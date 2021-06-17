Лечение COVID-19 стволовыми клетками: эксклюзив по-украински

В начале марта Институт молекулярной биологии и генетики (является одной из структур НАН Украины) предоставил информацию о завершении первого этапа клинического исследования лечения стволовыми клетками тяжелой коронавирусной пневмонии. Оно проводилось в Киеве с участием 13-ти пациентов (мужчины в возрасте 36-73 лет). Об этом также написало издание Украинская правда.

Новость комментирует Владимир Шаблий, по его словам, для получения полноценных данных об эффективности этого метода терапии необходимо проведение более длительных исследований, сравнение отдаленных результатов эффективности применения стволовых клеток с терапией, основанной на утвержденном протоколе Минздрава Украины.

По словам Шаблия, речь идет о данных наблюдения на 24-ой неделе после введения стволовых клеток, и на их основании можно сделать вывод, что этот метод терапии является безопасным, поскольку развитие нежелательных эффектов не отмечалось. Также его можно оценить как эффективный при лечении COVID-19 и его осложнений, а именно – при применении для предупреждения возникновения фиброза легких.

Эту информацию прокомментировал MED GOblin на своей странице в Facebook. По его словам, в этом сообщении интерес представляет тот факт, что Владимир Шаблий, кроме Института молекулярной биологии и генетики, также является сотрудником Института клеточной терапии – частной коммерческой организации, которая широко использует стволовые клетки для лечения многих болезней.

В связи с этим у MED GOblin возникает вопрос о том, давали ли согласие пациенты на участие в этом клиническом испытании? Или они проходили лечение согласно разработанному и предлагаемому Институтом клеточной терапии протоколу лечения стволовыми клетками? Также интересно, как оценивался риск отсроченных побочных явлений, например, в виде онкологического диагноза?

Чтобы разобраться в ситуации хотелось бы услышать пояснения от Владимира Шаблия относительно 13-ти пациентов, о которых шла речь – они оплачивали лечение стволовыми клетками или им платили за участие в клинических испытаниях, как это принято делать во всем мире?

В Украине есть еще одна клиника, предлагающая лечение стволовыми клетками. В медицинской группе компаний Адонис проводится клеточное лечение ортопедических заболеваний, диабета, а также Anti-age терапия.

По словам MED GOblin, клиника также предлагает восстановление после COVID-19 с помощью стволовых клеток, при этом есть отдельные программы для мужчин и женщин, стоимость которых разнится. Сейчас ссылка, указанная блогером, не открывается и перенаправляется на другую страницу. Но согласно Google, такая страница с предложением все же была.

Об успешности лечения COVID-19 с применением стволовых клеток сообщает и сайт Украинской ассоциации медицинского туризма. Они приглашают в Украину иностранных граждан и обещают многие эффекты применения клеточной технологии при COVID-19, включая оптимизацию иммунного ответа организма, снижение рисков осложнений со стороны разных органов и систем, защиту легких и улучшение дыхательной функции, ускорение реабилитации и восстановления после перенесенной вирусной инфекции.

Такие услуги стоят недешево – в среднем от 8 тыс. USD, но эта стоимость ниже, чем в других странах, предлагающих аналогичную терапию. Также, по сообщению Ассоциации, Институт клеточной терапии готов предоставить мезенхимальные стволовые клетки профильным медицинским учреждениям Минздрава Украины бесплатно в рамках борьбы с COVID-19 для пациентов с тяжело протекающей болезнью.

В свете столь щедрых предложений MED GOblin напоминает, что подобное лечение не имеет доказательной базы. Согласно официальной информации Национального Института Здоровья США, для лечения COVID-19 использовать мезенхимальные стволовые клетки не рекомендуется, кроме их применения для проведения клинических испытаний. Недавно FDA выпустило несколько предупреждений о том, что терапия стволовыми клетками является незаконной и потенциально опасной для пациентов.

Поэтому перед тем, как воспользоваться предложениями клиник и начать лечиться с помощью стволовых клеток, желательно узнать, действительно ли этот метод лечит. Если же предлагается участие в клинических испытаниях, то нужно определиться – в Украине за это должен платить пациент или пациенту.

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