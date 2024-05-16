Медснабжения получил лицензию на оптовую торговлю лекарствами

Филиал Медснабжения Медицинских закупок Украины, созданный в конце прошлого года, получил лицензию на оптовую торговлю лекарствами от Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Эта лицензия чрезвычайно важна, поскольку позволяет Медзакупкам Украины закупать и хранить на собственном составе большие партии лекарственных средств и медицинских изделий.

"Присоединение складских мощностей и лицензирование собственного аптечного состава позволяет более эффективно управлять обеспеченностью лекарствами, чем когда Медзакупки Украины пользовались исключительно составом партнера. Теперь мы можем обеспечивать более оперативные поставки медтоваров в регионы и соответственно уменьшить риски дефицита необходимых лекарств в учреждениях здравоохранения. ", – отмечает руководитель филиала Андрей Токарчук.

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Отметим, что для получения лицензии необходимо наличие материально-технической базы (системы охраны, видеонаблюдения, термоконтроля и т.п.) и квалифицированного персонала в соответствии с требованиями, которым должен соответствовать аптечный состав.

В настоящее время состав МЗУ способен вместить около восьмисот паллет с лекарственными средствами и/или медицинскими изделиями и имеет, среди прочего:

4 помещения холодовых камер – температура хранения от +2ºС до +8ºС;

морозильные камеры с температурным диапазоном от -15ºС до -25ºС;

45 морозильных камер сверхнизкой заморозки (от -60ºС до -90ºС).

Кроме этого, у филиала Медснабжения есть собственный автопарк, состоящий из 12 автомобилей, которые доставляют лекарства и медизделия во все уголки Украины.

Напомним, что МЗУ присоединили состав Минздрава "Укрмедснаб" 23 ноября 2023 года, образовав филиал Медснабжения.