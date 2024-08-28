Контрабанда с рф: киевские аптеки наживаются

Сеть столичных аптек "Эл'Фарм" занимается сбытом запрещенных российских и западных лекарств, несмотря на полномасштабную войну со страной-агрессором и ряд законов, запрещающих это делать. Как сообщают журналисты проекта "Схемы" , эта сеть не только торгует российскими препаратами, но и продает западные лекарства, изготовленные специально для российского рынка.

Это нарушение украинского законодательства, которое запрещает ввоз и продажу таких препаратов. В деле задействованы граждане Азербайджана - братья Эшгин и Элвин Багировы, на которых зарегистрирована сеть аптек "Эл'Фарм". Несмотря на то, что правоохранители уже провели обыск в аптеках Багировых, изъяв более 50 лекарственных средств, аптеки продолжают свою деятельность.

В Киеве можно купить российские препараты

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Как показало расследование, в Киеве функционируют две аптеки сети "Эл'Фарм". Журналисты провели собственный эксперимент и смогли приобрести несколько препаратов, которые не должны быть в продаже. Один из клиентов сети рассказал, что приобрел российский препарат для разжижения крови, который не был выставлен на витрину, а хранился в подсобке. Этот препарат имел упаковку и инструкцию на русском языке, что подтверждает его происхождение из россии.

Помимо российских препаратов, "Схемы" обнаружили, что сеть также занимается продажей западных лекарств, изготовленных для российского рынка. К примеру, "Атаракс" от бельгийской компании был куплен у "Эл'Фарм" с упаковкой, которая содержала российскую маркировку. Этот препарат изготовлен в феврале 2023 года, то есть во время полномасштабного вторжения.

Украинское законодательство запрещает продажу препаратов страны-агрессора, однако некоторые представители фармацевтического бизнеса обходят стороной закон для собственных финансовых интересов. Вызывает немало вопросов и тот факт, что правоохранительные органы отреагировали на ситуацию лишь после обнародования расследования журналистов "Схем".

Подозрения к владельцам аптек "Эл'Фарм" не выдвинуты

Сеть аптек "Эл'Фарм" зарегистрирована на братьев Эшгина и Элвина Багировых, которые являются гражданами Азербайджана, но проживают в Киеве. Лицензию на аптечный бизнес они получили в 2018 году от Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Согласно данным из реестра юрлиц, братья Багировы прописаны в квартире младшего брата Эшгина в Киеве.

Оказалось, что российское лекарство поставляется клиентам через почтовое отделение, расположенное недалеко от их дома. После публикации расследования правоохранители провели обыск в аптеках Багировых, изъяв более 50 лекарственных средств для дальнейшей экспертизы.

Подозрения к братьям Багировым пока не выдвинуты, но расследование продолжается. Как отмечают проводившие расследование журналисты, несмотря на проведение обысков, аптека до сих пор продолжает продажу запрещенных препаратов, что ставит под сомнение эффективность контроля за соблюдением законодательства.

Как нелегальное лекарство попадает на рынок Украины?

С июня 2022 г. в Украине запрещена продажа российских и белорусских препаратов. Данное решение было принято в условиях войны со страной-агрессором рф, за нарушение законодательства предусмотрены серьезные санкции: штрафы до 1700 гривен, лишение лицензии и возможное заключение до 12 лет за ведение бизнеса с россией.

Нелегальные препараты часто попадают в Украину через третьи страны, такие как Турция, Белоруссия или страны Европы. Это создает значительные проблемы для контроля за поставкой и продажей таких товаров.

Журналисты обратились в западные фармацевтические компании, которые производят лекарства, попадающие в Украину незаконно. Бельгийская компания UCB Pharma подтвердила, что поставляет лекарства в Украину только в официальной упаковке, которая отвечает местным стандартам.

Немецкая компания Mucos Pharma, являющаяся производителем препарата "Вобензим", отметила, что дистрибуция их лекарства была прервана из-за проблем со снабжением сырья. После возобновления поставок компания сталкивалась с проблемами в цепи поставки в Украину, включая прекращение деятельности дистрибьютора в Украине.

Нелегальная торговля лекарствами – глобальная проблема

Нелегальная торговля лекарственными средствами является глобальной проблемой, требующей комплексного подхода к ее решению. Нарушения, подобные выявленным в "Эл'Фарме", красноречиво говорят о необходимости тесного сотрудничества между национальными и международными организациями для предотвращения незаконного ввоза и продажи лекарств.

Важно, чтобы государственные органы ужесточили контроль за соблюдением законодательства и обеспечили эффективный мониторинг рынка лекарственных средств. По мнению экспертов, следует вводить более строгие проверки аптек и дистрибьюторов, чтобы обеспечить соблюдение запретов на продажу российских и белорусских лекарств.

К тому же общественность должна знать о рисках покупки нелегального лекарства и важности покупки препаратов лишь через лицензированные каналы, ведь подобные препараты могут быть подделками, а значит и опасными для здоровья.

Сотрудничество с международными организациями также может помочь наладить тесное сотрудничество с международными фармацевтическими компаниями для контроля за поставкой и предотвращения нелегального ввоза лекарств.

Дело с сетью аптек "Эл'Фарм" свидетельствует о серьезных проблемах в контроле по поставкам и продаже лекарственных средств в Украине. Учитывая, что эти аптеки продолжают свою деятельность даже после выявления нарушений законодательства, можно сделать вывод, что в нашей стране пока нет эффективной работы со стороны контролирующих и правоохранительных органов для борьбы с нелегальным оборотом лекарств. Так что украинцы не защищены от подделок и препаратов неизвестного происхождения.