Какие вещества необходимы для здоровья сердца и сосудов

Болезни сердца и сосудов являются наиболее частой причиной смерти в мире. Поэтому все должны беспокоиться о том, чтобы обеспечить работу сердечно-сосудистой системы на долгие годы. Конечно, есть множество рекомендаций и относительно образа жизни, и физической нагрузки, которых нужно придерживаться для здоровья сердца. Кроме того, ни для кого не секрет, что необходимым условием нормального функционирования сердечной мышцы и сосудов является и обеспечение сбалансированного питания – люди нуждаются в конкретных веществах (витаминах, минералах, аминокислотах) и в определенном количестве для того, чтобы сердце работало без сбоев, а сосуды оставались "чистыми"

Причины болезней сердца и сосудов

На развитие сердечно-сосудистых заболеваний чаще всего влияет сразу несколько факторов:

- малоподвижный образ жизни;

- вредные привычки (курение);

- избыточный вес и ожирение, провоцирующие развитие атеросклероза, диабета 2 типа и повышение артериального давления;

- хронический стресс, переутомление и недосыпание, чрезмерные физические или умственные нагрузки;

- нехватка питательных веществ – витаминов и других соединений для поддержания нормальной функции сердца.

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Кому нужно больше витаминов?

В особой поддержке кровеносной системы нуждаются не только те, у кого обнаружили сердечно-сосудистые болезни. Сердечно-сосудистые заболевания могут развиться даже у молодых людей. Прежде всего, в "сердечной" поддержке нуждаются:

дети и подростки, поскольку их органы находятся в процессе развития и роста, соответственно для этого могут нуждаться в повышении количества полезных веществ;

спортсмены и люди, имеющие большие физические нагрузки (физически работающие);

пожилые люди (все старше 60 лет);

люди, которые живут в экологически плохой зоне, работают с "химией" или много курят.

К наиболее распространенным заболеваниям сердца и сосудов относятся:

- стенокардия, развивающаяся из-за локального уменьшения притока крови к сердцу в результате спазма или сужения сосудов сердца;

- аритмия или нерегулярный сердечный ритм;

- ишемическая болезнь сердца – поражаются артерии, насыщающие сердечную мышцу;

- заболевание периферических артерий, что приводит к их сужению и уменьшению притока крови к конечностям;

- атеросклероз – образование бляшек на стенах сосудов, нарушающих ток.

Что нужно сердцу?

Для улучшения работы сердца и "очищения" сосудов следует не только поддерживать здоровый образ жизни. Необходимо употреблять важные для работы сердечно-сосудистой системы биологически активные вещества. В первую очередь к ним относятся:

Витамин C. Этот витамин активизирует метаболизм и помогает снижать уровень "плохого" холестерина, также является сильным антиоксидантом, защищающим клетки от разрушения. Кроме того, витамин С очень полезен именно для сердца, поскольку он стимулирует рост соединительной ткани, что нужно для полноценной работы сердечной мышцы. Если в организме не хватает витамина С, стенки сосуда становятся более тонкими и хрупкими, особенно это касается капилляров.

Витамин С содержится во многих фруктах и овощах, в том числе его много в цитрусовых, черной смородине и болгарском перце.

Витамин E. Этот витамин важен для поддержания кровообращения. Он предотвращает образование тромбов. Это также сильный антиоксидант, который не позволяет жирам окисляться, а, следовательно, уменьшает количество свободных радикалов и улучшает работу головного мозга.

Много витамина Е в орехах, нуте, семенах подсолнечника, тыквы и кунжута, авокадо и растительном масле.

Коэнзим Q10. Это фермент, синтезируемый в организме, но с возрастом его выработка снижается. Этот фермент рекомендуется принимать при сердечной недостаточности, повышенном давлении и атеросклерозе. Он предотвращает процессы окисления как антиоксидант и повышает тонус сердечной мышцы. Дефицит фермента увеличивает вероятность инфаркта миокарда.

Коэнзим Q10 можно найти в шпинате, брокколи, многих видах рыб, мясе курицы и говядине, оливковом масле и орехах.

Магний и кальций. Эти два элемента являются антагонистами, необходимыми для нормального функционирования сердца. Кальций отвечает за напряжение, а магний за расслабление органа. Если этот баланс не сохраняется, развивается аритмия.

Много кальция есть в кисломолочных продуктах и рыбе, а магний содержится в мясе, бобах и рыбе.

Железо. Этот элемент входит в состав гемоглобина, переносящего кислород по организму, поэтому он жизненно важен для работы всех органов. Кроме того, дефицит железа является сопутствующей патологией людей с ишемической болезнью сердца. Анемия также наблюдается у половины пациентов с сердечной недостаточностью и увеличивает риск смерти.

Железо содержится как в продуктах животного происхождения (куриная печень, баранина, говядина, курятина, морепродукты), так и в растительных (орехах, бобовых, гречке, черносливе и кураге).

Аргинин. Эта аминокислота жизненно необходима для поддержания сердечно-сосудистой системы. Ведь аргинин, кроме того, что дает энергию для работы клеток сердца, является "донором" оксида азота – вещества, которое расширяет сосуды и таким образом улучшает кровообращение, помогает регулировать кровяное давление. Также аргинин способствует улучшению реологических свойств крови, то есть она лучше течет, уменьшает риск тромбообразования и помогает сокращаться сердечной мышце.

Аргинин улучшает кровообращение в периферических сосудах. Он не только расширяет их, но и улучшает состояние эндотелия (слоя клеток, выстилающих внутреннюю поверхность сосудов). Таким образом, прием аргинина улучшает самочувствие людей с острой ишемией конечностей, которая может развиваться вследствие тромбоза.

Аргинин образуется в организме, также может поступать вместе с продуктами животного происхождения.

Бетаин. Это соединение поддерживает здоровье сердца, поскольку помогает снизить уровень гомоцистеина, уменьшая риск аутоиммунного и свободнорадикального повреждения клеток и органов нашего организма. Бетаин, как и аргинин, помогает уменьшить повреждение эндотелия сосудов, снижает риск развития атеросклероза и тромбообразования.

Бетаин содержится во многих видах злаков, муки и свеклы.

Поскольку трудно убедиться в том, что вместе с продуктами организм получает необходимое количество микроэлементов и других соединений, целесообразно принимать необходимые для функционирования сердца вещества в форме биодобавок, например,Витаргин, содержащий сразу два соединения – аргинин и бетаин. Употребление Витаргина поможет поддержать сердечно-сосудистую систему, а именно:

- нормализовать артериальное давление;

- улучшить кровоснабжение сердца;

- нормализовать сократительную функцию сердечной мышцы;

- способствовать профилактике атеросклероза и образованию тромбозов.

Витаргин, воздействуя на сердечно-сосудистую систему, нормализует кровообращение и процессы микроциркуляции в печени, усиливая ее детоксикационную функцию, обладает антиоксидантным эффектом, участвует в энергетических процессах клеток, а также нормализует белковый и жировой обмен. Витаргин снижает вероятность развития ишемической болезни сердца, стенокардии, инфаркта миокарда, атеросклероза и тромбозов.

Так, принимая биодобавку с аргинином и бетаином, можно предотвратить развитие патологий сердечно-сосудистой системы.

Перед употреблением следует посоветоваться с врачом.