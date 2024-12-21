Конкуренция на рынке похудения: что предлагает новый препарат?

Популярные препараты для похудения последнего поколения такие как Mounjaro, Wegovy и Ozempic, уже зарекомендовали себя как эффективные средства для похудения и контроля диабета 2-го типа. Однако на практике многие люди прекращают их использование в течение года из–за рискованных побочных эффектов – тошноты, рвоты, потери мышечной массы, панкреатита и проблем с ЖКТ.

Недавнее исследование открывает перспективы для нового подхода в борьбе с ожирением, который может стать более безопасным и доступным. Исследователи испытали препарат, который воздействует на рецептор NK2R и, в отличие от препаратов GLP-1, не вызывает потери мышечной массы.

Как работает новый препарат?

Новый подход сосредоточен на белке NK2R, который играет важную роль в регулировании различных процессов в организме, таких как ощущение боли, тревожность и воспаление. Исследователи из Копенгагенского университета во главе с доктором Заком Герхартом-Хайнсом, решили протестировать агонистов этого рецептора.

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"Мы искали генетические связи, которые могли бы улучшить метаболическое здоровье, и нашли их в рецепторе NK2R. Эти препараты показали хорошие результаты, снижая аппетит и увеличивая расход энергии, без побочных эффектов вроде тошноты или рвоты", – отмечает Герхарт-Хайнс.

Суть действия препарата заключается в активизации определенной области в мозге, которая отвечает за потребление пищи. В отличие от агонистов GLP-1, новый препарат снижает аппетит, но не вызывает неприятных симптомов.

В экспериментах с мышами ученые заметили, что даже при самых высоких дозах препарата не наблюдалось рвоты. Для мышей это важный показатель, так как они не могут рвать, и обычно рвотные реакции говорят о плохом самочувствии.

Преимущества NK2R перед GLP-1: сохранение мышечной массы и стоимость

Один из главных плюсов нового препарата – это отсутствие потери мышечной массы, которая часто сопровождает использование агонистов GLP-1. "Исследования показывают, что до 40% потери веса при применении агонистов GLP-1 связано с потерей мышц", – объясняет Герхарт-Хайнс.

В то же время, исследования, проведенные с препаратом NK2R, не показали такой потери. Это может стать важным фактором для людей, стремящихся к здоровому и устойчивому снижению веса.

Кроме того, агонисты GLP-1 не всегда эффективны для людей с диабетом, поскольку они стимулируют выработку инсулина, что может усугубить проблемы с метаболизмом у тех, кто уже страдает от инсулиновой резистентности.

Новый препарат показал отличные результаты в контроле уровня сахара и снижении веса у животных с ожирением и диабетом.

Что касается стоимости, то препарат на основе NK2R представляет собой маленькие молекулы, которые гораздо дешевле производить, чем дорогостоящие пептидные препараты GLP-1. Это может сделать его более доступным для широкой аудитории.

Перспективы и сложности

Хотя новый препарат показывает многообещающие результаты, ученые признают, что ему предстоит еще долгий путь до коммерческого производства. Герхарт-Хайнс и его команда планируют начать клинические испытания на людях уже в следующем году, однако, по его словам, продукт может выйти на рынок лишь через 6-7 лет, если все этапы испытаний будут успешными.

"Есть люди, которые хотят использовать агонисты GLP-1, но даже не могут их себе позволить", – отмечает Герхарт-Хайнс. Новый препарат может стать альтернативой для таких людей, предоставив им доступное и безопасное средство для снижения веса.

Однако даже с учетом многообещающих результатов, по словам эксперта Дэниела Друкера, создание препаратов, которые будут эффективны, хорошо переноситься и иметь минимальные побочные эффекты, – задача не из легких.

"Лекарства GLP-1 уже доказали свою эффективность, и их профиль безопасности тщательно изучен. В будущем важно будет разработать препараты, которые смогут конкурировать с ними, но при этом будут более доступны и безопасны для большинства людей", – подчеркивает Друкер.

Хотя новое исследование открывает перспективы для более безопасного и доступного средства для похудения, еще предстоит многое узнать о препаратах на основе NK2R.