Куралин: у сахара нет шансов

Сахарный диабет второго типа называют заболеванием нового тысячелетия! По данным ВОЗ, "тихая" болезнь ежегодно забирает жизни около 4 млн. людей. Основными причинами называют несбалансированное питание, чрезмерное употребление сахара и простых углеводов, гиподинамию и стрессы. Как предотвратить коварный диабет и что делать, когда вы уже в группе риска?

Израильские ученые разработали 100% натуральную, аюрведическую формулу CuraLin, эффективность которой уже клинически доказана. Растительный препарат может стать революционным средством для предотвращения и комплексного лечения сахарного диабета 2 типа.

Пандемия XXI века

Сахарный диабет второго типа встречается гораздо чаще, чем первого типа. Если раньше его диагностировали людям старше 45 лет, то сейчас заболевание встречается даже у молодых людей. В группе риска часто оказываются те, кто перенес COVID19. Кроме нарушения питания и малоподвижного образа жизни, ученые выяснили, что диабетом 2 типа часто болеют из-за стрессов, хронического переутомления, сильных эмоциональных и психических потрясений.

Видео дня

Опасность заболевания в том, что на начальных стадиях диабет не проявляется. День за днем болезнь поражает организм, превращая человека в инвалида. Вовремя распознать симптомы и предотвратить развитие диабета 2 типа вполне возможно. Сегодня ученые всего мира в поисках эффективных и безопасных решений для предотвращения "сахарной пандемии".

Израильские ученые соединили современные технологии и древние знания восточной медицины Аюрведы, разработав 100% натуральный препарат CuraLin (Куралин). Добавка успешно прошла клинические исследования и успела стать бестселлером на платформе Amazon.

CuraLin - органический препарат с доказанной эффективностью

Куралин открывает новые возможности для тех, кто хочет жить здоровой, активной и яркой жизнью, несмотря на неутешительный диагноз. Гомеопатическая добавка изготовлена по формуле древневосточной медицины Аюрведы, содержит исключительно органические экстракты растений.

CuraLin - сертифицированный органический продукт, который получил самые строгие стандарты качества GMP, FDA и ISO 9001.

"Безопасная и действенная поддержка уровня глюкозы" - именно так звучит слоган натуральной добавки Куралин. На это есть веские научные основания. В одном из последних выпусков американского научного издания Diabetes/Metabolism Research and Reviews вышло клиническое исследование израильских ученых факультета медицины Университетов Тель-Авива и Иерусалима. Разработчики препарата клинически доказали:

CuraLin не только поддерживает уровень сахара в крови, но и способствует его снижению.

По данным исследования, у 72% пациентов с сахарным диабетом 2 типа через 1 месяц приема Куралина уровень гликированного гемоглобина снизился на 0,94%.

Секреты Аюрведы против диабета: 9 целебных трав

Сахарный диабет 2 типа называют заболеванием нового тысячелетия, хотя он существовал и в древние времена. Восточная система медицины Аюрведа сохранила действенные рецепты для предотвращения заболевания и нормализации углеводного обмена. Современный гомеопатический препарат Куралин призван предотвратить и остановить так называемый метаболический синдром, то есть "первые звоночки" заболевания:

лишний вес, ожирение

повышенное артериальное давление

превышение уровня глюкозы и холестерина в крови.

Натуральная добавка в сочетании с оздоровительной гимнастикой и диетой и снижает риск развития сахарного диабета; способствует очищению печени, почек и сосудов; снижает вес; восстанавливает функции поджелудочной железы, снижает уровень глюкозы; нормализует углеводный обмен, наполняет энергией.

Этому способствуют 9 растительных ингредиентов:

Китайская горькая тыква Момордика Харанция - восстанавливает поврежденные клетки поджелудочной железы, снижает активность запасов глюкозы в печени.

- восстанавливает поврежденные клетки поджелудочной железы, снижает активность запасов глюкозы в печени. Корень Пикрориза Курроа - способствует очищению печени и селезенки, мощный гепатопротектор.

- способствует очищению печени и селезенки, мощный гепатопротектор. Джимнема лесная - уменьшает тягу к сладостям и углеводам, снижает вес. Активизирует выработку инсулина, замедляет всасывание углеводов, обеспечивает ощущение сытости.

Сверция - способствует активной выработке инсулина, снижает всасывание глюкозы, улучшает ее расщепление.

- способствует активной выработке инсулина, снижает всасывание глюкозы, улучшает ее расщепление. Эмблика или Амла - содержит активное вещество танноид, которое восстанавливает функции поджелудочной железы.

- содержит активное вещество танноид, которое восстанавливает функции поджелудочной железы. Куркума Лонга - эффективное растение для лечения диабета. Снижает уровень глюкозы в крови.

- эффективное растение для лечения диабета. Снижает уровень глюкозы в крови. Пажитник - содержит клетчатку и алкалоиды, которые активизируют выработку инсулина, нормализуют уровень сахара и холестирина в крови.

Сизигиум Ямболан - очищает печень и почки, снижает артериальное давление и уровень глюкозы.

- очищает печень и почки, снижает артериальное давление и уровень глюкозы. Корица - очищает организм, снижает вес, уменьшает тягу к сладкому.

Куралин, зарядка и много овощей: вместо итога

Как видим, у природы неограниченные ресурсы для поддержания нашего здоровья и качества жизни. Куралин - это уникальная органическая добавка, которая уже помогла миллионам людей обрести гармонию и радость жизни.

Если вам сложно пройти мимо переполненных полок супермаркетов со сладостями, фаст фудом и газировками, позволяйте себе маленькие слабости. Но при условии, что в вашей тарелке: 50% овощей и несладких фруктов, 25% рыбы и белого мяса, 25% цельнозерновых злаков.

"Здоровая тарелка" в сочетании с физической активностью и приемом растительного комплекса CuraLin помогут наслаждаться здоровой и насыщенной жизнью долгие годы.