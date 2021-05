Лечить причину, а не симптом

Препараты "Экофарма" производятся исключительно на основе действующих веществ, полученных из растений.

Это одна из главных составляющих идеологии компании: силу природы – на благо народа

Компания специализируется на разработке инновационных, эффективных, безопасных и доступных лекарственных препаратов на основе биоактивных компонентов, выделяемых из экологически чистого растительного сырья, произрастающего на территории Украины. Для изготовления препаратов используются новые собственные производственные мощности в Хмельницкой области, введенные в эксплуатацию в 2018 году и оснащенные современным оборудованием, отвечающим высоким мировым стандартам фармпроизводства.

Как рассказал президент компании Анатолий Новик в интервью международному отраслевому ресурсу PharmaBoardroom, в организацию производства, сертифицированного по европейским стандартам GMP, было вложено более 25 миллионов долларов США. Для этого проекта "Экофарм" получил кредит от Европейского банка реконструкции и развития, крупнейшего международного финансового инвестора в Украине. В декабре 2018 года ООО "НПК "Экофарм" получила от Европейской инновационной академии сертификат IMP3rove – свидетельство соответствия своей системы инновационного менеджмента европейским стандартизированным документам CEN TS 16555-1 и Договору рабочей группы CEN CWA 15899.

Оценка соответствия осуществлялась по методике AT Kearney "Дом инноваций", базирующейся на сравнении с более чем 50 развитыми фармацевтическими компаниями в разных странах мира. В 2019 году проект "Экофарма" "Инновационное средство прямого действия против ВПЧ для профилактики рака шейки матки", осуществленный в рамках программы "Горизонт-2020", получил сертификат Европейской комиссии SEAL OF EXСELLENСЕ ("Знак отличия"). Таким же сертификатом Европейская комиссия наградила другой проект компании – "Инновационный противовирусный препарат прямого действия для лечения заболеваний, вызванных ОРВИ".

Это свидетельствует о том, что проекты "Экофарма" прошли жесткие критерии оценки международной программой "Горизонт-2020" по четырем показателям: отличие, влияние, качество и эффективность внедрения (excellence, impact, quality and efficiency of implementation).

Разрабатывая новые лекарственные препараты, компания одновременно продолжает исследования уже существующих, изучая возможности их применения в различных сферах медицины. В исследовании препаратов уже приняло участие более 11 тысяч человек. В частности, научное подразделение компании изучает возможности действующего вещества протефлазид в вирусологии – специфическое действие препарата на аденовирус, папилломавирус (в том числе онкогенные штаммы), молекулярные механизмы вирусоспецифического, иммунотропного, антиоксидантного, апоптозмодулирующего, детоксикационного и антибластомного действия, дозозависимость при профилактике и лечении различных вирусных инфекций, экстраполяцию доз лекарственных препаратов из опытов in vitro и in vivo на человека. Стоит отметить, что на сегодняшний день действующее вещество протефлазид является единственной субстанцией в мире с изученной и доказанной в доклинических, а также клинических исследованиях эффективностью в отношении вирусов папилломы человека (ВПЧ), в том числе онкогенных штаммов. Компания продолжает актуальные в контексте пандемии COVID-19 интенсивные исследования в украинских и европейских научных центрах относительно действия активного вещества протефлазид на коронавирусы. Исследования in vitro, проведенные в 2020 году лабораториями Helmholtz Centre for Infection Research (Германия), IRTA CReSA (Испания), а также Galveston National Laboratory (США) подтвердили, что действующее вещество протефлазид проявляет высокую специфическую противовирусную активность в отношении коронавирусов человека.

