбрать подходящий препарат?

Выбор между Ozempic и Wegovy зависит от ваших целей и медицинских показаний. Если вы хотите контролировать диабет и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, Ozempic будет более подходящим вариантом. Если основной задачей является значительное снижение веса, то Wegovy может стать лучшим выбором.

Оба препарата имеют похожий механизм действия, поскольку содержат одно и то же действующее вещество семаглутид, однако различаются по своим показаниям и воздействием на организм. Чтобы определить, какой из этих препаратов лучше всего подходит вам, стоит проконсультироваться с врачом.