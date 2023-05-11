Клещи не дремлют: 'невидимая болезнь, хуже рака'

Сезон отдыха на природе открыт, а это значит, что контакта с клещами не избежать! Насекомые особенно опасны в весенний и летний период. Клещи могут стать причиной одной из самых опасных и загадочных заболеваний - болезни Лайма, которую все чаще сравнивают с раком. Заболевание сложно диагностировать и невозможно полностью излечить.

Боррелиоз поражает центральную нервную и опорно-двигательную систему, вызывает расстройство ума, превращая человека в инвалида. Протоколы лечения болезни Лайма в Украине существенно отличаются от западных и американских, вызывая много вопросов у специалистов. Как люди живут с таким диагнозом? Почему они чаще всего становятся пациентами психиатров? И что делать, чтобы не стать жертвой "невидимой" болезни?

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Клещевой боррелиоз: зоны и периоды риска

Самые распространенные зоны обитания клещей - это леса и парки. Насекомые прячутся в тени, на влажных листьях деревьев. Попадая на тело человека, клещ не сразу впивается в кожу, а ищет более уязвимые места. Поскольку в слюне насекомого есть обезболивающее вещество, его укус не ощутим. Опасность клещей в том, что они паразитируют на различных животных и таким образом переносят опасные вирусы и микробы.

Самый опасные сезоны, когда клещи наиболее активны, - это весна и лето. С августа месяца риск заражения снижается, а осенью исчезает вовсе. В утреннее и вечернее время насекомые наиболее активны. Врачи не рекомендуют самостоятельно удалять насекомое, поскольку есть риск оставить его часть под кожей.

Обратившись в медучреждение, первое, что необходимо сделать после удаления, - ПЦР-диагностику в лаборатории. Наши врачи также рекомендуют через 10-14 дней сделать анализ крови на наличие вируса клещевого энцефалита и боррелиоза. Но опасность этих вирусов в том, что уже через несколько недель после укуса, их почти невозможно выявить даже в лабораторных условиях.

Болезнь Лайма: от расстройства мышления до инвалидности

Болезнь Лайма или клещевой боррелиоз - одно из самых загадочных инфекционных заболеваний, которое передается инфицированными клещами. Вирус может поражать кожу, опорно-двигательный аппарат, нервную и сердечно-сосудистую системы. Боррелиоз опасен тем, что против него нет вакцины. Инфекционисты часто называют болезнь невидимой, поскольку ее очень сложно диагностировать.

Болезнь возникает после укуса инфицированного клеща. Боррелии, которые содержатся в слюне клеща, попадают под кожу и начинают стремительно размножаться. Далее вирус попадает через кровь в головной мозг, суставы, сердце и может годами находиться в организме, развивая хроническое или рецидивирующее течение болезни.

Если вовремя не диагностировать и не проводить лечение, через 1-2 месяца вирус начинает поражать нервную систему, суставы и сердце. Выраженная боль в суставах, расстройство ума и нарушения опорно-двигательного аппарата часто сопровождают запущенную форму болезни.

Протокол лечения клещевого боррелиоза в Украине отличается от западных подходов и заключается в антибактериальной терапии. Основное лечение направлено на уничтожение боррелий с помощью антибиотиков.

Но современные научные исследования доказывают: антибиотикотерапия бессильна против более 40 видов ко-инфекций, которые попадают в кровь после укуса клеща.

Боррелиоз - сложно диагностировать, еще сложнее лечить

Поражение нервной и опорно-двигательной системы, нарушения мышления, болезни сердца - это не весь список симптомов пациента с болезнью Лайма, который лишь запутывают врачей. Пройдя семь кругов ада протокольной медицины, человек с не вовремя диагностированным заболеванием становится пациентом психиатра, даже не догадываясь об истинной причине своего состояния.

Диагностика болезни Лайма не так проста, как утверждает официальная медицина в Украине. От 30 до 50% зараженных пациентов не имеют антител к боррелии, поэтому лабораторный анализ не может обнаружить вирус уже через месяц. Боррелии после инфицирования быстро переходят из кровотока в ткани, поэтому ПЦР-анализ обычно также ничего не выдает.

Боррелиоз также может попадать в кровь с ко-инфекциями. Такая форма лечится гораздо дольше и сложнее, и шансов на выздоровление гораздо меньше, - утверждают западные врачи-инфекционисты Lyme-Literate MD, LLMD.

Ситуация осложняется тем, что современной науке известны бартонеллы около 40 видов, а досконально изучены лишь 8. В Украине можно сделать анализ антител лишь к клещевому боррелиозу.

Повышенная температура, онемение конечностей, судороги и боли в мышцах и суставах, слабость, когнитивные расстройства и галлюцинации - боррелии очень быстро угнетают иммунитет, начинают активировать другие вирусы в организме. Симптомы могут развиваться годами, а бывает так, что человек уже через полгода не может произносить ни слова или ходить.

Почему терапия антибиотиками бессильна?

Стараясь диагностировать болезнь Лайма, врачи руководствуются наличием на кожном покрове пациента мигрирующей эритемы. Но покраснение кожи в форме круглого пятна бывает лишь у 40% пациентов. Опираться на симптомы болезни Лайма для дальнейшей диагностики заболевания также довольно сложно, поскольку они неспецифичны.

Учитывая сложности диагностики, а также наличие малоизученных ко-инфекций в крови инфицированных пациентов, антибиотикотерапия малоэффективна в лечении боррелиоза. Официальные протоколы лечения в Украине длятся от 2 до 3 месяцев и включают исключительно применение антибиотиков.

На родине Лайма, в США когда-то также боррелиоз лечили лишь антибиотиками. Американское врачи-инфекционисты LLMD, объединившись в организацию ILADS, признали: во многих случаях официального протокола лечения недостаточно. Даже если симптомы утихают, они возвращаются с новой силой спустя месяц, полгода и даже несколько лет.

Врачи ILADS лечат боррелиоз с ко-инфекциями, применяя несколько видов антибиотиков одновременно, а также химиотерапию для защиты внутренних органов.

В результате примерно треть пациентов выздоравливает, треть выходит в стойкую ремиссию без симптомов. Но также есть те, кому не удается победить "невидимую" болезнь, которую американские врачи уже сравнивают с раком.

Как не стать жертвой клещей?

Собираясь на отдых в лес или парк, в первую очередь важно "правильно" одеться. Выбирайте одежду, которая будет полностью прикрывать ноги и руки даже в жаркую погоду. Брюки, рубашки и кофты с длинными рукавами, спортивный костюм - отличное решение.

Врачи также рекомендуют использовать специальные спреи против насекомых. После отдыха важно внимательно осмотреть кожу всего тела. Помните: чем раньше вы избавитесь от клещей и обратитесь за медицинской помощью, тем меньше рисков.