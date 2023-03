Медицинская сеть ''Добробут'' открыла новую многопрофильную больницу в Киеве

7 марта в Киеве состоялось официальное открытие многопрофильной больницы медицинской сети "Добробут" для взрослых и детей на левом берегу Киева. Новое медучреждение является важной частью экосистемы "Добробута", которая покрывает все потребности пациентов - от неотложной помощи и базовой диагностики до сложных хирургических вмешательств.

В новой больнице будет предоставляться широкий спектр медицинских услуг. В том числе, в заведении есть круглосуточное приемное отделение, поликлиника и стационар для детей и взрослых, отделение лучевой диагностики, стоматология, реанимация и интенсивная терапия, операционный блок, неотложная медицинская помощь. В настоящее время в больнице работает более 200 специалистов.

Открыть двери для посетителей планировали в апреле прошлого года. Ремонтные работы продолжались с июня 2021 и вынужденно остановились 24 февраля 2022 года. С 1 октября 2022 года подготовку к открытию начали снова, а уже 10 октября начались массированные ракетные обстрелы. Около месяца работа велась в темноте – при свете фонариков. В связи с отключениями света пришлось изменить проектирование электроснабжения больницы и закупить дополнительный дизель-генератор.

"Наша новая многопрофильная больница – это воплощение нашей веры в победу. Она свидетельствует о том, что украинский бизнес твердо верит в будущее Украины. Мы должны были преодолеть немало вызовов на пути к запуску нового медицинского учреждения. От возникновения идеи до визита первого пациента прошло более 2 лет. Коронавирус и полномасштабная война внесли свои коррективы, но не стали преградой. Этот проект стал возможным благодаря мощной поддержке и гибкости наших партнеров – поставщиков, подрядчиков. Общая сумма инвестиций в проект составила почти 20 млн долларов", – поделился Вадим Шекман, генеральный директор МС "Добробут".

Больница оснащена современным высокотехнологичным оборудованием. Например, в эндоскопическом отделении установили эндоскопическую стойку Pentax экспертного класса, а флебологическое отделение оснащено криолазером и криосклеротерапией (CLaCS). Также в больнице оборудованы 2 фильтр-бокс (инфекционные) палаты, изоляционный эффект в которых достигается за счет разности давления в коридоре и внутри. Кроме МРТ, КТ, рентгена, маммографа, в радиологическом отделении установили остеоденситометр. Таких аппаратов всего несколько в Киеве – с его помощью можно точно определить плотность костей.

"Многопрофильная больница – это целая медицинская инфраструктура и важная часть экосистемы медицинской сети "Добробут", которая покрывает абсолютно все потребности пациента. Мы продумали все до мелочей. Теперь жители левого берега Киева смогут получить весь комплекс медицинских услуг, которые есть в "Добробуте": неотложную помощь, все виды диагностики, поликлинический прием взрослых и детей, стационарное лечение, хирургические услуги. Также благодаря тому, что станция неотложной помощи "Добробут" работает теперь и на левом берегу, время ожидания кареты скорой для пациентов значительно уменьшилось", - рассказал Сергей Орел, операционный директор больницы на левом берегу МС "Добробут".

Медучреждение расположено на 8 этажах общей площадью более 10 тыс. квадратных метров. При проектировании помещения позаботились прежде всего о комфорте посетителей. На каждом этаже есть отдельная палата для маломобильных людей. Большие комфортные зоны ожидания и отдыха предназначены как для пациентов, так и для персонала.

Сегодня многопрофильная больница уже принимает около 400 посетителей ежедневно, а вскоре ожидается до 600-700 визитов в день.

Новая больница "Добробут" расположена по адресу проспект Николая Бажана, 12а.

____________

Довідка:

"Добробут" – одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. До мережі входять 17 медичних центрів в Києві та Київській області, служба невідкладної допомоги, стоматологія та аптеки. Медичні центри мережі надають послуги для дітей та дорослих за понад 75 медичними напрямами. Щороку фахівці "Добробуту" проводять понад 7 000 операцій. У мережі працюють понад 2800 співробітників.

Війна внесла корективи у роботу мережі. Завдяки співпраці з міжнародними благодійними організаціями Direct Relief International, Children of War Foundation, International Medical Corps та University of Miami Global Institute, а також завдяки роботі благодійного фонду "Фундація Добробут" клініки мережі, що продовжили свою роботу навіть під час воєнних дій, протягом місяців значну частину медичних послуг надавали безоплатно. Від перших днів війни лікувально-діагностичний центр "Добробуту" в Києві безоплатно надавав ургентну медичну допомогу захисникам України та пораненому внаслідок бойових дій населенню в режимі 24/7. Завдяки діяльності благодійних фондів Direct Relief International та "Фундації Добробут" у лікувально-діагностичному центрі "Добробут" можуть отримати безоплатну допомогу поранені військові та люди, що опинилися в скрутному становищі через військові дії. "Добробут" став першою приватною мережею в Україні, яка отримала фінансування від федерального уряду США – за підтримки Корпорації міжнародного фінансування США (U.S. International Development Finance Corporation, DFC) компанія побудує сучасний центр фізичної реабілітації.