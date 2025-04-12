Lorde Hyal™: ингаляционная 'святая вода' по цене шампанского Moët

Что это такое – Lorde Hyal?

Это стерильный гипертонический раствор хлорида натрия 3% (обычной соли) с добавлением гиалуроновой кислоты. Обещают, что эта смесь чудесно прочищает бронхи, убирает кашель, помогает при ХОБЛ, муковисцидозе, бронхоэктазах и, кажется, даже повышает уровень интеллекта – но это не точно.

Реальность: что действительно в составе?

Все гениальное - просто, а все маркетинговое - дорого. Итак, в состав этого "инновационного" средства входит:

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Гипертонический раствор натрия хлорида 3% - обычная соль, которую используют в медицине для промываний и ингаляций.

- обычная соль, которую используют в медицине для промываний и ингаляций. Гиалуроновая кислота (в концентрации 0,1-0,3%) - типичная увлажняющая добавка, которую чаще кладут в кремы для лица.

Себестоимость?

Даже с учетом ампул, стерильности и упаковки реальная себестоимость одной дозы не превышает 15 гривен .

. А продают этот "эликсир дыхания" от 376 до 850 гривен за упаковку. И это официально - вот, как говорится, цитата с сайта "Таблетки.ua". Накрутка – минимум в 25–50 раз.

Где еще продается эта волшебство?

Держитесь, потому что ответ будет кратким, как клиническое исследование этого средства: только в Украине.

Ни в ЕС, ни в США, ни в Канаде, ни даже в Бангладеш – такого препарата не зарегистрировано нигде . ​

. ​ Нет в базах EMA, FDA, MHRA или ANSM. Совершенно. Даже в странах, где фитотерапия на основе кристаллов считается лечением, Lorde Hyal не найден.

А что с наукой?

Гипертонический NaCl – да, обладает осмотическим эффектом. Но используется ограниченно : при муковисцидозе, по протоколу. Сам собой не лечит.

– да, обладает осмотическим эффектом. Но : при муковисцидозе, по протоколу. Сам собой не лечит. Гиалуроновая кислота в ингаляциях – доказательств эффективности нет. Есть 2-3 мелкие работы, где ее тестировали после носовых операций по увлажнению слизистой. В масштабных клинических исследованиях, протоколах GINA, GOLD, NICE — ни одного упоминания о ней.

То есть с научной точки зрения это косметика в нос, а не муколитик.

Маркетинговый обман с ингалятором в руке

Пока EMA требует годы испытаний и доказательств, в Украине можно без рецепта продавать "спецраствор", который выглядит как ингаляционное SPA. Цена — 849 грн. За 10 ампул физраствор с гиалуронкой. Или, как любит говорить маркетинг, "высокотехнологичное увлажнение для вашего бронхиального дерева". На самом деле – просто дорогая соль с кремом для кожи.

Есть ли альтернатива?

Да, и она называется "обычный физраствор". Покупается подешевле, продается литрами, применяется десятилетиями. А гиалуроновая кислота — пусть остается в кремах и филерах, там она хотя бы кому действительно помогает.

Вывод: Lorde Hyal – это не лекарство. Это идеально слепленная легенда.

Нет регистрации нигде, кроме Украины Нет доказательств эффективности Не имеет логического соотношения "цена-ценность" Нет оснований называться ингаляционным средством №1, как об этом намекает реклама

Есть только одно — ваше доверие, которое очень легко обменять на 849 грн.

PS Если вы купили Lorde Hyal — не волнуйтесь. Это не токсично. Это просто дорогая соленая вода с косметическим бонусом. Но в следующий раз лучше дышать морским воздухом. Дешевле, эффективнее и с той же гиалуроновой иллюзией.