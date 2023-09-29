Лечение инсульта и инфаркта – бесплатное

По Программе медицинских гарантий в 2023 году безвозмездную помощь при остром мозговом инсульте получили 78 865 пациентов, при остром инфаркте миокарда – 21 033. НСЗУ выплатила заведениям за предоставленные услуги более 2,22 млрд грн.

"В условиях войны, постоянного стресса и напряжения риски развития сердечно-сосудистых заболеваний выше, чем когда-либо. Это те заболевания, которые развиваются незаметно и с течением времени могут приводить к инсультам и инфарктам. Поэтому важно не откладывать свое здоровье на потом. Если вы давно не были у своего семейного врача – запишитесь на прием. Даже первичное обследование у врача, измерение давления и пульса, кардиограмма помогут вовремя выявить сердечно-сосудистые заболевания и не допустить их осложнения. Программа медицинских гарантий полностью покрывает профилактику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, все необходимые лабораторные и инструментальные обследования, препараты по программе "Доступные лекарства", которые можно получить бесплатно или с частичной доплатой. А также специализированную помощь при лечении инсультов и инфарктов", - отметила Наталья Гусак, глава Национальной службы здоровья Украины.

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Профилактика, диагностика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний, в частности острого мозгового инсульта и острого инфаркта миокарда, являются приоритетными направлениями в Программе медицинских гарантий.

Если заметно изменилось давление, чаще сердцебиение или пульс – обратитесь к врачу. Врач проведет оценку общего сердечно-сосудистого риска. При необходимости направит на проведение электрокардиограммы, анализ крови на общий холестерин, быстрый тест на тропонин. Выпишите электронное направление на консультацию к кардиологу, дополнительные исследования. С электронным направлением врача получение этих услуг для пациента безвозмездно.

Также у семейного врача можно получить электронный рецепт на "Доступные лекарства". На сегодняшний день в программе 232 торговых названия лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и первичной и вторичной профилактики инфарктов и инсультов. Это лекарство можно получить бесплатно или с частичной доплатой в аптеках, которые имеют договор с НСЗУ – а это более 13,6 тысяч частных и коммунальных аптек по стране, получить лекарство можно по е-рецепту в любой аптеке, независимо от места жительства.

Получить специализированную медицинскую помощь пациенты могут бесплатно в учреждениях с договором с Национальной службой здоровья.

Договор на лечение острого мозгового инсульта с НСЗУ имеют 229 медучреждений, на лечение острого инфаркта миокарда – 74 заведения. Медицинская помощь при инсульте и инфаркте безвозмездна при доставлении бригадой экстренной (скорой) медицинской помощи, при самообращении в неотложном состоянии или при переводе из другой больницы.

В этих учреждениях пациент имеет возможность бесплатно получить весь необходимый перечень помощи. Доплачивать за лекарства, обследование – не нужно. Стоимость лечения оплачивает НСЗУ.

За лечение инсульта заведение получает оказанную помощь пациенту:

– 131 472 грн при применении эндоваскулярных вмешательств;

– 62 565 грн при применении тромболитической терапии;

– 14 952 грн за оказание помощи без эндоваскулярных вмешательств или тромболитической терапии.

За лечение инфаркта заведение получает 43 573 грн за оказание помощи с проведением стентирования. Если стентирование не проводилось, НСЗУ оплачивает 25 261 грн за оказанную медицинскую помощь. В стоимость включены необходимые лабораторные и инструментальные обследования, лечение, все необходимые лекарства и медизделия.

В медучреждении пациенту с инфарктом или инсультом предоставляются бесплатно следующие услуги: