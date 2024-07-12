Легализация каннабиса привела к росту госпитализаций

После того, как в Канаде легализовали пищевые продукты и цветки каннабиса, в Торонто возросло число госпитализаций среди пожилых людей, связанных с употреблением каннабиса. Одна из основных причин, почему пожилые люди подвержены отравлению каннабисом, - прием лекарств, которые могут взаимодействовать с марихуаной. Врачи также отмечают неспособность людей в возрасте контролировать дозировку из-за слабоумия, проблем с памятью и концентрацией.

Эксперты утверждают, что риск отравления можно снизить, узнав о правильных дозировках. Отравление каннабисом для пожилых людей - это не безобидное явление, поскольку симптомы часто похожи на инсульт. Чтобы обезопасить пожилых пациентов, важно правильно информировать их о допустимой дозировке и более тщательно контролировать их состояние, - отмечают врачи.

Легализация марихуаны повлияла на сферу здравоохранения в Канаде

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По данным нового исследования, число госпитализаций среди пожилых людей, связанных с употреблением каннабиса, резко возросло после легализации розничной продажи марихуаны в Канаде. Исследование указывает на рост обращений в отделения неотложной помощи в Онтарио с октября 2018 по декабрь 2022 года.

За этот период зафиксировано больше 2 тыс. визитов среди пациентов старше 65 лет, что в два раза больше, чем до легализации каннабиса в октябре 2018 года. Особо отмечается рост после легализации пищевых продуктов на основе каннабиса в январе 2020 года.

"Это вершина айсберга, потому что мы фиксируем только посещения отделений неотложной помощи. Некоторые люди могут вообще не посещать отделения неотложной помощи или не обращаться за помощью", - отмечает автор исследования, доктор медицины, доктор философии, гериатр и врач общей практики Натан Столл.

Чем чревато отравление каннабисом?

Отравление каннабисом происходит, когда человек принимает слишком много ТГК (дельта-9-тетрагидроканнабинола), - основного психоактивного компонента каннабиса. Симптомы могут включать тревогу, тошноту, учащенное сердцебиение, галлюцинации и даже приступы. Особенно уязвимы пожилые люди, которые могут случайно принять каннабис или страдать от хронических заболеваний.

"Это передозировка или отравление химическими веществами", - говорит сертифицированный врач неотложной помощи в медицинском центре Providence Saint John's в Санта-Монике Шерри Яфай.

Доктор Яфай также отмечает, что симптомы отравления каннабисом часто похожи на симптомы инсульта, в частности, затруднения речи.Легализация марихуаны привела к увеличению использования каннабиса среди пожилых людей, которые могут путать съедобные продукты с обычными сладостями или принимать каннабис для облегчения хронической боли.

Множество продуктов каннабиса не имеют инструкций по дозировке для пожилых людей, что увеличивает риск передозировки.

"Всякий раз, когда легализация вводится или расширяется, мы видим большее использование этих продуктов", - утверждает доктор медицины Дайан Калелло.

"В частности, легализация пищевых продуктов стимулирует более широкое использование каннабиса среди людей, которые не могли бы употреблять каннабис, потому что это устраняет необходимость курить, чтобы получить кайф".

Опыт США: похожая тенденция

Похожая тенденция наблюдается в США, где после легализации марихуаны в Калифорнии количество госпитализаций среди пожилых людей значительно возросло. Исследование 2023 года показало увеличение обращений в отделения неотложной помощи на 1800% среди калифорнийцев старше 65 лет в период с 2005 по 2019 год.

"Мы наблюдаем небольшой, но интересный рост числа пожилых людей, поступающих в отделение неотложной помощи со случайной передозировкой ТГК", - отмечает Яфай.

Доктор Калелло подтвердила эту тенденцию: "Неоднократно было отмечено, что в штатах, где легализована марихуана, наблюдается рост употребления каннабиса взрослыми и увеличение числа обращений в отделения неотложной помощи по поводу отравления каннабисом".

Как снизить риск отравления каннабисом?

Для снижения риска отравления каннабисом эксперты рекомендуют консультироваться с врачом относительно корректного применения каннабиса и строго следовать их рекомендациям по дозировке. Также важно проверять и перепроверять дозу съедобных продуктов. В случае симптомов отравления следует немедленно обратиться в токсикологическую службу или отделение неотложной помощи.

"К примеру, 85-летний мужчина, который никогда раньше не употреблял ТГК и принимает жевательную резинку с 10 мг ТГК, с большой вероятностью попадет в отделение неотложной помощи", - отмечает Яфай.

Она также добавляет: "Единственные рекомендации, которые люди получают о дозировке ТГК, рекомендации от сотрудников аптек. Они не имеют медицинского образования и не знают, какие еще лекарства вы принимаете".

Рост госпитализаций в Канаде, связанных с каннабисом, - это предупреждение о необходимости просвещения и соблюдения мер предосторожности при употреблении каннабиса, особенно среди пожилых людей, - уверены эксперты. "Врачам и поставщикам медицинских услуг пора понять, что мы также несем ответственность за просвещение пациентов. Мы действительно хотим поощрять, если не требовать, просвещение в отношении каннабиса", - подчеркивает доктор Яфай.