Медицинские закупки Украины создали календарь поставок товаров

Медицинские закупки Украины (МЗУ) создали календарь , показывающий график поставок лекарственных средств (ЛС) и медицинских изделий (МВ) на состав МЗУ.

Дашборд предлагает возможность фильтрации данных поставок на склад по следующим параметрам:

название напрямую

МНН/название мед.изделия

форма выпуска

дозировка

ориентировочная дата поставки

Кроме графика, дашборд содержит ссылку на приказы МЗУ о распределении медтоваров в учреждения здравоохранения и доведенную до закупки МЗУ номенклатуру.

"Мы нацелены на улучшение бизнес процессов, поэтому дашборд с ориентировочными сроками поставки медтоваров является еще одним шагом, который приближает нас к тому, чтобы быть еще более прозрачными и прогнозируемыми. Теперь украинцы имеют возможность узнать ориентировочную дату поставки значительно быстрее, без необходимости звонить в Благодаря этому, пациенты могут понять, когда им ориентировочно ожидать поставки необходимых лекарственных средств или медицинских изделий в своем регионе, - отметил исполняющий обязанности генерального директора МЗУ Олег Клец.

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Данные в дашборде обновляются автоматически ежедневно.

Ориентировочный срок от поставки товара на склад МЗУ до развоза в учреждения здравоохранения составляет до 30-40 дней в зависимости от того, необходимо ли пройти дополнительные проверки, лабораторный анализ подтверждения качества и т.п.

Как мы распределяем товары? Учитывая миграцию пациентов из-за войны войны, мы не везем годовую потребность, а делаем это, ориентируясь на темпы потребления лекарств за их остатки в медучреждении. То есть мы отгружаем такое количество препарата, что покрывает четырехмесячную потребность больницы, а остальное – хранится на складе.