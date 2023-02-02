'Кракен' уже в Украине – бояться или нет? Ответ МОЗ

23 января в Украине лабораторно подтвержден первый случай заболевания на новый штамм COVID-19 "Кракен". Вирус зафиксирован на Сумщине у мужчины, который не выезжал в последнее время за пределы Украины и раньше не был вакцинирован от коронавируса.

В МОЗ сообщают, что на данный момент пациент полностью выздоровел и находится дома, медики следят за ситуацией. Вариация XXBB.1.5, известна под неофициальным названием "Кракен", является новой мутацией штамма "Омикрон", и главная проблема состоит в том, что она еще заразнее, чем ее предшественники.

Что делать и стоит ли паниковать, – рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Не очень тяжелый, но крайне заразный

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По словам Кузина, среди всех имеющихся сейчас штаммов COVID-19 "Кракен" наиболее избегает иммунного ответа – то есть наш организм еще не умеет вырабатывать специфические антитела именно для этой разновидности вируса.

Поэтому "Кракен" передается значительно быстрее, чем другие разновидности "Омикрона". В частности, в США только за три недели он привел к росту заболеваемости от 1 до почти 8%.

Есть, правда, и хорошая новость: похоже на то, что, несмотря на всю свою заразность, "Кракен" переносится не труднее, чем "Омикрон".

"Относительно его особенностей, то специфических симптомов у него нет, он протекает как обычная коронавирусная инфекция. Это единственные его особенности, но сейчас каких-то убедительных доводов того, что он может протекать в более тяжелой форме, что он агрессивнее или вызывает больший процент показателей смертности и сопутствующих состояний, – такой информации нет. Но научные исследования продолжаются", – цитирует Кузина "Суспільне".

Заболеют все?

Всего, по словам главного санврача, на данный момент на территории Украины зафиксировано 12 подтипов штамма "Омикрон". И это еще не предел: чем дольше будет циркулировать коронавирус, тем больше мутаций он даст и тем больше новых его разновидностей будет появляться.

"Те люди, у которых нет перекрестного иммунитета с вирусом "Омикрон" и другими возбудителями коронавируса, а также непривитые граждане, обязательно переболеют "Кракеном"… Он и дальше будет прогнозируемо распространяться в Украине. Поэтому защититься от него невозможно. Основные меры – во время появления первых симптомов обращаться к врачу, а дальше оставаться дома и лечиться", – отметил начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в интервью ТСН.

В группе риска – дети

Еще одна из тревожных тенденций в Украине – увеличение заболеваемости на коронавирус среди детей. Если раньше врачи, наоборот, фиксировали, что дети начали меньше болеть сезонными вирусными заболеваниями (прежде всего, через возрастающую популярность дистанционного обучения), то теперь детская заболеваемость снова набирает оборотов.

Главный санврач Украины Игорь Кузин отметил во время брифинга, что увеличение заболеваемости будет наблюдаться до конца февраля, и призвал вакцинировать детей – прежде всего тех, которые имеют другие тяжелые заболевания, которые могут усложнить течение коронавируса. Алгоритм записи на вакцинацию для детей такой же, как и для взрослых, напомнил он.

"Сейчас в Украине используют три типа вакцин, которым можно вакцинировать детей возрастом от 5 лет. Особенность детской вакцины в том, что она содержит всего 10 микрограммов РНК. Эта вакцина доставлена нам как гуманитарная помощь в количестве 125 тысяч доз", – сказал Кузин.

Как лечить детей?

Поскольку, как отмечают медики, "Кракен" ничем особым не отличается от других разновидностей "Омикрона", то и протоколы лечения для детей и взрослых остаются такими, как и раньше, а именно, применение прямых противовирусных средств, с прямым действием на SARS-CoV-2, что отображено в инструкции к соответствующим препаратам.

Напомним, однако, что при лечении детей необходимо применять противовирусные препараты в детских дозах, или те лечебные средства, которые специально рекомендованы для детей.

На фармацевтическом рынке Украине есть, в частности, детский сироп Флавовир. Это препарат на основе биофлавоноидов для этиотропного лечения и профилактики ОРВИ и гриппа, в частности, вызванного вирусами пандемических штаммов. Кроме того, доклинические исследования продемонстрировали высокую активность действующего вещества сиропа по отношению к SARS-CoV-2, что описано в инструкции для применения. Флавоноиды, которые входят в состав сиропа Флавовир, действуют на специфические ферменты вирусов, усложняя их проникновение в слизистую оболочку дыхательных путей, подавляя внутриклеточное размножение вирусов и распространение в нашем организме, тем самым облегчают течение заболевания и снижают вероятность развития осложнений. Важно, чтобы при первых проявлениях обращаться к врачу, который назначит препараты прямого противовирусного действия.

В любом случае при риске контакта с больным человеком или при подозрении контакта, при первых симптомах недомогания, пока не диагностировано ОРВИ это, грипп или COVID-19, важно обращаться к врачу. Врач сможет назначить противовирусное лечение, направленное непосредственно на причину.