Лаборатория "Синэво" инвестировала 500 тыс. евро в запуск новой лаборатории в Херсоне

10 августа 2021 г. Киев, Украина. — Крупнейшая в Украине сеть лабораторий "Синэво" запустила новую современную лабораторию в Херсоне. Общие инвестиции в проект составили около 500 тысяч евро.

Лаборатория запущена на базе медицинского центра "Taurt Medical" и будет обслуживать как клиентов клиники, так и заказы клиентов "Синэво" в Херсонской области.

"За последние три года "Синэво" на 30% увеличила количество выполняемых тестов, и мы продолжаем расти по 20% в год. Поэтому открытие новой лаборатории в Херсоне – логический шаг в продолжение нашей стратегии по дальнейшему развитию компании", – прокомментировал Николай Бутенко, директор по развитию "Синэво".

Бутенко подчеркнул, что мощности лаборатории позволяют выполнять свыше 400 тысяч тестов в год. И кроме Херсонской области, в ближайших планах выполнять заказы для клиентов "Синэво" из Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей.

"Благодаря тому, что часть анализов теперь будет выполняться на месте, мы сможем существенно сократить время на логистику. Это позволит еще быстрее выдавать результаты нашим клиентам", – добавил Бутенко.

В лаборатории планируют выполнять общеклинические, биохимические, иммунохимические, гематологические и цитоморфологические исследования.

Лаборатория "Синэво" в Херсоне является восьмой по счету действующей лабораторией компании в Украине. Кроме Херсона, лаборатории Синэво работают в Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Виннице, Днепре, Черновцах.

Аналогично другим лабораториям "Синэво", лаборатория в Херсоне соответствует международным стандартам лабораторной диагностики и оснащена автоматизированным оборудованием ведущих производителей США, Японии, Швейцарии, Германии (компании Zeiss, Roche, Sysmex и другие).

Такое оборудование в автоматическом режиме без вмешательства человека выполняет все этапы исследований. Это позволяет лаборатории минимизировать влияние человеческого фактора и, соответственно, возможности ошибок в результатах.

Подготовительные работы к открытию лаборатории длились около года. На момент запуска лаборатория прошла 3-месячную работу в тестовом режиме, а весь персонал прошел специальное обучение.

Благодаря запуску лаборатории в Херсоне будет создано около 20 рабочих мест.

Справка

Синэво – крупнейшая в Украине сеть лабораторий, входит в шведский медицинский холдинг Medicover. Сеть Синэво насчитывает более 320 лабораторных центров, работающих в 135 населенных пунктах Украины, а также 8 лабораторий, в которых выполняется более 1 тыс. видов тестов.

В 2017 году Синэво в составе холдинга Medicover осуществила IРО на Стокгольмской фондовой бирже. Таким образом, Синэво стала первой и единственной в Украине медицинской компанией, акции которой котируются на международной бирже.

С 2007 года холдинг Medicover инвестировал в развитие компании более 50 млн евро.

Синэво является крупнейшим работодателем и инвестором среди медицинских учреждений в Украине. В компании работает более 3000 сотрудников. Ежегодно лабораторные центры компании обслуживают более 4 млн клиентов.

Лабораторная сеть Synevo представлена ​​в 10 странах Европы. Кроме Украины, лаборатории Synevo работают в Германии, Польше, Румынии, Турции, Беларуси, Грузии, Молдове, Болгарии и Сербии.

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