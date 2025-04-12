Lorde Hyal™: ингаляционная "святая вода" по цене шампанского Moët
Что это такое – Lorde Hyal?
Это стерильный гипертонический раствор хлорида натрия 3% (обычной соли) с добавлением гиалуроновой кислоты. Обещают, что эта смесь чудесно прочищает бронхи, убирает кашель, помогает при ХОБЛ, муковисцидозе, бронхоэктазах и, кажется, даже повышает уровень интеллекта – но это не точно.
Реальность: что действительно в составе?
Все гениальное - просто, а все маркетинговое - дорого. Итак, в состав этого "инновационного" средства входит:
- Гипертонический раствор натрия хлорида 3% - обычная соль, которую используют в медицине для промываний и ингаляций.
- Гиалуроновая кислота (в концентрации 0,1-0,3%) - типичная увлажняющая добавка, которую чаще кладут в кремы для лица.
Себестоимость?
- Даже с учетом ампул, стерильности и упаковки реальная себестоимость одной дозы не превышает 15 гривен.
- А продают этот "эликсир дыхания" от 376 до 850 гривен за упаковку. И это официально - вот, как говорится, цитата с сайта "Таблетки.ua". Накрутка – минимум в 25–50 раз.
Где еще продается эта волшебство?
- Держитесь, потому что ответ будет кратким, как клиническое исследование этого средства: только в Украине.
- Ни в ЕС, ни в США, ни в Канаде, ни даже в Бангладеш – такого препарата не зарегистрировано нигде.
- Нет в базах EMA, FDA, MHRA или ANSM. Совершенно. Даже в странах, где фитотерапия на основе кристаллов считается лечением, Lorde Hyal не найден.
А что с наукой?
- Гипертонический NaCl – да, обладает осмотическим эффектом. Но используется ограниченно: при муковисцидозе, по протоколу. Сам собой не лечит.
- Гиалуроновая кислота в ингаляциях – доказательств эффективности нет. Есть 2-3 мелкие работы, где ее тестировали после носовых операций по увлажнению слизистой. В масштабных клинических исследованиях, протоколах GINA, GOLD, NICE — ни одного упоминания о ней.
То есть с научной точки зрения это косметика в нос, а не муколитик.
Маркетинговый обман с ингалятором в руке
Пока EMA требует годы испытаний и доказательств, в Украине можно без рецепта продавать "спецраствор", который выглядит как ингаляционное SPA. Цена — 849 грн. За 10 ампул физраствор с гиалуронкой. Или, как любит говорить маркетинг, "высокотехнологичное увлажнение для вашего бронхиального дерева". На самом деле – просто дорогая соль с кремом для кожи.
Есть ли альтернатива?
- Да, и она называется "обычный физраствор". Покупается подешевле, продается литрами, применяется десятилетиями. А гиалуроновая кислота — пусть остается в кремах и филерах, там она хотя бы кому действительно помогает.
Вывод: Lorde Hyal – это не лекарство. Это идеально слепленная легенда.
- Нет регистрации нигде, кроме Украины
- Нет доказательств эффективности
- Не имеет логического соотношения "цена-ценность"
- Нет оснований называться ингаляционным средством №1, как об этом намекает реклама
Есть только одно — ваше доверие, которое очень легко обменять на 849 грн.
PS Если вы купили Lorde Hyal — не волнуйтесь. Это не токсично. Это просто дорогая соленая вода с косметическим бонусом. Но в следующий раз лучше дышать морским воздухом. Дешевле, эффективнее и с той же гиалуроновой иллюзией.