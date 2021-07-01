Люди с ослабленным иммунитетом: рекомендации после вакцинации от COVID-19

Благодаря вакцинации эпидемия в США, похоже, идет на убыль. Сейчас ослаблены рекомендации по ношению масок для вакцинированных. Однако остается одна из проблем – люди с ослабленным иммунитетом, которые составляют до 5% взрослого населения США. Они как правило в испытания вакцин не включались, и эффективность вакцинации в этой популяции остается неизвестной.

Эти пациенты нуждаются в ответах относительно необходимости применения бустерных доз, информативности тестирования на антитела после вакцинации и целесообразности продолжения соблюдать социальное дистанцирование и ношение масок.

Особенности формирования ответа на вакцинацию при ослабленном иммунитете

Большая часть исследований вакцин сейчас состоит из когортных исследований, которые оценивали реакцию антител к спайк-белку против SARS-CoV-2 после одной или двух доз вакцины.

При интерпретации этих данных важно понимать, что еще неизвестны клинические последствия реакций антител к спайк-белкам. Фактически, FDA в недавнем времени посоветовало не проверять уровни антител после вакцинации, поскольку положительные титры могут не отражать защиту, а отрицательные – не указывать на чувствительность. Т-клеточные ответы могут обеспечить некоторую степень защиты, особенно от тяжелого заболевания.

Тем не менее некоторую информативность эти данные могут представлять. При применении иммунодепрессантов, приводящих к нарушению функции В-клеток (например, микофенолата, ритуксимаба), отмечается слабый ответ антител к вакцине, аналогично людям в пожилом возрасте. Ухудшить серологический ответ могут даже низкие дозы кортикостероидов. Пациенты с онкологическими заболеваниями имеют повышенную вероятность сероконверсии, если вакцинация проводится после прекращения лечения (хотя пациенты с B-клеточным хроническим лимфолейкозом могут быть исключением).

Учитывая, что у пациентов с ослабленным иммунитетом эффективность многих вакцин снижена, то же самое может быть справедливо и для вакцин от COVID-19. В серии случаев исследователи описали исходы у 30 реципиентов трансплантатов солидных органов, у которых был низкий или нулевой измеримый ответ антител после двух доз мРНК-вакцины. Затем половина из них получила ревакцинацию с вакциной Ad26.COV2.S (Johnson & Johnson), а другая половина – третью дозу мРНК-вакцины. Среди 6 пациентов с низким начальным ответом антител после третьей дозы 100% достигли высоких титров антител; среди 24 человек, не ответивших на исходную серию, только 25% впоследствии развили высокие титры.

Основные вопросы, возникающие при вакцинации людей с ослабленным иммунитетом

Как иммуносупрессия может влиять на время вакцинации?

По возможности вакцинацию следует проводить во время сниженной иммуносупрессии (например, перед трансплантацией солидных органов, между циклами химиотерапии). Особенно проблематичным может быть ритуксимаб, поэтому, когда это возможно, вакцинацию следует проводить ближе к концу цикла. В большинстве случаев снижение необходимой иммуносупрессии в попытке усилить ответ на вакцину не рекомендуется.

Следует ли после вакцинации проверять стандартные титры антител к спайковому белку?

Клинические последствия этих результатов пока неизвестны, поэтому измерение стандартных титров не рекомендовано, поскольку они могут создать ложное подтверждение защиты или ложное беспокойство об уязвимости.

Следует ли пациентам с ослабленным иммунитетом получать дополнительные дозы вакцины?

Сейчас данные о безопасности или эффективности применения бустерных доз ограничены, и такая практика выходит за рамки текущего разрешения на использование вакцин в экстренных случаях.

Следует ли вакцинированным пациентам с ослабленным иммунитетом продолжать соблюдать карантинные ограничения в виде ношения масок и соблюдения социальной дистанции?

Людям с ослабленным иммунитетом рекомендуется продолжать соблюдать карантинные ограничения, поскольку они сталкиваются с потенциальными носителями инфекции – невакцинированными людьми, незащищенными масками.

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