Казус Радуцкого: анатомия кулуарной власти

В украинской медицине есть золотое правило: если не знаешь, что делать – звони старшему врачу. В политике Михаила Радуцкого это правило не действует. Он и есть старший врач. Даже если диплом у него фельдшерский, а под рукой целое Министерство здравоохранения, которое почему-то играет роль его санитарки.

Карьерный путь Радуцкого – это история о том, как диспетчер скорой может решать, кто станет министром, какие больницы закроют, а какие получат новенькое оборудование за миллионы бюджетных гривен. Врачебного диплома нет? Не беда. Главное – есть опыт ручного управления потоками денег, большими, чем бюджеты некоторых областных центров Украины.

"Борис": палата для VIP-пациентов и VIP-договорняков

1993 год. Украинская частная медицина – как экзотическое растение из журнала "Burda": красиво, но дорого и не для всех. И тут появляется "Борис" – совместный проект Радуцкого, Льва Хлявича и Дмитрия Гордона. Формально – клиника. Фактически – закрытый клуб, где вместо карт раздают истории болезней, а вместо фишек на столе: должности, тендеры и влияние.

В отсутствие прессы в палатах можно было решить что угодно: от согласования политических союзов до распределения государственных подрядов. "Борис" стал символом статуса: лечиться здесь означало быть "своим" в большой игре, а шум аппарата ИВЛ иногда сопровождал не спасение пациента, а рождение новых политических комбинаций.

"Борис-Донбасс": когда клятва Гиппократа встретила клятву партии

Середина 2000-х. Радуцкому уже тесно в столице – и он выходит на региональный уровень. "Борис-Донбасс" в партнерстве с Тимуром Валитовым, зятем Татьяны Бахтеевой, открывает двери в клановую медицину Донбасса.

Здесь тендеры не выигрывают – их разыгрывают среди "своих". А медицина становится инструментом финансового контроля над регионом. Радуцкий получает доступ к схемам поставки медоборудования и фармы, которые приносят стабильную прибыль. В таком союзе не надо воевать за рынок – достаточно подмигивать в нужный момент на банкетах.

Комитет как параллельный Минздраву

Сентябрь 2019-го. Новоизбранный парламент назначает Радуцкого председателем комитета по вопросам здоровья нации. А уже через несколько дней в СМИ появляется его переписка: "мой человек – Зоряна Черненко" (будущая Скалецкая) и отборный мат относительно слухов о возвращении госпожи Супрун.

Далее комитет превращается в дирижерский пульт, а Минздрав – в первую скрипку, которая играет только по нотам, выданным из комитета. Министр? Лишь исполнитель сценариев, утвержденных "наверху".

Июль 2025: "Операция по спасению Ляшко"

Когда в июле 2025-го запахло отставкой министра Ляшко, Радуцкий действовал, как реаниматолог в критической ситуации – только пациентом была вся его вертикаль влияния. Он подключил "политический дефибриллятор" – звонки депутатам, разговоры о "хаосе в Минздраве во время войны" и "необходимости сохранить стабильность закупок".

Результат: Ляшко остался в кресле, а Минздрав теперь обязан Радуцкому не только по должности, но и лично.

Как работает "теневой Минздрав"

Комитет ВР – дирижер.

– дирижер. Минздрав – первая скрипка.

– первая скрипка. НСЗУ и ГП "Медицинские закупки" – духовые и ударные.

– духовые и ударные. Частная медицина – бэк-вокал, который подхватывает нужный мотив.

Все это слаженно играет одну мелодию: "Своим – все, другим – по тарифу".

Симптомы системной коррупции (без диагноза, потому что и так видно)

Постоянные выгоды для приближенных структур – независимо от темы: лекарства, оборудование или услуги. Непрозрачные решения – "открытые" комитеты с закрытыми совещаниями. Кадровый контроль – важнее, чтобы человек был "свой", чем компетентный. Параллельный центр принятия решений – Минздрав выглядит как технический отдел комитета.

Вывод: это не сбой – это сама система

"Казус Радуцкого" – это пособие по тому, как без формального министерского портфеля держать в руках целую отрасль. Пока кадровые назначения определяются по принципу "свой-чужой", а комитет работает как теневое правительство, изменений не будет.

И самое ироничное: все это – на деньги налогоплательщиков. Да, именно на те налоги, которые вы платите, покупая хлеб, бензин или даже лекарства, закупленные по "упрощенной" процедуре. Приветствую в системе, где пациент всегда платит – независимо от того, лечат его или просто используют как источник финансирования чужих политических игр.