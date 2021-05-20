Летний отдых и коронавирусная пандемия: как совместить несовместимое – советы врача

Ближе к лету очередная пандемическая волна, судя по официальным данным, несколько сбавляет обороты: снижается заболеваемость, и многие регионы нашей страны постепенно переходят на более безопасный уровень карантинных ограничений. При этом опыт прошлогоднего сезона говорит о том, что расслабляться не стоит – коронавирус никуда не денется.

Учитывая фактически проваленную кампанию вакцинации, известные случаи повторных заболеваний и начало циркуляции в Украине мутировавших штаммов, опасность подхватить эту тяжелую инфекцию остается высокой и летом. Как в этой ситуации лучше провести отпуск, какие меры профилактики нужны, как максимально защитить себя и детей? Об этом мы беседуем сдиректором Института экспериментальной радиологии Национального научного центра радиационной медицины НАМНУ, экспертом по вопросам иммунологии, вирусологии, и радиобиологии Викторией Талько.

- Виктория Васильевна, начало лета традиционно ассоциируется с периодом отпусков. Будут ли особенности в этом году для отдыха, скажем, в другой стране? Или никуда не ездить?

- Однозначно на этот вопрос ответить не получится. Многие устали от COVID-19, однообразной обстановки, и поездка на отдых за рубеж – это как глоток свежего воздуха. Учитывая то, что многие страны сегодня открыты для наших соотечественников, отдыхающих будет немало. В такой ситуации лучшим решением будет не отговаривать людей от поездок (всех переубедить не получится), а доносить до них информацию о том, как уберечься...

Ведьв традиционно туристических местах, международных курортах, будет одновременное скопление отдыхающих из разных стран. Это значит, что в разы повышается вероятность встречи разных штаммов вирусов, также как и возможность "обмена" ими. Поэтому не стоит забывать о том, что именно вы или член вашей семьи можете привести из отдыха за рубежом "сувенир" в виде нового штамма коронавируса, который потом начнет распространяться среди людей и посадит на очередной локдаун всю страну. Давайте помнить о том, что все случаи заболевания COVID-19 в нашей стране – привозные.

- Насколько большими остаются шансы заболеть вирусной инфекцией?

- Многие думают, что время летнего отдыха несет меньше опасностей. Однако не стоит забывать о том, что многие инфекционные агенты, – начиная экзотическими и заканчивая "своими", – которые в наших широтах летом успокаивают свой пыл, в теплых странах циркулируют круглогодично. Это значит, что риск заболеть пусть и снижается, но остается вполне актуальным. Те же дети, организм которых адаптируется к непривычному климату со сменой часовых поясов, могут становиться восприимчивыми к вирусным заболеваниям и серьезно заболеть. В такой ситуации отдых для семьи становится проблематичным, если учесть, что территориально люди находятся там, где не могут рассчитывать на быструю и эффективную врачебную помощь…

- Ситуация, когда свой семейный врач, своя поликлиника недоступны – действительно осложняет дело. Что можно посоветовать людям, которые столкнулись с болезнью в другой стране?

- Конечно, желательно оставаться на связи со своим врачом, если это возможно. Ведь здесь важен вопрос не только определения самого заболевания, но и назначения лечения, что также может быть проблематичным в другой стране, где многие лекарства не отпускаются без врачебного рецепта, за которым нужно обращаться к местному врачу. Поэтому в дорожной аптечке должны быть свои лекарственные препараты, использование которых нужно предварительно согласовать с семейным врачом. Например, в условиях высокой вирусной опасности под рукой должны быть противовирусные препараты прямого действия. Такие как капли Протефлазид (для взрослых) и сироп Флавовир (для детей), которые содержат активное (действующее) вещество протефлазид. Эти препараты разрешены детям с самого рождения, а значит, если в путешествие отправилась семья с маленьким ребенком, то и ребенок, и его родители будут защищены от вирусной инфекции. Во-вторых, эти препараты обладают множественным, так называемым "полимишеневым" механизмом действия – блокируют ряд вирусных ферментов, что препятствует размножению РНК- и ДНК-содержащих вирусов в клетках. Такие лекарственные препараты являются универсальными противовирусными средствами против любых вирусов ОРВИ. Поэтому даже если иммунитет отдыхающих пострадает из-за акклиматизации, использование этих препаратов позволит пресечь вирусную агрессию.

Безусловно, не стоит полностью полагаться на себя, лучше заранее обсудить с врачом, какие проявления у ребенка укажут на зарождающееся вирусное заболевание и как правильно отмерять необходимую, согласно возрасту, дозу препарата. Если в семье подрастает несколько деток, то не нужно брать с собой большое количество разных противовирусных средств, учитывая возрастные ограничения для многих из них, – достаточно лекарственных препаратов с действующим веществом протефлазид, чтобы обеспечить защиту всей семьи на протяжении всего отпуска.

- Вернемся к теме коронавируса в нашей стране, где темпы вакцинопрофилактики просто плачевны. А значит, осенью вероятность того, что мы можем столкнуться с очередным локдауном, крайне высока. Что можно сделать сейчас, летом, когда вирус поумерил свою активность?

- Ситуация с вакцинацией действительно неоднозначна, и будет она исправляться или останется в прежнем темпе – сказать сложно. На это каждому из нас тяжело влиять. С другой стороны, вполне реально постараться в очередной раз снизить темпы распространения коронавируса, в том числе и завоз в нашу страну его новых штаммов.

Мы уже говорили о том, что, отправляясь на отдых с детьми, в дорожную аптечку необходимо положить противовирусные препараты. Недавно Центр научной медицинской информации Минздрава выпустил Информационное письмо, подготовленное Институтом эпидемиологии им. Громашевского НАМНУ и Институтом молекулярной биологии НАНУ, где сообщил медикам новые данные о действующем веществе протефлазид. Согласно этой информации, Галвестонская национальная лаборатория (США), Саарландский университет и Ганноверская медицинская школа (Германия), Лаборатория BSL3 CReSA (Испания), подтвердили специфическое влияние входящих в состав протефлазида флавоноидов на коронавирусы. Что важно – это касается как ежегодно циркулирующих и вызывающих заболевания у людей штаммов, так и нового коронавируса, который является причиной развития COVID-19.

Подводя итоги, главным рецептом полноценного летнего отдыха в этом году является сохранение здравого смысла, соблюдение противоэпидемических мер и защита себя и близких от возможного контакта с коронавирусом и наличие в "аптечке отдыхающего" лекарственных препаратов, способных подавлять ОРВИ. Только в таком случае защиту организма от сезонных простудных заболеваний и бесконечных локдаунов можно считать эффективной.

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